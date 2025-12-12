Ўзбекистон
Ўзбекистондаги чет эл корхоналари асосан қайси соҳада ишламоқда?
1 декабрь ҳолатига кўра Ўзбекистонда чет эл инвестицияси иштирокидаги 17,9 мингтадан зиёд корхона ишламоқда.Миллий статистика қўмитатаси маълумотларига кўра, уларнинг энг кўп улуши савдо, саноат, қурилиш, ахборот технологиялари, транспорт ва хизмат кўрсатиш соҳаларига тўғри келади.
2025-12-12T19:14+0500
2025-12-12T19:14+0500
Ўзбекистондаги чет эл корхоналари асосан қайси соҳада ишламоқда?

19:14 12.12.2025
Энг кўп чет эл компаниялари саноат, қурилиш ва АТ соҳаларида ташкил қилинган.
1 декабрь ҳолатига кўра Ўзбекистонда чет эл инвестицияси иштирокидаги 17,9 мингтадан зиёд корхона ишламоқда.

Миллий статистика қўмитатаси маълумотларига кўра, уларнинг энг кўп улуши савдо, саноат, қурилиш, ахборот технологиялари, транспорт ва хизмат кўрсатиш соҳаларига тўғри келади.
Хусусан, савдода 6 403 та саноатда 3 706 та чет эл инвестицияси иштирокидаги корхона фаолият юритмоқда.
Батафсил - Sputnik инфографикасида.
