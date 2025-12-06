https://sputniknews.uz/20251206/toshkentda-2030-yilgacha-elektrobuslar-50-foizga-etkaziladi-53989834.html
Тошкентда 2030 йилгача электробуслар улуши 50 фоизга етказилади
Пойтайтда келгуси 4 йил ичида 16 та йўл ўтказгич, 170 км велосипед ва 200 км пиёда йўлаклари қуриш режалаштирилган. 06.12.2025, Sputnik Ўзбекистон
2025-12-06T10:27+0500
2025-12-06T10:27+0500
2025-12-06T10:27+0500
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/01/08/47474092_0:120:2000:1245_1920x0_80_0_0_79e033283115301e61f05746101c5b1b.jpg
ТОШКЕНТ, 6 дек — Sputnik. Тошкентда 2030 йилгача электробуслар улуши 50 фоизга етказилади. Бу ҳақида Шавкат Мирзиёев имзолаган янги қарорда айтиб ўтилган, деб хабар қилмоқда президент матбуот котиби. Шунингдек, пойтайтда 16 та тоннель ва йўл ўтказгич, 700 та "ақлли" чорраҳа барпо этиш, 170 км велосипед ва 200 км пиёда йўлаклари қуриш режалаштирилган. Қарорга мувофиқ пойтахтда йўл ҳаракатини бошқаришнинг мутлақо янги модели жорий этилади. Йўл ҳаракатини ташкил этиш маркази ташкил этилиб, у транспорт, пиёда ва йўловчи оқимларини реал вақтда мониторинг қилиш, бошқариш ва хавфсизликни таъминлаш ваколатига эга бўлади.Ундан ташқари йўл ва транспорт инфратузилмаси учун махсус жамғарма ташкил этилиб, у ерга жарималар, "Хавфсиз шаҳар" тушумлари, реклама тушумларининг бир қисми йўналтирилади. Ушбу маблағлар ИТТ, муҳандислик ечимлари, инфратузилмавий лойиҳалар, автобус йўлаклари ва светофорларни модернизация қилишга сарфланади.
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/01/08/47474092_90:0:1911:1366_1920x0_80_0_0_df27cd373252bb0aa37e0f5c142fca9e.jpg
