Қирғизистон парламентига сайловлар бошланди — нега улар муддатидан олдин ўтказилмоқда?
Қирғизистон парламентига сайловлар бошланди — нега улар муддатидан олдин ўтказилмоқда?
Қирғизистонда парламентга муддатидан олдин сайловлар ўтмоқда. 30 округдан 90 ўрин учун 460 номзод рақобатлашмоқда. Сайловда иштирок чегараси белгиланмаган.
ТОШКЕНТ, 30 ноя — Sputnik. Қирғизистонда бошланган Жогорку Кенеш (бир палатали парламент)га муддатидан олдинги сайловларда 90 депутатлик ўрнига 460 нафар номзод даъвогарлик қилмоқда.Бу йилги сайловлар янги қоидалар асосида ўтказилмоқда. Июнь ойида президент Садир Жапаров тасдиқлаган тузатишларга кўра, парламент мажоритар тизим бўйича шакллантирилади. Мамлакат 30 та сайлов округига бўлинган бўлиб, ҳар бир округдан 3 нафардан депутат сайланади.Навбатдаги сайлов келаси йил ноябрь ойида ўтиши лозим эди, шундан бир ярим ой ўтгач эса президентлик сайлови режалаштирилган эди. Бу воқеаларни вақт бўйича ажратиш учун аввалги чақириқ депутатлари 25 сентябрда ўзини ўзи тарқатиб юбориш тўғрисида қарор қабул қилдилар ва 30 сентябрда янги сайловлар санаси белгиланди
Қирғизистон парламентига сайловлар бошланди — нега улар муддатидан олдин ўтказилмоқда?
ТОШКЕНТ, 30 ноя — Sputnik.
Қирғизистонда бошланган Жогорку Кенеш (бир палатали парламент)га муддатидан олдинги сайловларда 90 депутатлик ўрнига 460 нафар номзод даъвогарлик қилмоқда
.
Бу йилги сайловлар янги қоидалар асосида ўтказилмоқда. Июнь ойида президент Садир Жапаров тасдиқлаган тузатишларга кўра, парламент мажоритар тизим бўйича шакллантирилади. Мамлакат 30 та сайлов округига бўлинган бўлиб, ҳар бир округдан 3 нафардан депутат сайланади.
Сайловда иштирок этиш учун минимал чегара белгиланмаган — овоз берувчилар сонидан қатъи назар, сайлов бўлиб ўтган деб топилади.
Навбатдаги сайлов келаси йил ноябрь ойида ўтиши лозим эди, шундан бир ярим ой ўтгач эса президентлик сайлови режалаштирилган эди. Бу воқеаларни вақт бўйича ажратиш учун аввалги чақириқ депутатлари 25 сентябрда ўзини ўзи тарқатиб юбориш тўғрисида қарор қабул қилдилар ва 30 сентябрда янги сайловлар санаси белгиланди