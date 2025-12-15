Ўзбекистон
"Ўзбекистон Миллий банки тўпламидан асарлар" каталоги тақдимоти бўлиб ўтди — фото
"Ўзбекистон Миллий банки тўпламидан асарлар" каталоги тақдимоти бўлиб ўтди — фото
ТОШКЕНТ, 15 дек — Sputnik, Баҳром Ҳатамов. Ўзбекистон Тасвирий санъат галереясида "Ўзбекистон Миллий банки тўпламидан танланган асарлар" каталоги тақдимоти бўлиб ўтади. Каталог "Ўзмиллийбанк" АЖ томонидан санъат асарлари тўпланишининг 30 йиллиги ҳамда Ўзбекистон Тасвирий санъат галереясининг 20 йиллиги муносабати билан нашр этилди.Нашр XX–XXI асрларда ижод қилган ўзбек рассомлари, ҳайкалтарошлари ва графикларининг сара асарларини ўз ичига олган бўлиб, миллий санъат мактабининг шаклланиши, услубий хилма-хиллик ва муаллифларнинг индивидуал бадиий изланишларини ёритади. Каталогда асарларнинг бадиий таҳлиллари, муаллифлар ҳақида маълумотлар ҳамда юқори сифатли иллюстрациялар жой олган.Тақдимот маросими санъатшунослар, кураторлар, таниқли рассомлар, музей ходимлари ва санъат ишқибозларини бир майдонга жамлайди. Тадбир доирасида Ўзбекистон Миллий банки тўпламининг шаклланиш тарихи, банкнинг маданиятни қўллаб-қувватлашдаги ўрни ҳамда каталогнинг концепцияси муҳокама қилинади.
Нашр мамлакат бадиий меросининг бойлигини намоён этувчи муҳим маданий лойиҳа сифатида эътироф этилмоқда.
ТОШКЕНТ, 15 дек — Sputnik, Баҳром Ҳатамов. Ўзбекистон Тасвирий санъат галереясида "Ўзбекистон Миллий банки тўпламидан танланган асарлар" каталоги тақдимоти бўлиб ўтади.
Каталог "Ўзмиллийбанк" АЖ томонидан санъат асарлари тўпланишининг 30 йиллиги ҳамда Ўзбекистон Тасвирий санъат галереясининг 20 йиллиги муносабати билан нашр этилди.
Нашр XX–XXI асрларда ижод қилган ўзбек рассомлари, ҳайкалтарошлари ва графикларининг сара асарларини ўз ичига олган бўлиб, миллий санъат мактабининг шаклланиши, услубий хилма-хиллик ва муаллифларнинг индивидуал бадиий изланишларини ёритади. Каталогда асарларнинг бадиий таҳлиллари, муаллифлар ҳақида маълумотлар ҳамда юқори сифатли иллюстрациялар жой олган.
© Sputnik / Бахром Хатамов

"Ўзбекистон Миллий банки тўпламидан асарлар" каталоги

&quot;Ўзбекистон Миллий банки тўпламидан асарлар&quot; каталоги - Sputnik Ўзбекистон
1/16
© Sputnik / Бахром Хатамов

"Ўзбекистон Миллий банки тўпламидан асарлар" каталоги

© Sputnik / Бахром Хатамов

Акмал Нур (А. Нуридинов). "Кушон келини". 1990 Мато, мойбўёқ, 130х85

Акмал Нур (А. Нуридинов). &quot;Кушон келини&quot;. 1990 Мато, мойбўёқ, 130х85 - Sputnik Ўзбекистон
2/16
© Sputnik / Бахром Хатамов

Акмал Нур (А. Нуридинов). "Кушон келини". 1990 Мато, мойбўёқ, 130х85

© Sputnik / Бахром Хатамов

Ўзбекистон Тасвирий санъат галереяси директори, ЎзБА академиги, санъатшунослик фанлари доктори, профессор — Камола Акилова

Ўзбекистон Тасвирий санъат галереяси директори, ЎзБА академиги, санъатшунослик фанлари доктори, профессор — Камола Акилова - Sputnik Ўзбекистон
3/16
© Sputnik / Бахром Хатамов

Ўзбекистон Тасвирий санъат галереяси директори, ЎзБА академиги, санъатшунослик фанлари доктори, профессор — Камола Акилова

© Sputnik / Бахром Хатамов

Тақдимотга таклиф қилинган меҳмонлар

Тақдимотга таклиф қилинган меҳмонлар - Sputnik Ўзбекистон
4/16
© Sputnik / Бахром Хатамов

Тақдимотга таклиф қилинган меҳмонлар

© Sputnik / Бахром Хатамов

ЎзА фотомухбири Алимурод Мамадаминов иш устида

ЎзА фотомухбири Алимурод Мамадаминов иш устида - Sputnik Ўзбекистон
5/16
© Sputnik / Бахром Хатамов

