https://sputniknews.uz/20251210/uzbekistan-russia-komissiya-yakunlar-54060409.html
Ўзбекистон - Россия ҳукуматлараро комиссияси якунлари муҳокама қилинди - видео
Ўзбекистон - Россия ҳукуматлараро комиссияси якунлари муҳокама қилинди - видео
Sputnik Ўзбекистон
Спикерлар ўтган тадбирларнинг натижадорлигини баҳолаб, иқтисодий ҳамкорликни янада мустаҳкамлаш бўйича таклифлар алмашдилар. 10.12.2025, Sputnik Ўзбекистон
2025-12-10T13:15+0500
2025-12-10T13:15+0500
2025-12-10T16:37+0500
матбуот маркази
иқтисод
тошкент
москва
sputnik
жонли мулоқот
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0c/0a/54066214_0:72:3072:1800_1920x0_80_0_0_b2ef571f9babb329d2d87cc6ac16949a.jpg
ТОШКЕНТ, 10 дек — Sputnik. Sputnik Ўзбекистон мультимедиа матбуот марказида “Ўзбекистон ва Россия ўртасидаги иқтисодий ҳамкорлик бўйича ҳукуматлараро комиссия якунлари” мавзусида Тошкент–Москва видеокўприги бўлиб ўтмоқда.Тошкент студиясидаги иштирокчилар:Москвада:Эслатиб ўтамиз, 3 декабрь куни Тошкентда Ўзбекистон ва Россия ўртасида иқтисодий ҳамкорлик бўйича ҳукуматлараро комиссиянинг 26-йиғилиши, шунингдек, икки мамлакат ишбилармон доираларининг бизнес-форуми бўлиб ўтган эди.Видеомулоқот иштирокчилари ана шу тадбирлар натижаларини муҳокама қилиб, иқтисодий ҳамкорликни янада ривожлантириш бўйича таклифлар алмашмоқда.
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0c/0a/54066214_86:0:2817:2048_1920x0_80_0_0_6255fe4636a76685d2a2856a370c3303.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
иқтисод, тошкент, москва, sputnik, видео, жонли мулоқот
иқтисод, тошкент, москва, sputnik, видео, жонли мулоқот
Ўзбекистон - Россия ҳукуматлараро комиссияси якунлари муҳокама қилинди - видео
13:15 10.12.2025 (янгиланди: 16:37 10.12.2025)
Эксклюзив
Спикерлар ўтган тадбирларнинг натижадорлигини баҳолаб, иқтисодий ҳамкорликни янада мустаҳкамлаш бўйича таклифлар алмашдилар.
ТОШКЕНТ, 10 дек — Sputnik. Sputnik Ўзбекистон мультимедиа матбуот марказида “Ўзбекистон ва Россия ўртасидаги иқтисодий ҳамкорлик бўйича ҳукуматлараро комиссия якунлари” мавзусида Тошкент–Москва видеокўприги бўлиб ўтмоқда.
Тошкент студиясидаги иштирокчилар:
Ўзбекистон Инвестициялар ва ташқи савдо вазирлигининг Россия ва МДҲ мамлакатларидан инвестицияларни жалб қилиш департаменти бошлиғи Эрвин Турғунов.
Россия Фанлар академияси Жаҳон иқтисодиёти ва халқаро муносабатлар институтининг (ИМЭМО РАН) Постсовет тадқиқотлари маркази сектор мудири Елена Кузьмина.
Эслатиб ўтамиз, 3 декабрь куни Тошкентда Ўзбекистон ва Россия ўртасида иқтисодий ҳамкорлик бўйича ҳукуматлараро комиссиянинг 26-йиғилиши, шунингдек, икки мамлакат ишбилармон доираларининг бизнес-форуми бўлиб ўтган эди.
Видеомулоқот иштирокчилари ана шу тадбирлар натижаларини муҳокама қилиб, иқтисодий ҳамкорликни янада ривожлантириш бўйича таклифлар алмашмоқда.