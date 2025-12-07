Чипталарга чегирма, қўшимча поездлар: Ўзбекистон–Россия темир йўллари Меморандум имзолади

Ўзбекистон
Ўзбекистон ва Россия темир йўл компаниялари мувозанатли тариф сиёсатини шакллантириш бўйича Меморандум имзолади. Ҳужжат чегирмалар, қўшимча поездларни йўлга қўйиш, ҳамкорликни ривожлантиришни ўз ичига олади
ТОШКЕНТ, 7 дек — Sputnik. “Ўзбекистон темир йўллари” АЖ, унинг шўба корхонаси “Ўзтемирйўлйўловчи” АЖ ҳамда Россиянинг “Федерал йўловчи компанияси” АЖ ўртасидаги учрашувда давлатлараро йўловчи ташиш соҳасида тариф сиёсати бўйича ҳамкорлик тўғрисида Меморандум имзоланди. Бу ҳақда "Узбекистон темир йуллари" АЖ матбуот хизмати хабар берди.Музокаралар давомида шунингдек қўшма маркетинг ташаббуслари билан боғлиқ масалалар ҳам кўриб чиқилди Ҳужжатга мувофиқ, томонлар мослашувчан тариф ва чегирмалар жорий этиш, тариф ечимларини биргаликда таҳлил қилиш, халқаро тажриба алмашиш, рақамли ечимларни қўллаш, шунингдек қўшимча халқаро йўловчи поездлари қатновларини йўлга қўйиш масалаларини кўриб чиқишга келишиб олдилар.
Таъкидланишича, Меморандум икки мамлакат транспорт тармоғини оптималлаштириш ва йўловчиларга хизмат кўрсатиш сифатини ошириш учун янги имкониятлар яратади
ТОШКЕНТ, 7 дек — Sputnik. “Ўзбекистон темир йўллари” АЖ, унинг шўба корхонаси “Ўзтемирйўлйўловчи” АЖ ҳамда Россиянинг “Федерал йўловчи компанияси” АЖ ўртасидаги учрашувда давлатлараро йўловчи ташиш соҳасида тариф сиёсати бўйича ҳамкорлик тўғрисида Меморандум имзоланди. Бу ҳақда "Узбекистон темир йуллари" АЖ матбуот хизмати хабар берди.
Музокаралар давомида шунингдек қўшма маркетинг ташаббуслари билан боғлиқ масалалар ҳам кўриб чиқилди
Имзоланган Меморандум давлатлараро йўловчи ташишда мувозанатли тариф сиёсатини шакллантиришга қаратилган ҳамкорликни янада чуқурлаштиришни назарда тутади.
Ҳужжатга мувофиқ, томонлар мослашувчан тариф ва чегирмалар жорий этиш, тариф ечимларини биргаликда таҳлил қилиш, халқаро тажриба алмашиш, рақамли ечимларни қўллаш, шунингдек қўшимча халқаро йўловчи поездлари қатновларини йўлга қўйиш масалаларини кўриб чиқишга келишиб олдилар.
