https://sputniknews.uz/20251215/uzbekistan-azerbaijan-jahon-chempionat-qarorlar-54187041.html
Ўзбекистон–Озарбайжон: Жаҳон чемпионатига тайёргарлик бўйича қарорлар бир вақтда имзоланди
Ўзбекистон–Озарбайжон: Жаҳон чемпионатига тайёргарлик бўйича қарорлар бир вақтда имзоланди
Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистон ва Озарбайжон Президентлари 2027 йилги U-20 Жаҳон чемпионатига тайёргарлик ва уни ўтказиш бўйича қарорларни бир вақтда имзолади. Қадам икки давлат ўртасидаги стратегик шерикликни акс эттиради.
2025-12-15T19:03+0500
2025-12-15T19:03+0500
2025-12-15T19:03+0500
спорт
футбол
ўзбекистон
озарбайжон
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/08/17/38149331_0:66:1280:786_1920x0_80_0_0_faabbce3e6a28d4b07a5e19a341492a9.jpg
ТОШКЕНТ, 15 дек — Sputnik. Ўзбекистон ва Озарбайжон президентлари 2027 йилда футбол бўйича U-20 жамоалари ўртасидаги жаҳон чемпионатига тайёргарлик кўриш ва уни ўтказиш чора-тадбирлари тўғрисидаги қарорларни бир вақтда имзолади.Қарорлар қуйидаги расмий манбаларда эълон қилинди:— Ўзбекистон: president.uz— Озарбайжон: president.azҚайд этилишича, ушбу қадам Тошкент ва Бокунинг ҳар томонлама, жумладан, гуманитар ва спорт соҳаларида ҳамкорликни изчил ривожлантиришга қаратилган умумий ёндашувларини, шунингдек, ўзаро ишонч ва йирик қўшма халқаро лойиҳаларни амалга оширишга тайёрлигини акс эттиради.Маълум қилинишича, футбол бўйича U-20 жаҳон чемпионатининг ўтказилиши Ўзбекистон ва Озарбайжоннинг халқаро имижини мустаҳкамлаш, ёшлар спортини ривожлантириш, шунингдек, дўстлик, ўзаро тушуниш ва ҳалол рақобат қадриятларини тарғиб қилишга муҳим ҳисса қўшади.
https://sputniknews.uz/20251215/jahon-chempionat-tayyorgarlik-qaror-54184767.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/08/17/38149331_73:0:1208:851_1920x0_80_0_0_6524cb8c4a3cff3ce511deffd9578fd2.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ўзбекистон озарбайжон, u-20 жаҳон чемпионати, футбол 2027, президентлар қарори, стратегик шериклик, спорт ҳамкорлиги, ёшлар футболи, fifa, халқаро мусобақа
ўзбекистон озарбайжон, u-20 жаҳон чемпионати, футбол 2027, президентлар қарори, стратегик шериклик, спорт ҳамкорлиги, ёшлар футболи, fifa, халқаро мусобақа
Ўзбекистон–Озарбайжон: Жаҳон чемпионатига тайёргарлик бўйича қарорлар бир вақтда имзоланди
Ташқи ишлар вазирлиги матбуот хизматига кўра, қарорларнинг бир вақтда имзоланиши икки мамлакат ўртасидаги стратегик шериклик юксак даражада эканининг ёрқин ифодаси ҳисобланади.
ТОШКЕНТ, 15 дек — Sputnik. Ўзбекистон ва Озарбайжон президентлари 2027 йилда футбол бўйича U-20 жамоалари ўртасидаги жаҳон чемпионатига тайёргарлик кўриш ва уни ўтказиш чора-тадбирлари тўғрисидаги қарорларни бир вақтда имзолади.
Қарорлар қуйидаги расмий манбаларда эълон қилинди:
— Ўзбекистон: president.uz
— Озарбайжон: president.az
Қайд этилишича, ушбу қадам Тошкент ва Бокунинг ҳар томонлама, жумладан, гуманитар ва спорт соҳаларида ҳамкорликни изчил ривожлантиришга қаратилган умумий ёндашувларини, шунингдек, ўзаро ишонч ва йирик қўшма халқаро лойиҳаларни амалга оширишга тайёрлигини акс эттиради.
Маълум қилинишича, футбол бўйича U-20 жаҳон чемпионатининг ўтказилиши Ўзбекистон ва Озарбайжоннинг халқаро имижини мустаҳкамлаш, ёшлар спортини ривожлантириш, шунингдек, дўстлик, ўзаро тушуниш ва ҳалол рақобат қадриятларини тарғиб қилишга муҳим ҳисса қўшади.