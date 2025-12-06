Россия Украина энергетика объектларига жавоб зарбасини берди

https://sputniknews.uz/20251206/rossiya-ukraina-energetika-obektlariga-javob-zarbasini-berdi-53994353.html
06.12.2025
ТОШКЕНТ, 6 дек — Sputnik. Россия армияси Украинанинг ҳарбий-саноат комплексига уланган энергетика объектларига жавоб зарбасини берди, деб хабар қилди Мудофаа вазирлиги.Узоқ масофали юқори аниқликдаги қуроллар, жумладан “Кинжал” ракеталари билан берилган зарбалар белгиланган барча нишонларни урди, дея аниқлик киритди департамент.Украина Энергетика вазирлиги маълумотларига кўра, Киев, Чернигов, Лвов, Одесса, Запороже, Днепропетровск, Николаев ва Харков вилоятларининг айрим аҳолиси электр таъминотисиз қолган. Strana.ua нашрининг ёзишича, муаммолар Ровно шаҳрида ҳам юзага келган.Украинанинг барча вилоятларида шанба куни электр энергиясининг соатлик узилиш жадвали амал қилади. Маҳаллий ҳукуматлар Киев ва Одесса вилоятларидаги электр иншоотларига зарар етганини тасдиқлади. Днепропетровскда Кривой Рог иссиқлик электр станцияси шикастланган.Украинада тунда ҳаво ҳужуми сиреналари эшитилди ва бутун мамлакат бўйлаб портлашлар эшитилди. Хмелнитский вилоятидаги Старокостиантйнив аэродроми яқинида қўнганлик ҳақида хабарлар бор эди. Киев вилоятининг Фастив шаҳрида темир йўл инфратузилмаси зарар кўрди.Маълумот учун, Украина 5 декабрь куни Грозний ва Севастопол шаҳарларидаги тинч аҳоли объектларига дронлар ёрдамида зарба берган, шунингдек Қора денгизда Россия танкерига экипажсиз катерига ҳужум уюштирган эди.
ТОШКЕНТ, 6 дек — Sputnik. Россия армияси Украинанинг ҳарбий-саноат комплексига уланган энергетика объектларига жавоб зарбасини берди, деб хабар қилди Мудофаа вазирлиги.
“Украинанинг Россия тинч аҳоли объектларига уюштирган терактларига жавобан ўтган тунда Россия Қуролли Кучлар Украина ҳарбий-саноат комплекси корхоналари ва уларнинг ишлашини таъминловчи энергетика объектлари, шунингдек, Украина Қуролли Кучлари томонидан фойдаланиладиган порт инфратузилмасига оммавий зарба берди”, — дейилади хабарда.
Узоқ масофали юқори аниқликдаги қуроллар, жумладан “Кинжал” ракеталари билан берилган зарбалар белгиланган барча нишонларни урди, дея аниқлик киритди департамент.
Украина Энергетика вазирлиги маълумотларига кўра, Киев, Чернигов, Лвов, Одесса, Запороже, Днепропетровск, Николаев ва Харков вилоятларининг айрим аҳолиси электр таъминотисиз қолган. Strana.ua нашрининг ёзишича, муаммолар Ровно шаҳрида ҳам юзага келган.
Украинанинг барча вилоятларида шанба куни электр энергиясининг соатлик узилиш жадвали амал қилади. Маҳаллий ҳукуматлар Киев ва Одесса вилоятларидаги электр иншоотларига зарар етганини тасдиқлади. Днепропетровскда Кривой Рог иссиқлик электр станцияси шикастланган.
Украинада тунда ҳаво ҳужуми сиреналари эшитилди ва бутун мамлакат бўйлаб портлашлар эшитилди. Хмелнитский вилоятидаги Старокостиантйнив аэродроми яқинида қўнганлик ҳақида хабарлар бор эди. Киев вилоятининг Фастив шаҳрида темир йўл инфратузилмаси зарар кўрди.
Маълумот учун, Украина 5 декабрь куни Грозний ва Севастопол шаҳарларидаги тинч аҳоли объектларига дронлар ёрдамида зарба берган, шунингдек Қора денгизда Россия танкерига экипажсиз катерига ҳужум уюштирган эди.