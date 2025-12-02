https://sputniknews.uz/20251202/tashkent-russia-vatandoshlar-oav-konferentsiya-53889109.html
Анонс: Тошкентда россиялик ватандошлар ОАВ конференцияси ўтказилади
Анонс: Тошкентда россиялик ватандошлар ОАВ конференцияси ўтказилади
Sputnik Ўзбекистон
Тошкент 4–8 декабрь кунлари россиялик ватандошлар ОАВ конференциясига мезбонлик қилади. Дастурда панель мунозаралар, маҳорат дарслари ва сунъий интеллектнинг медиа соҳасига таъсири муҳокамалари ўтказилади.
2025-12-02T18:21+0500
2025-12-02T18:21+0500
2025-12-02T18:21+0500
оав
россия
сунъий интеллект
москва
журналистлар
ғалабанинг 80 йиллиги
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/06/1e/50265509_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_724329e588c4063bcdb6996c65cd2907.jpg
ТОШКЕНТ, 2 дек — Sputnik. 4-8 декабрь кунлари Тошкентда россиялик ватандошларнинг оммавий ахборот воситалари конференцияси бўлиб ўтади.Ташкилотчилар - Москва шаҳри Ташқи иқтисодий ва халқаро алоқалар департаменти ва Москва Ватандошлар уйи.Конференция дастури панель мунозаралари, маҳорат дарслари, тематик секцияларни ўз ичига олади. Иштирокчилар долзарб касбий масалалар ва вазифаларни муҳокама қилишади, тажриба алмашишади, россиялик мутахассисларнинг маҳорат сирларини ўрганишади. Журналист ишида сунъий интеллектдан фойдаланиш ва нейрон тармоқлар медиа маконни қандай ўзгартириши асосий мавзулардан бири бўлади.Масс-медиа конференцияси доирасида "Маданий код Россия 3.0: Ғалаба йўли" фильмининг намойиши бўлиб ўтади.Иштирокчилар фильмни унинг муаллифи - журналист, телебошловчи Арина Шарапова билан муҳокама қилишади.Ғалабанинг 80 йиллиги мавзусига алоҳида эътибор қаратилади. Экскурсия дастури "Ғалаба боғи" ёдгорлик мажмуасига ташриф буюришни ўз ичига олади.
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/06/1e/50265509_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_f8f8f4e0e974d1f1d16a4a0385fda212.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
тошкент, россиялик ватандошлар, оав конференцияси, рус тилли медиа, москва ватандошлар уйи, ташқи иқтисодий алоқалар департаменти, журналистика, сунъий интеллект, нейрон тармоқлар, ғалаба йўли фильми, арина шарапова, ғалаба боғи
тошкент, россиялик ватандошлар, оав конференцияси, рус тилли медиа, москва ватандошлар уйи, ташқи иқтисодий алоқалар департаменти, журналистика, сунъий интеллект, нейрон тармоқлар, ғалаба йўли фильми, арина шарапова, ғалаба боғи
Анонс: Тошкентда россиялик ватандошлар ОАВ конференцияси ўтказилади
4-8 декабрь кунлари Тошкентда россиялик ватандошлар ОАВ конференцияси бўлиб ўтади, унда 60 тадан ортиқ мамлакатнинг медиа вакиллари иштирок этади.
ТОШКЕНТ, 2 дек — Sputnik. 4-8 декабрь кунлари Тошкентда россиялик ватандошларнинг оммавий ахборот воситалари конференцияси бўлиб ўтади.
Ташкилотчилар - Москва шаҳри Ташқи иқтисодий ва халқаро алоқалар департаменти ва Москва Ватандошлар уйи.
Конференцияда қўшни давлатлар, Европа, Осиё ва Африкадан 60 тадан ортиқ рус тилидаги оммавий ахборот воситалари ва ватандошлар ташкилотлари вакиллари иштирок этади.
Конференция дастури панель мунозаралари, маҳорат дарслари, тематик секцияларни ўз ичига олади. Иштирокчилар долзарб касбий масалалар ва вазифаларни муҳокама қилишади, тажриба алмашишади, россиялик мутахассисларнинг маҳорат сирларини ўрганишади. Журналист ишида сунъий интеллектдан фойдаланиш ва нейрон тармоқлар медиа маконни қандай ўзгартириши асосий мавзулардан бири бўлади.
Масс-медиа конференцияси доирасида "Маданий код Россия 3.0: Ғалаба йўли" фильмининг намойиши бўлиб ўтади.Иштирокчилар фильмни унинг муаллифи - журналист, телебошловчи Арина Шарапова билан муҳокама қилишади.
Ғалабанинг 80 йиллиги мавзусига алоҳида эътибор қаратилади. Экскурсия дастури "Ғалаба боғи" ёдгорлик мажмуасига ташриф буюришни ўз ичига олади.