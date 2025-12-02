Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20251202/uzbekistan-2026-soliq-stavkalar-53892080.html
Ўзбекистонда 2026 йилда асосий солиқ ставкалари қандай бўлади - инфографика
Ўзбекистонда 2026 йилда асосий солиқ ставкалари қандай бўлади - инфографика
Sputnik Ўзбекистон
Иқтисодиёт ва молия вазирлиги 2026 йил учун асосий солиқ ставкаларини ўзгаришсиз қолдиришни таклиф қилмоқда. ҚҚС, фойда, даромад ва ижтимоий солиқ ставкалари амалдаги даражада сақланади, айрим акцизлар оширилади.
2025-12-02T19:41+0500
2025-12-02T19:41+0500
ққс
солиқ
иқтисодиёт ва молия вазирлиги
лойиҳа
давлат бюджети
инфографика
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0c/02/53876890_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_c101529fe8e204f39a11b8b0ce55f326.jpg
Иқтисодиёт ва молия вазирлиги тақдим этган ҳужжатга кўра, келгуси йилда Ўзбекистонда асосий солиқ ставкалари ўзгаришсиз қолади.2026 йил учун солиқларнинг базавий ставкалари қуйидагича белгиланган:Батафсил - Sputnik Ўзбекистон инфографикасида.
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0c/02/53876890_177:0:1137:720_1920x0_80_0_0_d4c87a75b8dcf102f7ee12e0008a52a2.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
солиқ ставкалари 2026, бюджетнома 2026–2028, ққс 12%, фойда солиғи 15%, даромад солиғи 12%, ижтимоий солиқ, айланма солиғи, ер солиғи 0,95%, иқтисодиёт ва молия вазирлиги, акциз солиғи, прогрессив солиқ
солиқ ставкалари 2026, бюджетнома 2026–2028, ққс 12%, фойда солиғи 15%, даромад солиғи 12%, ижтимоий солиқ, айланма солиғи, ер солиғи 0,95%, иқтисодиёт ва молия вазирлиги, акциз солиғи, прогрессив солиқ

Ўзбекистонда 2026 йилда асосий солиқ ставкалари қандай бўлади - инфографика

19:41 02.12.2025
Oбуна бўлиш
2026-2028 йиллар Бюджетномаси солиқ ставкаларини сақлаб қолиш, айрим акцизларни ошириш ва прогрессив солиққа тортишни кенгайтиришни кўзда тутади.
Иқтисодиёт ва молия вазирлиги тақдим этган ҳужжатга кўра, келгуси йилда Ўзбекистонда асосий солиқ ставкалари ўзгаришсиз қолади.
2026 йил учун солиқларнинг базавий ставкалари қуйидагича белгиланган:
ҚҚС — 12%
Фойда солиғи — 15%
Жисмоний шахслар даромад солиғи — 12%
Ижтимоий солиқ — 12% (бюджет ташкилотлари учун — 25%)
Айланмадан олинадиган солиқ — 4%
Юридик шахслар мол-мулк солиғи — 1,5%
Батафсил - Sputnik Ўзбекистон инфографикасида.
Какими будут основные налоговые ставки в 2026 году - Sputnik Ўзбекистон
Какими будут основные налоговые ставки в 2026 году - Sputnik Ўзбекистон
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2025 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0