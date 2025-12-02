https://sputniknews.uz/20251202/uzbekistan-dengiz-mahsulotlar-import-53876704.html
Россия етакчи: Ўзбекистон денгиз маҳсулотларини яна қаердан импорт қилди
Россия етакчи: Ўзбекистон денгиз маҳсулотларини яна қаердан импорт қилди
Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистон 2025 йилнинг ўн ойида 12,2 минг тонна денгиз маҳсулотларини импорт қилди. Россия 5,8 минг тонна билан асосий етказиб берувчига айланди. Импорт 23,3% га ошди.
2025-12-02T13:43+0500
2025-12-02T13:43+0500
2025-12-02T13:49+0500
инфографика
ўзбекистон
жамият
савдо
балиқ
миллий статистика қўмитаси
россия
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0c/02/53868188_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_ccd175df9e89788e4514d86a3adcdc48.png
2025 йилнинг январь-октябрь ойларида Россия Ўзбекистон учун балиқ ва денгиз маҳсулотларининг асосий етказиб берувчисига айланди. Мазкур даврда республика Россиядан 5,8 минг тонна шундай маҳсулот импорт қилган.Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, Ўзбекистон жами 12,2 минг тоннага яқин денгиз маҳсулотларини импорт қилган. Бу кўрсаткич ўтган йилнинг шу даврига нисбатан 23,3 фоизга кўпдир.Шунингдек, денгиз маҳсулотлари Ўзбекистонга жами 31 та давлат томонидан етказиб берилгани қайд этилган.Батафсил — Sputnik Ўзбекистон инфографикасида.
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0c/02/53868188_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_b772f4f5320ebcea831dc69aecb5f00d.png
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ўзбекистон, денгиз маҳсулотлари, балиқ импорти, россия етказиб берувчи, миллий статистика қўмитаси, 2025 импорт, овқат бозори, ташқи савдо, балиқ маҳсулотлари, 31 давлат
ўзбекистон, денгиз маҳсулотлари, балиқ импорти, россия етказиб берувчи, миллий статистика қўмитаси, 2025 импорт, овқат бозори, ташқи савдо, балиқ маҳсулотлари, 31 давлат
Россия етакчи: Ўзбекистон денгиз маҳсулотларини яна қаердан импорт қилди
13:43 02.12.2025 (янгиланди: 13:49 02.12.2025)
Ўзбекистон Миллий статистика қўмитаси жорий йилнинг ўн ойи учун денгиз маҳсулотлари импорти бўйича маълумотларни эълон қилди.
2025 йилнинг январь-октябрь ойларида Россия Ўзбекистон учун балиқ ва денгиз маҳсулотларининг асосий етказиб берувчисига айланди. Мазкур даврда республика Россиядан 5,8 минг тонна шундай маҳсулот импорт қилган.
Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, Ўзбекистон жами 12,2 минг тоннага яқин денгиз маҳсулотларини импорт қилган. Бу кўрсаткич ўтган йилнинг шу даврига нисбатан 23,3 фоизга кўпдир.
Шунингдек, денгиз маҳсулотлари Ўзбекистонга жами 31 та давлат томонидан етказиб берилгани қайд этилган.
Батафсил — Sputnik Ўзбекистон
инфографикасида.