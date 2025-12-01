https://sputniknews.uz/20251201/fsb-russia-general-qarshi-terakt-53847477.html
ФХХ: Украина разведкаси Россия генералига қарши тайёрлаган терактнинг олди олинди


Қримда Украина ҳарбий разведкаси томонидан Россия ҳарбийсига ва унинг оиласига қарши портловчи қурилма орқали суиқасд уриниши олди олинди. ФХХ агенти йўқ қилганини, портлаш хотин ва болани ҳам ҳалок этиши мумкинлигини маълум қилди
ТОШКЕНТ, 1 дек — Sputnik. Қримда Украина ҳарбий разведкаси топшириғи билан Россия Мудофаа вазирлигининг юқори мартабали офицерларидан бирини шахсий автомобилига қўйилган портловчи қурилма орқали ўлдиришга бўлган уриниш фош қилинди. Бу ҳақда Россия Федерал хавфсизлик хизмати (ФХХ) хабар берди.Террорчилик ҳаракати Украина ҳарбий разведкаси ходими Рустем Фахриев томонидан ташкил этилгани айтилмоқда. Унинг шерикларидан бири — Қрим Республикасида яшовчи шахс — қўлга олинган.Шу билан бирга, Украина ҳарбий разведкаси Қримда Россия ҳарбийсининг хотини ва боласи ҳам ҳалок бўлиши эҳтимолини кўзда тутгани айтилмоқда.ФХХ йўқ қилинган агент билан боғлиқ видеони ҳам эълон қилди. Кадрларда жиноятчининг жасади асфальтда ётгани ва унинг ёнида граната борлиги кўриниб туради.
ТОШКЕНТ, 1 дек — Sputnik.
Қримда Украина ҳарбий разведкаси топшириғи билан Россия Мудофаа вазирлигининг юқори мартабали офицерларидан бирини шахсий автомобилига қўйилган портловчи қурилма орқали ўлдиришга бўлган уриниш фош қилинди. Бу ҳақда Россия Федерал хавфсизлик хизмати (ФХХ) хабар берди
.
Маълумотга кўра, Киев томонидан йўналтирилган агент автомобиль остига бомба жойлаштирган. У ФХХ ходимларига қуролли қаршилик кўрсатган вақтда йўқ қилинган. Жиноятчидан куратори билан алоқа воситалари ва Ғарбда ишлаб чиқарилган портловчи қурилманинг қисмлари мусодара қилинган.
Террорчилик ҳаракати Украина ҳарбий разведкаси ходими Рустем Фахриев томонидан ташкил этилгани айтилмоқда. Унинг шерикларидан бири — Қрим Республикасида яшовчи шахс — қўлга олинган.
Шу билан бирга, Украина ҳарбий разведкаси Қримда Россия ҳарбийсининг хотини ва боласи ҳам ҳалок бўлиши эҳтимолини кўзда тутгани айтилмоқда.
ФХХ йўқ қилинган агент билан боғлиқ видеони ҳам эълон қилди. Кадрларда жиноятчининг жасади асфальтда ётгани ва унинг ёнида граната борлиги кўриниб туради.