ЎзА фотомухбири Алимурод Мамадаминов иш устида

© Коллекция Национального банка Узбекистана

Жамол Усмонов. "Акс". 2006 мато, мойбўёқ, 60х80

Жамол Усмонов. &quot;Акс&quot;. 2006 мато, мойбўёқ, 60х80 - Sputnik Ўзбекистон
6/16
© Коллекция Национального банка Узбекистана

Жамол Усмонов. "Акс". 2006 мато, мойбўёқ, 60х80

© Sputnik / Бахром Хатамов

Тадбирнинг умумий кўриниши

Тадбирнинг умумий кўриниши - Sputnik Ўзбекистон
7/16
© Sputnik / Бахром Хатамов

Тадбирнинг умумий кўриниши

© Sputnik / Бахром Хатамов

Ўзбекистон Халқ рассоми Баҳодир Жалолов

Ўзбекистон Халқ рассоми Баҳодир Жалолов - Sputnik Ўзбекистон
8/16
© Sputnik / Бахром Хатамов

Ўзбекистон Халқ рассоми Баҳодир Жалолов

© Sputnik / Бахром Хатамов

Каталог тақдимотининг иштирокчилари ва меҳмонлари

Каталог тақдимотининг иштирокчилари ва меҳмонлари - Sputnik Ўзбекистон
9/16
© Sputnik / Бахром Хатамов

Каталог тақдимотининг иштирокчилари ва меҳмонлари

© Бахром Хатамов

Ниғмат Қўзибоев. "Оқшом". 1998 мато, мойбўёқ, 65х99

Ниғмат Қўзибоев. &quot;Оқшом&quot;. 1998 мато, мойбўёқ, 65х99 - Sputnik Ўзбекистон
10/16
© Бахром Хатамов

Ниғмат Қўзибоев. "Оқшом". 1998 мато, мойбўёқ, 65х99

© Sputnik / Бахром Хатамов

Тадбир меҳмонлари

Тадбир меҳмонлари - Sputnik Ўзбекистон
11/16
© Sputnik / Бахром Хатамов

Тадбир меҳмонлари

© Sputnik / Бахром Хатамов

Галерея бош муҳофизи Нуриддин Расулов

Галерея бош муҳофизи Нуриддин Расулов - Sputnik Ўзбекистон
12/16
© Sputnik / Бахром Хатамов

Галерея бош муҳофизи Нуриддин Расулов

© Sputnik / Бахром Хатамов

Каталог тақдимоти аудиторияси

Каталог тақдимоти аудиторияси - Sputnik Ўзбекистон
13/16
© Sputnik / Бахром Хатамов

Каталог тақдимоти аудиторияси

© Бахром Хатамов

Телман Муҳаммедов. "Фарҳод ва Ширин". 1970 қоғоз, темпера, 27х16

Телман Муҳаммедов. &quot;Фарҳод ва Ширин&quot;. 1970 қоғоз, темпера, 27х16 - Sputnik Ўзбекистон
14/16
© Бахром Хатамов

Телман Муҳаммедов. "Фарҳод ва Ширин". 1970 қоғоз, темпера, 27х16

© Sputnik / Бахром Хатамов

Томошабинлар ва матбуот

Томошабинлар ва матбуот - Sputnik Ўзбекистон
15/16
© Sputnik / Бахром Хатамов

Томошабинлар ва матбуот

© Sputnik / Бахром Хатамов

Ўзбекистон Халқ рассоми Жавлон Умарбеков ва Ўзбекистон Тасвирий санъат галереяси директори Камола Акилова

Ўзбекистон Халқ рассоми Жавлон Умарбеков ва Ўзбекистон Тасвирий санъат галереяси директори Камола Акилова - Sputnik Ўзбекистон
16/16
© Sputnik / Бахром Хатамов

Ўзбекистон Халқ рассоми Жавлон Умарбеков ва Ўзбекистон Тасвирий санъат галереяси директори Камола Акилова

"Ушбу каталог миллий бадиий меросни ҳужжатлаштириш ва асраб-авайлаш, шунингдек, замонавий ўзбек санъатининг ривожланиш йўналишларини кенг жамоатчиликка намоён этиш йўлидаги муҳим қадам ҳисобланади",дейди кўргазмалар ва фондлар бўлими бошлиғи Саодат Рузиева.

Тақдимот маросими санъатшунослар, кураторлар, таниқли рассомлар, музей ходимлари ва санъат ишқибозларини бир майдонга жамлайди. Тадбир доирасида Ўзбекистон Миллий банки тўпламининг шаклланиш тарихи, банкнинг маданиятни қўллаб-қувватлашдаги ўрни ҳамда каталогнинг концепцияси муҳокама қилинади.
