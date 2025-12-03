https://sputniknews.uz/20251203/qaror-qurilish-materiallar-53905116.html
Қурилиш материаллари ишлаб чиқариш ва экспорти кенгайтирилади - президент қарори
Президент қарорига кўра, Ўзбекистонда қурилиш материаллари ишлаб чиқариш 62 трлн сўмгача оширилади, экспорт 1,5 млрд долларга етказилади. 2026 йилдан экологик тоза материаллар улуши мажбурий бўлади
ТОШКЕНТ, 3 дек — Sputnik. Ўзбекистон президенти ўз қарори билан қурилиш материаллари ишлаб чиқариш ҳажмини 62 триллион сўмга, экспортни эса 1,5 миллиард долларга етказиш вазифаси белгилади.Ҳужжат қурилиш саноатини ривожлантириш, экологик тоза ва энергосамарадор материаллар ишлаб чиқаришни кенгайтиришни назарда тутади.2026 йил 1 июлдан лойиҳа-смета ҳужжатлари экспертизасида қурилиш материалларининг камида 25 фоизи экологик тоза ва ресурстежамкор маҳсулотлардан иборат бўлиши шартлиги текширилади.2026 йил 1 январдан:2026 йил 1 мартдан:Чиқиндилар билан ишлаш тартиби2026 йил 1 февралдан:2026 йил 1 июндан:
ўзбекистон
қурилиш материаллари, президент қарори, экологик материаллар, энергосамарадор қурилиш, 62 трлн сўм, экспорт 1,5 млрд доллар, чиқиндиларни қайта ишлаш, шаҳарсозлик экспертизаси, техник тартибга солиш, шаффоф қурилиш, 2026 йил талаблари, афғонистонга етказиб бериш, термиз чегара пункти
ТОШКЕНТ, 3 дек — Sputnik.
Ўзбекистон президенти ўз қарори билан қурилиш материаллари ишлаб чиқариш ҳажмини 62 триллион сўмга, экспортни эса 1,5 миллиард долларга етказиш вазифаси белгилади
.
Ҳужжат қурилиш саноатини ривожлантириш, экологик тоза ва энергосамарадор материаллар ишлаб чиқаришни кенгайтиришни назарда тутади.
Қарорга мувофиқ, Чегара қўшинлари Ўзбекистонда рўйхатдан ўтган ишлаб чиқарувчиларнинг Афғонистонга “Термиз” чегара пункти орқали хавфсиз кириб-чиқишини таъминлайди.
2026 йил 1 июлдан лойиҳа-смета ҳужжатлари экспертизасида қурилиш материалларининг камида 25 фоизи экологик тоза ва ресурстежамкор маҳсулотлардан иборат бўлиши шартлиги текширилади.
ёш олимлар учун хорижий илмий стажировкалар танлови ўтказилади;
2026–2028 йиллар учун 30 миллиард сўмлик илмий лойиҳалар танлови эълон қилинади.
“Техник тартибга солиш” ва “Шаффоф қурилиш” тизимлари интеграция қилиниб, хавфсизлиги номувофиқ деб топилган ишлаб чиқарувчилар электрон реестри шакллантирилади;
хавфли деб топилган материалларни ишлаб чиқарган корхоналар давлат харидларида қатнашиши тақиқланади.
Чиқиндилар билан ишлаш тартиби
муомаладан чиқариш ҳақида кўрсатма берилган қурилиш материаллари махсус қайта ишлаш корхоналарига ёки полигонларга юборилиши шарт;
назорат органлари берган кўрсатмалар Экология қўмитаси Ситуацион марказига интеграция қилинади.
чиқиндиларни қайта ишлаш мажбурий талаблари лойиҳаларда қурилиш чиқиндилари ҳажми ва тўплаш жойлари аниқ белгилаб қўйилиши керак;
объектларда чангланиш ва ҳид чиқишига йўл қўймаслик учун буюртмачи томонидан махсус чоралар кўрилади.