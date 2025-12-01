Ўзбекистонда ноябрь инфляцияси - инфографика

https://sputniknews.uz/20251201/uzbekistan-noyabr-inflyatsiya-53850063.html

2025 йил ноябрда истеъмол товарлари ва хизматлар нархлари ўртача 0,7% га ошди. Йиллик инфляция 7,5% бўлиб, ўтган йилнинг шу ойидаги кўрсаткичдан паст. Озиқ-овқат, ноозиқ-овқат ва хизматлар қимматлашгани қайд этилди.

Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йилнинг ноябрь ойида истеъмол секторидаги товарлар ва хизматлар нархлари ўртача 0,7 % га ошган.Йиллик истеъмол нархлари индекси (ИНИ) 107,5 % ни ташкил этиб, ўтган йилнинг шу ойига (2024 йил ноябрь — 110,0 %) нисбатан 2,5 фоиз бандга пасайди.Ноябрь ойида озиқ-овқат маҳсулотлари нархлари ўртача 1,0 % га, ноозиқ-овқат товарлари 0,5 % га ҳамда аҳолига кўрсатиладиган пуллик хизматлар эса 0,3 % га қимматлашгани кузатилган.Батафсил — Sputnik Ўзбекистон инфографикасида.

