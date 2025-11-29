Қўриқлаш бошқармаси Миллий гвардиядан ИИВга ўтказилди
Сотрудники Департамента охраны при МВД
Қобил Шодибеков қайта ташкил этилган ИИВ ҳузуридаги Қўриқлаш департаменти бошлиғи вазифасини бажарувчи этиб тайинланди.
ТОШКЕНТ, 29 ноя — Sputnik. Ўзбекистон Миллий гвардияси Қўриқлаш бош бошқармаси Ички ишлар вазирлиги ҳузуридаги Қўриқлаш департаменти этиб қайта ташкил этилди. Президентнинг тегишли қарори қабул қилинди.
Қарорга кўра, Департамент ва унинг бўлинмалари зиммасига қуйидаги асосий вазифалар юклатилади, жумладан:
шартнома асосида давлат, ўта муҳим, тоифаланган ва бошқа объектлар, таълим муассасалари, жисмоний ва юридик шахсларнинг мол-мулки, савдо, хизмат кўрсатиш, кўнгилочар ва қурилиш объектларини замонавий усуллар орқали қўриқлаш;
қўриқланаётган объектларда ички тартиб ва назорат ўтказиш режимларини таъминлаш;
қўриқлаш фаолиятига замонавий ахборот-коммуникация ва сунъий интеллект технологияларини кенг жорий этиш.
Шунингдек, 2026 йил 1 январдан қўриқловга олинган банклар, йирик ишлаб чиқариш корхоналари, маҳаллий ҳокимликлар ва бошқа объектларнинг фуқаролар кириш ва чиқиш жойларига босқичма-босқич шахснинг юзини таниб олиш имкониятига эга техник воситалар ўрнатилади.
Департаментга қўриқланадиган объектларга ўрнатилган қўриқлашнинг техник воситалари ва тизимларига хизмат кўрсатиш ҳуқуқи берилади.
Маҳаллаларда қўриқлаш бўлинмаларига юклатилган вазифаларни самарали ташкил этиш мақсадида криминоген вазият оғир ҳудудлардаги маҳалла ҳуқуқ-тартибот масканлари тузилмасига қўриқлаш хизмати инспектори лавозими киритилади.
Криминоген вазияти оғир ҳудудларда, туристик инфратузилма объектларида ҳамда оммавий дам олиш жойларида Департаментнинг қўриқлаш-патруль хизмати нарядлари ташкил этилади.
Қуйидагиларни назарда тутувчи “Хавфсиз таълим” концепцияси жорий этилади:
давлат таълим муассасалари, нодавлат таълим ташкилотлари ва хорижий давлатлар таълим ташкилотлари филиалларининг хавфсизлигини шартнома асосида жисмоний ва техник қўриқлаш тизимлари орқали таъминлаш;
Департамент томонидан шартнома асосида таълим муассасаларига қўриқлаш сигнализациялари, ташвиш тугмалари, видеокузатув мосламаларини ўрнатиш ва уларга техник хизматлар кўрсатиш.
Президентнинг тегишли фармойиши билан ИИВ ҳузуридаги Қўриқлаш департаменти бошлиғи вазифасини бажарувчи этиб полковник Қобил Шодибеков тайинланди.
Шодибеков Кобил
Тайинловга қадар у Тошкент шаҳар Қўриқлаш бошқармаси бошлиғи лавозимида фаолият юритган.