Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20251204/tashkent-infografika-sputnikpro-seminar-53944153.html
Анонс: Тошкентда инфографика яратиш бўйича SputnikPRO семинари ўтказилади
Анонс: Тошкентда инфографика яратиш бўйича SputnikPRO семинари ўтказилади
Sputnik Ўзбекистон
Тошкентдаги SputnikPRO семинарида иштирокчилар инфографика яратиш бўйича амалиётга асосланган билимлар олади. Тадбир 11 декабрь куни Пучон университети IT кампусида ўтказилади. Спикер — Sputnik Ўзбекистон дизайнери Ярослав Пронько
2025-12-04T17:19+0500
2025-12-04T17:23+0500
ўзбекистон
тошкент
лойиҳа
sputnikpro
sputnik
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0c/04/53939647_0:0:3559:2003_1920x0_80_0_0_926ad8bf182319582ff671ee7b579149.jpg
ТОШКЕНТ, 4 дек – Sputnik. 11 декабрь куни Тошкентда инфографика яратиш санъатига бағишланган навбатдаги SputnikPRO лойиҳаси бўлиб ўтади.Тадбир спикери — Sputnik Ўзбекистон тажрибали дизайнери Ярослав Пронько.У иштирокчиларга инфографиканинг мазмуни ва вазифалари, визуал маълумотни қандай тўғри тузиш, техник топшириқни шакллантиришда нималарга эътибор қаратиш кераклиги ҳақида амалиётга асосланган билимлар тақдим этади.Тадбир 11 декабрь соат 15:00 да Пучон университетининг IT кампусида бошланади.Манзил: Тошкент шаҳри, Истиқлол кўчаси, 7-уй.Тадбирда иштирок этиш учун қуйидаги контактлар орқали ёзилиш мумкин:Телефон: +998 97 190 71 78Telegram: @alisherakimbaevЭлектрон почта: a.akimbaev@sputniknews.comМатбуот маркази продюсери: Алишер Акимбаев/Маълумот учун: SputnikPRO - Sputnik ахборот агентлиги томонидан ташкил этилган медиа соҳасидаги халқаро таълимий лойиҳа. Бу журналистлар, матбуот котиблари, блогерлар ва олий таълим муассасаларининг тегишли йўналишлари бўйича юқори курс талабалари учун Россия ва хориждаги энг яхши медиа-менежерлар, экспертлар ҳамда агентликнинг етакчи мутахассислари томонидан ўтказиладиган семинарлар, маърузалар ва маҳорат дарсларининг ноёб тизимидир.
https://sputniknews.uz/20251128/sputnikpro-mahorat-darsi-53794727.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0c/04/53939647_423:0:3154:2048_1920x0_80_0_0_d3f43ff741c80feca365f77ff3a08c67.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
тошкент, ўзбекистон, sputnikpro, инфографика, инфографика яратиш, визуал маълумот, дизайн, пучон университети, it кампус, ярослав пронько, медиа тренинг, ахборот технологиялари, семинар, мастер-класс
тошкент, ўзбекистон, sputnikpro, инфографика, инфографика яратиш, визуал маълумот, дизайн, пучон университети, it кампус, ярослав пронько, медиа тренинг, ахборот технологиялари, семинар, мастер-класс

Анонс: Тошкентда инфографика яратиш бўйича SputnikPRO семинари ўтказилади

17:19 04.12.2025 (янгиланди: 17:23 04.12.2025)
© SputnikВ Ташкенте пройдет SputnikPRO, посвященный созданию инфографики.
В Ташкенте пройдет SputnikPRO, посвященный созданию инфографики. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 04.12.2025
© Sputnik
Oбуна бўлиш
Тошкентда инфографика яратишга бағишланган SputnikPRO семинари бўлиб ўтади, унда дизайнер Ярослав Пронько амалий билимлар билан ўртоқлашади.
ТОШКЕНТ, 4 дек – Sputnik. 11 декабрь куни Тошкентда инфографика яратиш санъатига бағишланган навбатдаги SputnikPRO лойиҳаси бўлиб ўтади.
Тадбир спикери — Sputnik Ўзбекистон тажрибали дизайнери Ярослав Пронько.
У иштирокчиларга инфографиканинг мазмуни ва вазифалари, визуал маълумотни қандай тўғри тузиш, техник топшириқни шакллантиришда нималарга эътибор қаратиш кераклиги ҳақида амалиётга асосланган билимлар тақдим этади.
© SputnikВ Ташкенте пройдет SputnikPRO, посвященный созданию инфографики
В Ташкенте пройдет SputnikPRO, посвященный созданию инфографики - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 04.12.2025
В Ташкенте пройдет SputnikPRO, посвященный созданию инфографики
© Sputnik
Тадбир 11 декабрь соат 15:00 да Пучон университетининг IT кампусида бошланади.
Манзил: Тошкент шаҳри, Истиқлол кўчаси, 7-уй.
Тадбирда иштирок этиш учун қуйидаги контактлар орқали ёзилиш мумкин:
Телефон: +998 97 190 71 78
Telegram: @alisherakimbaev
Электрон почта: a.akimbaev@sputniknews.com
Матбуот маркази продюсери: Алишер Акимбаев/
Маълумот учун: SputnikPRO - Sputnik ахборот агентлиги томонидан ташкил этилган медиа соҳасидаги халқаро таълимий лойиҳа. Бу журналистлар, матбуот котиблари, блогерлар ва олий таълим муассасаларининг тегишли йўналишлари бўйича юқори курс талабалари учун Россия ва хориждаги энг яхши медиа-менежерлар, экспертлар ҳамда агентликнинг етакчи мутахассислари томонидан ўтказиладиган семинарлар, маърузалар ва маҳорат дарсларининг ноёб тизимидир.
Журналистлар ва муштарийлар дуч келаётган ёлғон маълумотлар: SputnikPROдан маҳорат дарси - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 28.11.2025
Журналист ва ўқувчилар қандай фейкларга дуч келиши мумкин: SputnikPro маҳорат дарси
28 Ноябр, 12:39
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2025 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0