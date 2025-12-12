https://sputniknews.uz/20251212/chet-el-korxonalari-54126584.html
Ўзбекистондаги чет эл корхоналари асосан қайси соҳада ишламоқда?
1 декабрь ҳолатига кўра Ўзбекистонда чет эл инвестицияси иштирокидаги 17,9 мингтадан зиёд корхона ишламоқда.Миллий статистика қўмитатаси маълумотларига кўра, уларнинг энг кўп улуши савдо, саноат, қурилиш, ахборот технологиялари, транспорт ва хизмат кўрсатиш соҳаларига тўғри келади.
Энг кўп чет эл компаниялари саноат, қурилиш ва АТ соҳаларида ташкил қилинган.
1 декабрь ҳолатига кўра Ўзбекистонда чет эл инвестицияси иштирокидаги 17,9 мингтадан зиёд корхона ишламоқда.
Миллий статистика қўмитатаси маълумотларига кўра, уларнинг энг кўп улуши савдо, саноат, қурилиш, ахборот технологиялари, транспорт ва хизмат кўрсатиш соҳаларига тўғри келади.
Хусусан, савдода 6 403 та саноатда 3 706 та чет эл инвестицияси иштирокидаги корхона фаолият юритмоқда.
Батафсил - Sputnik инфографикасида.