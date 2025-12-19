Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20251219/putin-garb-munosabatlar-bayonotlar-54326754.html
Владимир Путин билан йил якунлари: Ғарб билан муносабатлар бўйича асосий баёнотлар
Владимир Путин билан йил якунлари: Ғарб билан муносабатлар бўйича асосий баёнотлар
Sputnik Ўзбекистон
Владимир Путин “Йил якунлари” жонли эфирида Европа, Ғарб давлатлари, НАТО ва АҚШ билан муносабатлар, ҳамкорлик ва хавфсизлик масалалари бўйича фикр билдирди.
2025-12-19T19:50+0500
2025-12-19T22:47+0500
дунёда
дунё янгиликлари
владимир путин
ғарб
нато
ақш
европа
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0c/13/54324204_0:0:766:431_1920x0_80_0_0_bc4f97f94b54d4d93f6f3d941035c6d9.jpg
ТОШКЕНТ, 19 дек – Sputnik. Москвада жонли эфирда “Владимир Путин билан йил якунлари” дастури бўлиб ўтди. Россия президенти Ғарб давлатлари билан муносабатлар бўйича қатор баёнотлар берди.Россия президентининг асосий баёнотлари:
https://sputniknews.uz/20251219/putin-tinchlik-muzokoralar-ukraine-54318888.html
европа
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0c/13/54324204_90:0:665:431_1920x0_80_0_0_1b3039492263c7b89fa328c8a69d3693.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
владимир путин, россия президенти, йил якунлари, жонли эфир, россия–ғарб муносабатлари, европа иттифоқи, европа давлатлари, нато, ақш, буюк британия, дональд трамп, россия сиёсати, халқаро муносабатлар, москва
владимир путин, россия президенти, йил якунлари, жонли эфир, россия–ғарб муносабатлари, европа иттифоқи, европа давлатлари, нато, ақш, буюк британия, дональд трамп, россия сиёсати, халқаро муносабатлар, москва

Владимир Путин билан йил якунлари: Ғарб билан муносабатлар бўйича асосий баёнотлар

19:50 19.12.2025 (янгиланди: 22:47 19.12.2025)
© РИА НовостиПрезидент России Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы "Итоги года"
Президент России Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы Итоги года - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 19.12.2025
© РИА Новости
Oбуна бўлиш
“Владимир Путин билан йил якунлари” жонли эфирида Россия президенти Ғарб давлатлари, Европа, НАТО ва АҚШ билан муносабатлар бўйича қатор баёнотлар берди.
ТОШКЕНТ, 19 дек – Sputnik. Москвада жонли эфирда “Владимир Путин билан йил якунлари” дастури бўлиб ўтди. Россия президенти Ғарб давлатлари билан муносабатлар бўйича қатор баёнотлар берди.
Россия президентининг асосий баёнотлари:
“Агар биз — Россия ва Европа — саъй-ҳаракатларимизни бирлаштирсак, харид қобилияти паритети бўйича ялпи ички маҳсулотимиз АҚШникидан кўпроқ бўлар эди".
“Биз Буюк Британия билан ҳам, умуман Европа билан ҳам, АҚШ билан ҳам ишлашга тайёрмиз. Лекин бу тенг ҳуқуқли асосда, ўзаро ҳурмат билан бўлиши керак. Агар биз охир-оқибат шунга эришсак, бундан ҳамма ютади".
“Европада АҚШдаги Конгресс сайловларидан кейин сиёсий манзара ўзгаради, деб ҳисоблашмоқда. Улар Трампга кўпроқ босим ўтказиш мумкин, деб ўйлашяпти".
“Нима, биз Европага ҳужум қилмоқчимизми? Бу қандай бемаънилик?”
“Ғарб Россия билан урушга тайёргарлик ҳақида гапириб, вазиятни кескинлаштиришда давом этмоқда".
“Агар бизга ҳурмат билан муносабатда бўлсангиз, ҳеч қандай махсус ҳарбий операциялар бўлмайди. Биз доимо сизнинг манфаатларингизни инобатга олганмиз, сиз ҳам бизнинг манфаатларимизга риоя қилишингиз керак. НАТО Шарққа кенгаймаслиги ҳақида ваъда берилган эди. "Бир дюйм ҳам силжимайди", дейишган. Нима бўлди? Халқимиз айтганидек, аҳмоқ қилишди".
“Ғарбда хатоларни яшириш учун душман образи яратилади, бу ҳолатда Россиядан”.
“НАТОнинг асосий мамлакати — АҚШ — Россияни душман деб ҳисобламайди.”
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы Итоги года в Москве - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 19.12.2025
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Путин: тинчлик масаласи музокараларида “копток” Украина ва унинг ҳомийлари томонда
16:45
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2025 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0