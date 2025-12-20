https://sputniknews.uz/20251220/orban-ei-siyosatchilarini-masxara-qildi-video-54337868.html
Орбан ЕИ сиёсатчиларини “Арвоҳ овчилари” фильмидаги мусиқа билан масхара қилди - видео
Орбан ЕИ сиёсатчиларини “Арвоҳ овчилари” фильмидаги мусиқа билан масхара қилди - видео
20.12.2025
ТОШКЕНТ, 20 дек — Sputnik. Венгрия бош вазири Виктор Орбан ўзининг Европарламент сиёсатчилари, Урсула фон дер Ляен ва Фридрих Мерц учрашуви акс этган видени “Арвоҳ овчилари” фильмининг саундтреки билан эълон қилди. Ижтимоий тармоқларда жойлаштирилган видеода Бельгия Бош вазири Барт де Вевер Орбанни кутаётганини ва у билан бирор нарсани муҳокама қилмоқчи эканлигини айтди. Кейин Орбаннинг ўзи кўринади."Арвоҳ овчилари" фильмидаги қўшиқда шундай сўзлар бор: Агар маҳаллангизда ғалати нарса юз берса, Кимга қўнғироқ қиласиз? -Арвоҳ овчиларига!Эслатиб ўтамиз, жума куни Брюссел саммити якунига етди, натижада Европа Иттифоқи Россия активларини мусодара қилишдан вақтинча воз кечди ва Украинага ўз бюджетидан 90 миллиард евро миқдорида кредит беришга қарор қилди. Маълум қилинишича, Венгрия, Словакия ва Чехия кредитни таъминлашда иштирок этмайди. Саммитдан сўнг Орбан, Украина пулни қайтармаслиги сабабли, бу қарорни қабул қилганларнинг фарзандлари ва набиралари Европа Иттифоқининг Киевга берган қарзини тўлаш учун жавобгар бўлишини маълум қилди.
ТОШКЕНТ, 20 дек — Sputnik. Венгрия бош вазири Виктор Орбан ўзининг Европарламент сиёсатчилари, Урсула фон дер Ляен ва Фридрих Мерц учрашуви акс этган видени “Арвоҳ овчилари” фильмининг саундтреки билан эълон қилди.
Ижтимоий тармоқларда жойлаштирилган видеода Бельгия Бош вазири Барт де Вевер Орбанни кутаётганини ва у билан бирор нарсани муҳокама қилмоқчи эканлигини айтди. Кейин Орбаннинг ўзи кўринади.
"Арвоҳ овчилари" фильмидаги қўшиқда шундай сўзлар бор: Агар маҳаллангизда ғалати нарса юз берса, Кимга қўнғироқ қиласиз? -Арвоҳ овчиларига!
Эслатиб ўтамиз, жума куни Брюссел саммити якунига етди, натижада Европа Иттифоқи Россия активларини мусодара қилишдан вақтинча воз кечди ва Украинага ўз бюджетидан 90 миллиард евро миқдорида кредит беришга қарор қилди.
Маълум қилинишича, Венгрия, Словакия ва Чехия кредитни таъминлашда иштирок этмайди. Саммитдан сўнг Орбан, Украина пулни қайтармаслиги сабабли, бу қарорни қабул қилганларнинг фарзандлари ва набиралари Европа Иттифоқининг Киевга берган қарзини тўлаш учун жавобгар бўлишини маълум қилди.