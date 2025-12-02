https://sputniknews.uz/20251202/uzbekistan-2026-soliq-stavkalar-53892080.html
Ўзбекистонда 2026 йилда асосий солиқ ставкалари қандай бўлади - инфографика
Иқтисодиёт ва молия вазирлиги 2026 йил учун асосий солиқ ставкаларини ўзгаришсиз қолдиришни таклиф қилмоқда. ҚҚС, фойда, даромад ва ижтимоий солиқ ставкалари амалдаги даражада сақланади, айрим акцизлар оширилади.
2025-12-02T19:41+0500
2025-12-02T19:41+0500
2025-12-02T19:41+0500
Иқтисодиёт ва молия вазирлиги тақдим этган ҳужжатга кўра, келгуси йилда Ўзбекистонда асосий солиқ ставкалари ўзгаришсиз қолади.2026 йил учун солиқларнинг базавий ставкалари қуйидагича белгиланган:Батафсил - Sputnik Ўзбекистон инфографикасида.
Янгиликлар
солиқ ставкалари 2026, бюджетнома 2026–2028, ққс 12%, фойда солиғи 15%, даромад солиғи 12%, ижтимоий солиқ, айланма солиғи, ер солиғи 0,95%, иқтисодиёт ва молия вазирлиги, акциз солиғи, прогрессив солиқ
2026-2028 йиллар Бюджетномаси солиқ ставкаларини сақлаб қолиш, айрим акцизларни ошириш ва прогрессив солиққа тортишни кенгайтиришни кўзда тутади.
Иқтисодиёт ва молия вазирлиги тақдим этган ҳужжатга кўра, келгуси йилда Ўзбекистонда асосий солиқ ставкалари ўзгаришсиз қолади.
2026 йил учун солиқларнинг базавий ставкалари қуйидагича белгиланган:
Жисмоний шахслар даромад солиғи — 12%
Ижтимоий солиқ — 12% (бюджет ташкилотлари учун — 25%)
Айланмадан олинадиган солиқ — 4%
Юридик шахслар мол-мулк солиғи — 1,5%
