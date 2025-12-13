https://sputniknews.uz/20251213/rossiya-ukraina-harbiy-sanoati-obektlariga-javob-zarbasi-berdi-54152941.html
Россия Украина ҳарбий-саноати объектларига жавоб зарбаси берди
16:53 13.12.2025
ТОШКЕНТ, 13 дек — Sputnik. Россия армияси Украина Қуролли Кучлари томонидан фойдаланиладиган энергетика объектларига қарши кучли жавоб зарбаси берди, деб хабар берди Мудофаа вазирлиги.
"Кеча кечқурун Украина томонидан фуқаролик объектларига қилинган террористик ҳужумларига жавобан Россия қуролли кучлари Украина ҳарбий-саноат комплекси объектлари ва уларнинг фаолиятини қўллаб-қувватловчи энергетика объектларига қарши йирик зарба берди", - дейилади хабарда.
Қуролли кучлар ҳужумда қуруқлик ва денгизда жойлашган узоқ масофали аниқ нишонга олувчи қуроллар, жумладан, "Кинжал" ракеталари ва дронлар ёрдамида берилди.
Зарба натижасида Одессада энергетика ва саноат объектлари зарар кўрди. Шаҳарнинг катта қисми электр, сув таъминоти ва иситиш тизимисиз қолди. Одесса вилоятининг Подолск шаҳрида ҳам портлашлар қайд этилди. Украинанинг энг йирик хусусий энергетика компанияси (ДТEК) минтақадаги йигирмата электр подстанциясига зарар етказилганини хабар қилди.
ОАВ шунингдек, Кировоград, Днепропетровск ва Николаевда портлашлар ҳақида хабар берди. Чернигов, Днепропетровск ва Николаев вилоятларининг айрим қисмларида ва Херсон вилоятининг Украина Қуролли Кучлари томонидан назорат қилинадиган қисмида электр энергияси узилди. Кривой Рогда барча муҳим инфратузилма ёпилди.
Украина Қуролли Кучларининг фуқаролик нишонларига ҳужумларига жавобан, Россия қўшинлари мунтазам равишда шахсий таркиб, техника ва ёлланма аскарлар жойлашган жойларга, шунингдек, энергетика, мудофаа саноати, ҳарбий қўмондонлик ва алоқа иншоотлари каби Украина инфратузилмасига зарбалар бермоқда.
Украинанинг Россия фуқаролик объектларига берган зарбаси оқибатида Саратов вилоятида икки киши қурбон бўлди, турар жой бинослари, поликлиника шикастланди.
Россия ҳаво мудофаа кучлари ўтган тунда Украинанинг 41та дронини уриб туширди.