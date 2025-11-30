Ўзбекистон
Чорсу бўйлаб сайр: Тошкентдаги энг қадимги бозор тарихи ва ҳаёти
Sputnik Ўзбекистон
Тошкентдаги Чорсу бозори — Марказий Осиёнинг энг қадимий ва машҳур бозорларидан бири бўлиб, у шаҳарнинг рамзи сифатида замонавийликни ўтмиш анъаналари билан уйғунлаштиради. Бу бозорнинг тарихи XIV асргача бориб тақалади. Чорсу номи форс тилидан таржима қилинганда “тўрт йўл” маъносини англатади.
Тошкентдаги Чорсу бозори — Марказий Осиёнинг энг қадимий ва машҳур бозорларидан бири бўлиб, у шаҳарнинг рамзи сифатида замонавийликни ўтмиш анъаналари билан уйғунлаштиради. Бу бозорнинг тарихи XIV асргача бориб тақалади, ўша даврда Амир Темур ҳукмронлиги остида Тошкент Буюк Ипак йўлидаги муҳим савдо марказларидан бирига айланган эди.Чорсу номи форс тилидан таржима қилинганда “тўрт йўл” маъносини англатади. Бу ном бозорнинг карвон йўлларининг чоррасисида жойлашганлиги билан боғлиқ. XVI асрда, Шайбонийлар даврида, бозор янада муҳим аҳамият касб этган: бу ерда савдо молларини жазирама қуёш ва ёмғирдан ҳимоя қилиш учун гумбазлар қурила бошлаган.Ушбу гумбазлардан бири XX асрда қайта тикланиб, бозорнинг рамзига айланган ва ўзининг тарихий меъморчилигини сақлаб қолган. Бугунги кунда бозор ўзининг мовий гумбази остида жойлашган бўлиб, у бозорнинг таниш белгиларидан биридир.Гумбаз остида кўплаб савдо қаторлари жойлашган бўлиб, уларда янги мевалар, сабзавотлар, зираворлар, гўшт, сут маҳсулотлари, қуруқ мевалар ва ёнғоқларни топиш мумкин. Бозор ҳаётини кузатишнинг ўзи ҳам алоҳида завқ бағишлайди. Жонли муҳит, шўх суҳбатлар, янги ёпилган нон ва шашликнинг ҳидлари унутилмас муҳитни яратади.
Чорсу бўйлаб сайр: Тошкентдаги энг қадимги бозор тарихи ва ҳаёти

Чорсу бозори оддий бозор бўлиб, у ерда Шарқнинг қадимий нафаси уфуради, йўлаклардаги товушлар қулоққа чалинади ва зираворлар билан меваларнинг тарихий ҳидлари одамга руҳ бағишлайди
Анъанавий ўзбек таомлари ташриф буюрувчиларнинг кўз ўнгида тайёрланади

Анъанавий ўзбек таомлари ташриф буюрувчиларнинг кўз ўнгида тайёрланади

Тошкентдаги Чорсу бозори гумбази

Тошкентдаги Чорсу бозори гумбази

Бозорда қурт жуда кўп — унинг турли шакллари, ўлчамлари ва таъмлари мавжуд

Бозорда қурт жуда кўп — унинг турли шакллари, ўлчамлари ва таъмлари мавжуд

Тошкентдаги Чорсу бозори шаҳарнинг энг гавжум масканларидан биридир

Тошкентдаги Чорсу бозори шаҳарнинг энг гавжум масканларидан биридир

Пештахталардаги турли сабзавот маҳсулотлари

Пештахталардаги турли сабзавот маҳсулотлари

Аркдан бир қадам нарида ва сиз бошқа даврдасиз

Аркдан бир қадам нарида ва сиз бошқа даврдасиз

Ўзбек зираворлари

Ўзбек зираворлари

Чорсу бозори гумбази

Чорсу бозори гумбази

Ўзбеклар учун бешик — қадимий ва анъанавий бола ётоғи саналади

Ўзбеклар учун бешик — қадимий ва анъанавий бола ётоғи саналади

Фаввора ёнидаги бозорда бахтли фарзандлар билан онлар

Фаввора ёнидаги бозорда бахтли фарзандлар билан онлар

Бозорда янги пиёз тушириш

Бозорда янги пиёз тушириш

Чорсу бозори ёнида сайёҳлар ва маҳаллий аҳоли

Чорсу бозори ёнида сайёҳлар ва маҳаллий аҳоли

Даладан тўғридан-тўғри пештахтага

Даладан тўғридан-тўғри пештахтага

Чорсу бозоридаги фаввора

Чорсу бозоридаги фаввора

Ўсимлик ёғи савдоси

Ўсимлик ёғи савдоси

Бозор расталарида турли хил товуқ тухумлари

Бозор расталарида турли хил товуқ тухумлари

Бозор хоними ўзбек ошхонасининг буғда пиширилган машҳур таомидир

Бозор хоними ўзбек ошхонасининг буғда пиширилган машҳур таомидир

Фаввора ёнида қуёш ботиши

Фаввора ёнида қуёш ботиши

Бозор пештахтасидаги аччиқ яшил қалампир ўзбек ошхонасининг машҳур ингредиентларидан биридир

Бозор пештахтасидаги аччиқ яшил қалампир ўзбек ошхонасининг машҳур ингредиентларидан биридир

Кўча овқатлари учун вақтинчалик тузилмалар кўпинча йирик бозорлар ва савдо марказлари олдига ўрнатилади

Кўча овқатлари учун вақтинчалик тузилмалар кўпинча йирик бозорлар ва савдо марказлари олдига ўрнатилади

