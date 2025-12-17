https://sputniknews.uz/20251217/mirziyoev-south-korea-uchrashuv-54237719.html
Мирзиёев Корея делегациясини қабул қилди: нодир металлар ва рақамлаштириш муҳокама қилинди
Президент Шавкат Мирзиёев Корея Республикаси Миллий Ассамблеяси Спикери У Вон Шик билан учрашиб, стратегик шерикликни ривожлантириш масалаларини муҳокама қилди.
ТОШКЕНТ, 17 дек – Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев Корея Республикаси ва МО давлатлари парламентлари раҳбарларининг учинчи учрашувида иштирок этиш учун келган Корея Республикаси Миллий Ассамблеяси Спикери У Вон Шик бошчилигидаги делегацияни қабул қилди. Бу ҳақда президент матбуот хизмати хабар берди.Учрашувда Ўзбекистон ва Корея Республикаси ўртасидаги алоҳида стратегик шерикликни, жумладан, парламентлараро ҳамкорлик орқали янада ривожлантириш масалалари муҳокама қилинди.Парламентлараро ҳамкорлик дастурини ишлаб чиқиш, парламентлардаги “дўстлик гуруҳлари” фаолиятини жонлантириш муҳимлиги таъкидланди.Шунингдек, бўлажак олий даражадаги тадбирлар, жумладан, “Марказий Осиё – Корея Республикаси” саммити доирасидаги учрашувлар кун тартибини пухта тайёрлаш зарурлиги қайд этилди.
Мирзиёев Корея делегациясини қабул қилди: нодир металлар ва рақамлаштириш муҳокама қилинди
16:51 17.12.2025 (янгиланди: 16:56 17.12.2025)
Президент Шавкат Мирзиёев Корея Республикаси Миллий Ассамблеяси делегацияси билан учрашувда икки мамлакат ўртасидаги стратегик шерикликни янада ривожлантириш масалаларини муҳокама қилди
ТОШКЕНТ, 17 дек – Sputnik.
Президент Шавкат Мирзиёев Корея Республикаси ва МО давлатлари парламентлари раҳбарларининг учинчи учрашувида иштирок этиш учун келган Корея Республикаси Миллий Ассамблеяси Спикери У Вон Шик бошчилигидаги делегацияни қабул қилди. Бу ҳақда президент матбуот хизмати хабар берди
Учрашувда Ўзбекистон ва Корея Республикаси ўртасидаги алоҳида стратегик шерикликни, жумладан, парламентлараро ҳамкорлик орқали янада ривожлантириш масалалари муҳокама қилинди.
Инфратузилмани ривожлантириш, транспорт ва логистика, нодир металлар ҳамда ўта муҳим хомашёни қайта ишлаш, шунингдек, қонун ижодкорлиги фаолиятини рақамлаштириш ва давлат бошқарувида илғор ечимларни жорий этиш бўйича қўшма лойиҳаларни амалга ошириш қўллаб-қувватланди.
Парламентлараро ҳамкорлик дастурини ишлаб чиқиш, парламентлардаги “дўстлик гуруҳлари” фаолиятини жонлантириш муҳимлиги таъкидланди.
Шунингдек, бўлажак олий даражадаги тадбирлар, жумладан, “Марказий Осиё – Корея Республикаси” саммити доирасидаги учрашувлар кун тартибини пухта тайёрлаш зарурлиги қайд этилди.