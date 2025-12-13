Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20251213/shorsuv-dala-oquv-maydonida-artilleriya-mashqlari-otkazildi-54147646.html
“Шўрсув” дала-ўқув майдонида артиллерия машқлари ўтказилди
“Шўрсув” дала-ўқув майдонида артиллерия машқлари ўтказилди
Sputnik Ўзбекистон
Полигонда разведка ва замонавий технологиялардан фойдаланиш, учувчисиз учиш аппаратларидан ҳимояланиш бўйича амалий кўникмалар ҳам такомиллаштирилди. 13.12.2025, Sputnik Ўзбекистон
2025-12-13T11:57+0500
2025-12-13T12:00+0500
мудофаа вазирлиги
тактик ўқув машғулотлари
ҳарбий
ҳарбийлар
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0c/0d/54147767_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_985a0e1ec034f5fca741efe44ada5ebd.jpg
ТОШКЕНТ, 13 дек — Sputnik. "Шўрсув" дала-ўқув майдонида кенг кўламли лагерь йиғини ўтказилди, деб хабар қилмоқда Мудофаа вазирлиги. Машғулотларда Шарқий ҳарбий округ қўшинларининг артиллерия, умумқўшин ва махсус бўлинмалари иштирок этди. Шунингдек, бўлинмалар ҳамжиҳатлигини мустаҳкамлаш, жанговар шайликни ошириш, нишонларни аниқлаш ва ўт очишни бошқариш, разведка ҳамда замонавий технологиялардан фойдаланиш бўйича амалий кўникмалар янада такомиллаштирилди.Ундан ташқари йиғинда учувчисиз аппаратларидан ҳимояланиш, маънавий-жанговар тайёргарлик ва жисмоний чидамлиликни ошириш бўйича машғулотлар олиб борилди. Ҳарбий хизматчилар ҳар бир машқни реал жанг шароитига яқинлаштирилган вазиятда бажариб, ўзларининг касбий маҳоратларини янада оширишди, дейилади хабарда.
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0c/0d/54147767_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_dde785f4f1518e98d978288712c0d4b8.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
мудофаа вазирлиги, тактик ўқув машғулотлари , ҳарбий, ҳарбийлар
мудофаа вазирлиги, тактик ўқув машғулотлари , ҳарбий, ҳарбийлар

“Шўрсув” дала-ўқув майдонида артиллерия машқлари ўтказилди

11:57 13.12.2025 (янгиланди: 12:00 13.12.2025)
© МинОбороны УзбекистанаУчения на полигоне "Шўрсув"
Учения на полигоне Шўрсув - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 13.12.2025
© МинОбороны Узбекистана
Oбуна бўлиш
Полигонда разведка ва замонавий технологиялардан фойдаланиш, учувчисиз учиш аппаратларидан ҳимояланиш бўйича амалий кўникмалар ҳам такомиллаштирилди.
ТОШКЕНТ, 13 дек — Sputnik. "Шўрсув" дала-ўқув майдонида кенг кўламли лагерь йиғини ўтказилди, деб хабар қилмоқда Мудофаа вазирлиги.

Машғулотларда Шарқий ҳарбий округ қўшинларининг артиллерия, умумқўшин ва махсус бўлинмалари иштирок этди.
Мазкур лагерь йиғинида артиллерия бўлинмаларнинг жанговар тайёргарлигини ошириш, реал шароитда тезкор ҳаракат қилиш ва замонавий жанг талаблари асосида фаолият юритиш қобилиятини мустаҳкамлаш машқ қилинди.
© МинОбороны УзбекистанаУчения на полигоне "Шўрсув"
Учения на полигоне Шўрсув - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 13.12.2025
Учения на полигоне "Шўрсув"
© МинОбороны Узбекистана
Шунингдек, бўлинмалар ҳамжиҳатлигини мустаҳкамлаш, жанговар шайликни ошириш, нишонларни аниқлаш ва ўт очишни бошқариш, разведка ҳамда замонавий технологиялардан фойдаланиш бўйича амалий кўникмалар янада такомиллаштирилди.
Ундан ташқари йиғинда учувчисиз аппаратларидан ҳимояланиш, маънавий-жанговар тайёргарлик ва жисмоний чидамлиликни ошириш бўйича машғулотлар олиб борилди.

Ҳарбий хизматчилар ҳар бир машқни реал жанг шароитига яқинлаштирилган вазиятда бажариб, ўзларининг касбий маҳоратларини янада оширишди, дейилади хабарда.
© МинОбороны УзбекистанаУчения на полигоне "Шўрсув"
Учения на полигоне Шўрсув - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 13.12.2025
Учения на полигоне "Шўрсув"
© МинОбороны Узбекистана
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2025 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0