Ўзбекистонда ноябрь инфляцияси - инфографика

2025 йил ноябрда истеъмол товарлари ва хизматлар нархлари ўртача 0,7% га ошди. Йиллик инфляция 7,5% бўлиб, ўтган йилнинг шу ойидаги кўрсаткичдан паст. Озиқ-овқат, ноозиқ-овқат ва хизматлар қимматлашгани қайд этилди.
Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йилнинг ноябрь ойида истеъмол секторидаги товарлар ва хизматлар нархлари ўртача 0,7 % га ошган.Йиллик истеъмол нархлари индекси (ИНИ) 107,5 % ни ташкил этиб, ўтган йилнинг шу ойига (2024 йил ноябрь — 110,0 %) нисбатан 2,5 фоиз бандга пасайди.Ноябрь ойида озиқ-овқат маҳсулотлари нархлари ўртача 1,0 % га, ноозиқ-овқат товарлари 0,5 % га ҳамда аҳолига кўрсатиладиган пуллик хизматлар эса 0,3 % га қимматлашгани кузатилган.Батафсил — Sputnik Ўзбекистон инфографикасида.
12:44 01.12.2025 (янгиланди: 12:49 01.12.2025)
2025 йил ноябрда Ўзбекистонда истеъмол нархлари индекси 7,5 % ни ташкил этиб, ўтган йилнинг шу ойига нисбатан пасайиш қайд этилди
