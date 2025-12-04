https://sputniknews.uz/20251204/tashkent-infografika-sputnikpro-seminar-53944153.html
Анонс: Тошкентда инфографика яратиш бўйича SputnikPRO семинари ўтказилади
Тошкентдаги SputnikPRO семинарида иштирокчилар инфографика яратиш бўйича амалиётга асосланган билимлар олади. Тадбир 11 декабрь куни Пучон университети IT кампусида ўтказилади. Спикер — Sputnik Ўзбекистон дизайнери Ярослав Пронько
ТОШКЕНТ, 4 дек – Sputnik. 11 декабрь куни Тошкентда инфографика яратиш санъатига бағишланган навбатдаги SputnikPRO лойиҳаси бўлиб ўтади.Тадбир спикери — Sputnik Ўзбекистон тажрибали дизайнери Ярослав Пронько.У иштирокчиларга инфографиканинг мазмуни ва вазифалари, визуал маълумотни қандай тўғри тузиш, техник топшириқни шакллантиришда нималарга эътибор қаратиш кераклиги ҳақида амалиётга асосланган билимлар тақдим этади.Тадбир 11 декабрь соат 15:00 да Пучон университетининг IT кампусида бошланади.Манзил: Тошкент шаҳри, Истиқлол кўчаси, 7-уй.Тадбирда иштирок этиш учун қуйидаги контактлар орқали ёзилиш мумкин:Телефон: +998 97 190 71 78Telegram: @alisherakimbaevЭлектрон почта: a.akimbaev@sputniknews.comМатбуот маркази продюсери: Алишер Акимбаев/Маълумот учун: SputnikPRO - Sputnik ахборот агентлиги томонидан ташкил этилган медиа соҳасидаги халқаро таълимий лойиҳа. Бу журналистлар, матбуот котиблари, блогерлар ва олий таълим муассасаларининг тегишли йўналишлари бўйича юқори курс талабалари учун Россия ва хориждаги энг яхши медиа-менежерлар, экспертлар ҳамда агентликнинг етакчи мутахассислари томонидан ўтказиладиган семинарлар, маърузалар ва маҳорат дарсларининг ноёб тизимидир.
