Шавкат Мирзиёев “Марказий Осиё + Япония” саммитида қатор ташаббусларни олға сурди
10:13 20.12.2025 (янгиланди: 10:21 20.12.2025)
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев принял участие в первом саммите Диалога "Центральная Азия + Япония".
© Пресс-служба президента Узбекистана
Oбуна бўлиш
Саммитида Япония бош вазири, Қозоғистон, Қирғиз Республикаси, Тожикистон, Туркманистон ва Ўзбекистон президентлари иштирок этди.
ТОШКЕНТ, 20 дек — Sputnik. Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев бугун Токиода бўлиб ўтган “Марказий Осиё + Япония” биринчи саммитида иштирок этди.
Президент ўз нутқида бундан 20 йил муқаддам айнан Япония илк бор “Марказий Осиё плюс” мулоқотининг ташаббускори бўлганини қайд этди ва ўтган йиллар давомида кунчиқар юрт Марказий Осиё давлатларининг ишончли ҳамкори бўлиб келаётганини қайд этди.
Биз Марказий Осиё мамлакатлари мустақилликка эришганидан кейинги давр мобайнида Япония ишончли ҳамкоримиз бўлиб келаётганини, минтақа ижтимоий-иқтисодий тараққиёти, инфратузилма, саноат ва энергетика базасини модернизация қилиш, фан ва таълим ҳамда кадрлар салоҳиятини мустаҳкамлашга салмоқли ҳисса қўшаётганини юксак қадрлаймиз, - деди Мирзиёев.
Ўзбекистон президенти ўзаро ҳамкорликни мустаҳкамлашга қаратилган “Токио декларацияси” қабул қилинганини олқишлаб, қатор ташаббуслар билдирди.
1.Давлат раҳбарлари даражасидаги саммитларни ҳар икки йилда бир марта ўтказиш ва навбатдаги учрашувни Ўзбекистонда қарбул қилиш.
2.“Марказий Осиё – Япония 2040” ҳамкорлик стратегиясини ишлаб чиқиш.
3.Япония молия институтларининг Марказий Осиёда савдо-иқтисодий ва инвестиция лойиҳаларини қўллаб-қувватлашни кенгайтириш.
4.“Марказий Осиё – Япония” рақамли хаби – рақамли ечимлар, сунъий интеллект, “буюмлар интернети”, киберхавфсизлик ва инновацион иқтисодиёт соҳаларида кўптомонлама ҳамкорлик платформасини яратиш.
5.Тезюрар поездлар ва автомобиль йўлларини барпо этиш, транспорт йўлакларини рақамлаштириш, аэропортлар ва логистика марказларини қуриш лойиҳаларига Япония инвестициялари, технологиялари ва экспертларини жалб этиш.
6.“Яшил” энергетикани ривожлантириш бўйича самарали иссиқлик станциялари, қуёш ва шамол энергия қурилмаларини барпо этиш, Тошкентда қайта тикланувчи энергетика соҳасида мутахассисларни тайёрлаш.
7.“Яшил кун тартиби” минтақавий дастурини амалга оширишда Япония билан ўзаро ҳамкорликни чуқурлаштириш муҳим.
8.Сейсмик барқарорликни баҳолаш ва ошириш бўйича қўшма дастурни ишга тушириш. Япон экспертларини жалб этган ҳолда Марказий Осиёнинг йирик шаҳарларини комплекс сейсмик текширувдан ўтказиш.
9.Ўзбекистонда келгуси йили “Марказий Осиё + Япония” форматида таълим вазирларининг биринчи йиғилишини, шунингдек, минтақадаги етакчи университетлар ректорларининг илк форумини ўтказишни таклиф этамиз.
Шунингдек, Ўзбекистон президенти ёшлар ҳамжамиятлари ўртасида узоқ муддатли алоқаларни шакллантириш, маданият, санъат ва туризм фестивалларини доимий ўтказиб боришни таклиф қилди.
Сўз охирида Шавкат Мирзиёв Япониянинг афғон халқини қўллаб-қувватлаш бўйича кўп йиллардан буён етакчи донор ва шерик мамлакатлар қаторида бўлиб келаётганини юксак баҳолашини айтиб ўтди.