Трамп АҚШда Perestroyka бошлади: бу бутун дунёга таъсир қилади
© РИА Новости
© РИА Новости
Горбачёв давридаги Совет Иттифоқига янги ислоҳотлар керакмиди? Албатта! Лекин улар Горбачёв қилганидек амалга оширилиши керакмиди? — Мутлақо йўқ!
Бир неча ўн йиллар ўтиб, АҚШ ҳам худди шундай муаммога дуч келмоқда. Трамп эса биринчи бўлиб жавоб беришга ҳаракат қилади. Аммо Горбачевнинг қайта қуриши фақат социалистик лагерни ўзгартирган бўлсада, АҚШнинг қайта қуриши анча жиддийроқ - бу бутун дунёга таъсир қилади.
"Бизнинг собиқ элитамиз Америка глобал ҳукмронлик юкини кўтариш имкониятини ҳаддан ортиқ ошириб юборишди, чунки бунинг Америка халқининг миллий манфаатларига ҳеч қандай алоқаси йўқ", - дейилади АҚШнинг янги Миллий хавфсизлик стратегиясида.
Ҳужжатда Совуқ уруш тугаганидан сўнг Вашингтон нотўғри сиёсат юритгани очиқ айтилган. Сабаби — собиқ президентларнинг глобалистик амбициялари.
Янги Стратегия муаллифлари бу хатолар оғир оқибатларга олиб келганига амин. Ахир Қўшма Штатлар ўз гегемонлигини сақлаб қолиш учун ҳаддан ташқари кенгайди: саноат вайрон бўлди, "эркин савдо" — бошқа мамлакатлар Америкадан фойдаланишига олиб келди, америкалик ишчилар синф сифатида йўқ бўлиб кетиш арафасида, америкалик аскарлар дунёнинг нариги томонида бегона манфаатларни беҳуда ҳимоя қилмоқда. АҚШнинг ўзи эса иммигрантлар билан тўлиб тошган. Трамп ва янги маъмурият буларнинг барчасига уруш эълон қилмоқда.
Уруш икки йўналишда - ҳам ички ҳам ташқи жабҳаларда олиб борилади. Трампнинг асосий душманлари АҚШнинг ичида экани узоқ вақтдан бери маълум бўлсада, унинг ташқи сиёсати дастлаб Европага қарши ҳужумни бошлади. Аниқроқ айтганда, Европа Итифоқига, Брюсселга қарши.
"Америка расмийлари ҳар сафар Европа муаммолари — кам молиялаштирилган ҳарбий кучлар ва иқтисодий турғунлиги дейишга одатланган. Аммо муаммо анча чуқурроқ", - дейилади ҳужжатда.
"Совуқ уруш"дан кейин Европанинг глобал ялпи ички маҳсулотдаги улуши деярли ярмига — 25 фоиздан 14 фоизга қисқарди.
Аммо иқтисодий таназзул Европа цивилизациясининг йўқ бўлиб кетиш каби даҳшатли истиқболини олиб келиши мумкин. бу АҚШ маъмуриятини жиддий хавотирга солган.
Вашингтон бир неча ўн йил ичида НАТОга аъзо баъзи давлатлар аҳолиси “асосан европаликлар” бўлмаслигидан хавотирда. Улар иттифоқчилик мажбуриятларига содиқ қоладиларми? Улар Америка қадриятларини баҳам кўрадими?
Оқ уй бунга ишончи комил эмас, лекин улар тезда Европанинг айбини топишди: "Европа Иттифоқи ва бошқа миллатлараро ташкилотларнинг ҳаракатлари сиёсий эркинлик ва суверенитетга путур этказмоқда, миграция сиёсати эса қитъани қайта шакллантирмоқда ва келишмовчиликларни қўзғатмоқда. Европа цензура, сиёсий мухолифатнинг бостирилиши, туғилишнинг кескин камайиб бориши, миллий ишончнинг йўқолишига дуч келмоқда".
Аслини олганда, европаликлар биринчи марта асосий иттифоқчилари томонидан демократияга хиёнат қилишда айбланмоқда. Айблов эса асосли.
Махсус операция бошланганидан сўнг Россия коллектив Ғарбнинг кескин қаршилигига, ва кутилмаган мантиққа зид қарорларига дуч келди. Россияни тор-мор этишга қаратилган қадамлар айрим давлатларда ўз жонига қасд қилишга тенг бўлди.
Мисол учун, Германия арзон энергия манбаларидан айрилганидан сўнг ўз иқтисодий салоҳиятидан маҳрум бўла бошлади, саноатнинг бутун бошли тармоқлари бошқа мамлакатларга кўчирилди. Аммо Германия бу йўлда ёлғиз эмас.
Мисли куўрилмаган коррупцига ботган Киев режимига ёрдам бериш ҳеч қандай Европа давлатининг манфаатларига тўғри келмасди. Ҳатто ваҳимага тушган Болтиқбўйи республикалари учун ҳам бу фойдадан кўра кўпроқ зарар келтирди. Аммо ниҳоятда мавҳум “демократия манфаатлари” улардан ушбу қурбонликни талаб қилди.
Европа Иттифоқи ана шундай мавҳум шиорларни илгари суришда энг фаол бўлди. Лавозимларига ноаниқ йўллар билан тайинланган амалдорлар миллий манфаатларга мутлақо зид Европа сиёсатини олиб бордилар.
Махсус ҳарбий операцияни бошлаган Россия — америкалик демократлар, европалик бюрократлар, НАТО расмийлари ва халқаро корпорацияларнинг урушдан кейинги дунёсига қарши чиққан биринчи давлат бўлди.
Ҳозир Трамп ҳам шундай қиляпти. У янги миллий хавфсизлик стратегиясида жаҳон сиёсатида давлатлар миллий манфаатлари устуворлигини юқори кўтармоқда. Америка манфаатлари учун у "Монро доктринаси"ни қайта тикламоқда. Европа Иттифоқи ва НАТОни эса янги дунё тартиби оёқлари остига ташламоқда.
Яқин-яқингача ушбу уюшмалар демократлар қўлидаги итоаткор қуроллар эди. Энди бўлса эски кучлар Трампнинг урушни тугатиш уринишларига астойдил қаршилик кўрсатмоқда.
Америка президентининг уларга қарши айбловлари асосли. Аммо халқаро сиёсатда айбловларнинг адолати бир тийинга ҳам арзимайди. Муҳими, уни таъминлай олиш! Хўш Трамп бунинг уддасидан чиқадими?
У Қўшма Штатлар ичида ҳам, ташқарисида ҳам кескин тўсқинликка учраши аниқ.