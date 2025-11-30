Чорсу бўйлаб сайр: Тошкентдаги энг қадимги бозор тарихи ва ҳаёти
Sputnik Ўзбекистон
Тошкентдаги Чорсу бозори — Марказий Осиёнинг энг қадимий ва машҳур бозорларидан бири бўлиб, у шаҳарнинг рамзи сифатида замонавийликни ўтмиш анъаналари билан уйғунлаштиради. Бу бозорнинг тарихи XIV асргача бориб тақалади, ўша даврда Амир Темур ҳукмронлиги остида Тошкент Буюк Ипак йўлидаги муҳим савдо марказларидан бирига айланган эди.Чорсу номи форс тилидан таржима қилинганда “тўрт йўл” маъносини англатади. Бу ном бозорнинг карвон йўлларининг чоррасисида жойлашганлиги билан боғлиқ. XVI асрда, Шайбонийлар даврида, бозор янада муҳим аҳамият касб этган: бу ерда савдо молларини жазирама қуёш ва ёмғирдан ҳимоя қилиш учун гумбазлар қурила бошлаган.Ушбу гумбазлардан бири XX асрда қайта тикланиб, бозорнинг рамзига айланган ва ўзининг тарихий меъморчилигини сақлаб қолган. Бугунги кунда бозор ўзининг мовий гумбази остида жойлашган бўлиб, у бозорнинг таниш белгиларидан биридир.Гумбаз остида кўплаб савдо қаторлари жойлашган бўлиб, уларда янги мевалар, сабзавотлар, зираворлар, гўшт, сут маҳсулотлари, қуруқ мевалар ва ёнғоқларни топиш мумкин. Бозор ҳаётини кузатишнинг ўзи ҳам алоҳида завқ бағишлайди. Жонли муҳит, шўх суҳбатлар, янги ёпилган нон ва шашликнинг ҳидлари унутилмас муҳитни яратади.
Кўча овқатлари учун вақтинчалик тузилмалар кўпинча йирик бозорлар ва савдо марказлари олдига ўрнатилади
