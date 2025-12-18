https://sputniknews.uz/20251218/kazakhstan-senat-lgbt-cheklash-qonun-54272215.html
Қозоғистон Сенати ЛГБТ* тарғиботини чеклашга қаратилган қонунни маъқуллади
Қозоғистон Сенати ЛГБТ* тарғиботини чеклашга қаратилган қонунни маъқуллади
Sputnik Ўзбекистон
Қозоғистонда ЛГБТ тарғиботини чеклашга қаратилган қонун лойиҳаси Сенат томонидан биринчи ўқишда қабул қилинди. Ҳукумат вакилларига кўра, контент 18+ белгиси билан чекланади.
2025-12-18T15:34+0500
2025-12-18T15:34+0500
2025-12-18T15:35+0500
янги қонун
жамият
россия
дунё янгиликлари
дунёда
телевидение
ижтимоий тармоқ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/01/1e/31830160_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_f4da52a4b044032847d0b0ee8e6517d1.jpg
ТОШКЕНТ, 18 дек – Sputnik. Қозоғистонда ЛГБТ* тарғиботини чеклашга қаратилган қонун лойиҳаси Сенат томонидан биринчи ўқишда қабул қилинди. Бу ҳақда Sputnik Қозоғистон хабар берди.Қозоғистон Адлия вазирлигининг таъкидлашича, халқаро ҳуқуқ нормалари давлатларга миллий хавфсизлик манфаатларидан келиб чиққан ҳолда фикр билдириш эркинлигини чеклаш имконини беради.Шу билан бирга, Қозоғистон ҳукумати ушбу ҳаракатни тўлиқ тақиқлашни режалаштираётгани йўқ. Мамлакат маданият ва ахборот вазири ўринбосари Евгений Кочетовнинг таъкидлашича, гап болаларни бундай контентдан ҳимоя қилиш ҳақида бормоқда.Унинг сўзларига кўра, қонун қабул қилинган тақдирда, ушбу мавзудаги контент фильмлар ва бошқа медиа маҳсулотларда "18+" белгиси билан чекланади.Вазир ўринбосари, шунингдек, ижтимоий тармоқлардаги баҳсли мазмундаги материаллар ноқонуний контент мавжудлиги бўйича экспертизадан ўтказилишини билдирди.Таъкидлаш жоизки, бундай тақиқ Россияда ҳам жорий қилинган бўлиб, у ерда ЛГБТ* ҳаракати экстремистик деб эълон қилинган.* Эслатиб ўтамиз, ЛГБТ ҳаракати Россияда экстремистик деб топилган ва тақиқланган.
https://sputniknews.uz/20250823/lgbt-vakillarini-safarbarlikdan-ozod-qilingan-51443899.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/01/1e/31830160_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_2eb843067e7fb3411de15f7206ab190a.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
қозоғистон, қозоғистон сенати, лгбт, лгбт тарғиботи, қонун лойиҳаси, биринчи ўқиш, 18+ контент, болаларни ҳимоя қилиш, қозоғистон адлия вазирлиги, евгений кочетов, sputnik қозоғистон, халқаро ҳуқуқ нормалари, фикр билдириш эркинлиги
қозоғистон, қозоғистон сенати, лгбт, лгбт тарғиботи, қонун лойиҳаси, биринчи ўқиш, 18+ контент, болаларни ҳимоя қилиш, қозоғистон адлия вазирлиги, евгений кочетов, sputnik қозоғистон, халқаро ҳуқуқ нормалари, фикр билдириш эркинлиги
Қозоғистон Сенати ЛГБТ* тарғиботини чеклашга қаратилган қонунни маъқуллади
15:34 18.12.2025 (янгиланди: 15:35 18.12.2025)
ЛГБТ* тарғиботини чеклаш болаларни зарарли контентдан ҳимоя қилишга қаратилгани таъкидланиб, бундай чоралар "18+" чекловлари орқали амалга оширилиши билдирилди.
ТОШКЕНТ, 18 дек – Sputnik.
Қозоғистонда ЛГБТ* тарғиботини чеклашга қаратилган қонун лойиҳаси Сенат томонидан биринчи ўқишда қабул қилинди. Бу ҳақда Sputnik Қозоғистон
хабар берди.
Қозоғистон Адлия вазирлигининг таъкидлашича, халқаро ҳуқуқ нормалари давлатларга миллий хавфсизлик манфаатларидан келиб чиққан ҳолда фикр билдириш эркинлигини чеклаш имконини беради.
Шу билан бирга, Қозоғистон ҳукумати ушбу ҳаракатни тўлиқ тақиқлашни режалаштираётгани йўқ. Мамлакат маданият ва ахборот вазири ўринбосари Евгений Кочетовнинг таъкидлашича, гап болаларни бундай контентдан ҳимоя қилиш ҳақида бормоқда.
Унинг сўзларига кўра, қонун қабул қилинган тақдирда, ушбу мавзудаги контент фильмлар ва бошқа медиа маҳсулотларда "18+" белгиси билан чекланади.
"Ушбу тузатишлар кучга киргач, ушбу контент 18+ билан белгиланади. Яъни бундай саҳналар сақланадиган жойда у 18 ёшдан катталар билан чекланади", — деди Кочетов.
Вазир ўринбосари, шунингдек, ижтимоий тармоқлардаги баҳсли мазмундаги материаллар ноқонуний контент мавжудлиги бўйича экспертизадан ўтказилишини билдирди.
"Гап фақат жамоатчилик томонидан ижобий баҳоланган бу мафкурани фарзандларимизга сингдиришни тақиқлаш ҳақида кетмоқда", — деди у.
Таъкидлаш жоизки, бундай тақиқ Россияда ҳам жорий қилинган бўлиб, у ерда ЛГБТ* ҳаракати экстремистик деб эълон қилинган.
* Эслатиб ўтамиз, ЛГБТ ҳаракати Россияда экстремистик деб топилган ва тақиқланган.