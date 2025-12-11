Ўзбекистонда қўшма корхоналар сони бўйича топ-5 мамлакат

https://sputniknews.uz/20251211/ozbekiston-qoshma-korxonalar-54096730.html
ТОШКЕНТ, 11 дек – Sputnik. Ўзбекистон Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йилнинг 1 декабрь ҳолатига республикада жами 17 900 та хорижий инвестиция иштирокидаги корхоналар фаолият юритмоқда.Шундан 4 228 таси қўшма корхоналар, 13 672 таси хорижий компаниялардир. Бу кўрсаткич ўтган йилнинг мос даври билан солиштирилганда 15,9% га ёки 2 450 тага ошган.Қўшма корхоналарнинг асосий қисми Россия ҳиссасига тўғри келади. 1 декабрь ҳолатига уларнинг сони 909 тани ташкил этди. Кейинги ўринларда Хитой - 725 та ва Туркия - 487 та.Батафсил - Sputnik инфографикасида.
ТОШКЕНТ, 11 дек – Sputnik. Ўзбекистон Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йилнинг 1 декабрь ҳолатига республикада жами 17 900 та хорижий инвестиция иштирокидаги корхоналар фаолият юритмоқда.
Шундан 4 228 таси қўшма корхоналар, 13 672 таси хорижий компаниялардир. Бу кўрсаткич ўтган йилнинг мос даври билан солиштирилганда 15,9% га ёки 2 450 тага ошган.
Қўшма корхоналарнинг асосий қисми Россия ҳиссасига тўғри келади. 1 декабрь ҳолатига уларнинг сони 909 тани ташкил этди. Кейинги ўринларда Хитой - 725 та ва Туркия - 487 та.
Батафсил - Sputnik
инфографикасида.