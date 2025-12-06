https://sputniknews.uz/20251206/ukrainada-harbiy-mashinalar-yoqib-yuborilmoqda-video-53992057.html
Украинада ҳарбий чақирув марказлари машиналари ёқиб юборилмоқда - видео
ТОШКЕНТ, 6 дек — Sputnik. Мажбурий сафарбарликдан ғазабланган Украина аҳолиси Ҳарбий чақирув марказлари (ТЦК) ходимларининг машиналарини ёқиб юбормоқда, деди РИА Новостига Николай вилояти яширин кўнгиллилар гуруҳи координатори Сергей Лебедев.Унинг сўзларига кўра, украиналикларнинг барчасини, сиёсий қарашлардан қатъий назар, чақирув марказларига нисбатан ғазаб бирлаштирган.Шунингдек Лебедев ҳарбий рангли машиналарга ўт қўйгани акс этган видеони тақдим этди.
