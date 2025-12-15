https://sputniknews.uz/20251215/ozbekistonliklar-davlatlar-oqish-54184098.html
Ўзбекистонликлар қайси давлатларга ўқиш учун кўп бормоқда — инфографика
Ўзбекистонликлар қайси давлатларга ўқиш учун кўп бормоқда — инфографика
Миллий статистика қўмитасига кўра, 2025 йилнинг январь–октябрь ойларида 26,4 минг нафар ўзбекистонлик ўқиш учун чет элга чиққан. Бу кўрсаткич ўтган йилга нисбатан 18,9 фоизга камайган.
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0c/0f/54183169_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_3360acc1e892a4bba01c75de3617dc47.png
Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йилнинг январь-октябрь ойларида жами 26,4 минг нафар Ўзбекистон фуқаролари ўқиш мақсадида чет элга сафар қилган.Бу кўрсаткич ўтган йилнинг мос даври билан солиштирилганда қарийб 6,1 минг нафарга ёки 18,9 фоизга камайган.Ўзбекистон фуқаролари ўқиш мақсадида энг кўп Россия (5 863) ва Тожикистонга (5 761) борган.
Ўзбекистонликлар қайси давлатларга ўқиш учун кўп бормоқда — инфографика
Охирги статистик маълумотларга кўра, ўқиш мақсадида чет элга чиқувчи ўзбекистонликлар сони камайиш тенденциясини кўрсатмоқда.
Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йилнинг январь-октябрь ойларида жами 26,4 минг нафар Ўзбекистон фуқаролари ўқиш мақсадида чет элга сафар қилган.
Бу кўрсаткич ўтган йилнинг мос даври билан солиштирилганда қарийб 6,1 минг нафарга ёки 18,9 фоизга камайган.
Ўзбекистон фуқаролари ўқиш мақсадида энг кўп Россия (5 863) ва Тожикистонга (5 761) борган.
