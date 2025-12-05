Хориждаги русийзабон ОАВ ҳамкорлиги масаласи "Sputnik"да муҳокама этилади

https://sputniknews.uz/20251205/xorij-rusiyzabon-oav-hamkorlik-53967019.html
Sputnik МПМда хориждаги русийзабон ОАВлар ҳамкорлиги, диаспоралар билан ишлаш тажрибаси ва рус тилидаги журналистиканинг ривожланиши муҳокама қилинади.
Москва ҳукумати, Москва шаҳар ташқи иқтисодий ва халқаро алоқалар департаменти ва Москвадаги ватандошлар уйи 4-8 декабрь кунлари Тошкентда Россиялик ватандошларнинг оммавий ахборот воситалари конференциясини ўтказади.
ТОШКЕНТ, 5 дек – Sputnik. Sputnik Ўзбекистон
мультимедиа матбуот марказида "Хорижда рус тилидаги оммавий ахборот воситаларининг ўзаро ҳамкорлиги" мавзусида брифинг бўлиб ўтади.
Тадбир 6 декабрь куни Тошкент вақти билан соат 12:30 да бошланади.
Тадбирда қуйидагилар иштирок этади:
- "Москва ватандошлар уйи" Давлат муассасаси директорининг биринчи ўринбосари Анна Колесникова;
- Россияда хизмат кўрсатган журналист, "Россиянинг олтин қалами" мукофоти совриндори Галина Сапожникова;
- телебошловчи, жамоат арбоби, "Артмедиаобразование" нотижорат ташкилоти президенти Арина Шарапова.
Брифинг давомида қуйидаги масалалар кўриб чиқилади:
- Хорижда русийзабон журналистика қандай ривожланмоқда?
- Диаспоралар билан ўзаро ҳамкорлик тажрибаси қандай?
Иштирок этиш учун журналистлар таклиф этилади. Батафсил маълумот ва рўйхатдан ўтиш учун:
Телефон: +998 97 190 71 78
Telegram: @alisherakimbaev
Электрон почта: a.akimbaev@sputniknews.com
Матбуот маркази продюсери: Алишер Акимбаев