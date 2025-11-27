https://sputniknews.uz/20251127/terrorchilik-qidiruv-uzbekistan-olib-kelinish-53763806.html
ДХХ: 25 йил халқаро қидирувда бўлган террористик ташкилот аъзоси қўлга олинди
ДХХ: 25 йил халқаро қидирувда бўлган террористик ташкилот аъзоси қўлга олинди
Sputnik Ўзбекистон
25 йилдан бери халқаро террористик ташкилотлар сафида фаолият юритган Ўзбекистон фуқароси ноябрда хорижда ушланиб, мамлакатга олиб келинди.
2025-11-27T09:17+0500
2025-11-27T09:17+0500
2025-11-27T10:14+0500
ўзбекистон
жамият
жиноят кодекси
жиноятчи
экстремизм
давлат хавфсизлик хизмати (дхх)
мдҳ
террорчилик уюшмаси
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/0b/08/21261788_0:188:2000:1313_1920x0_80_0_0_ad4fc8f793c96e0bef2e168891a73344.jpg
ТОШКЕНТ, 27 ноя – Sputnik. Халқаро террористик ташкилотларга алоқадорлиги учун 25 йилдан ортиқ вақт давомида қидирувда бўлган Ўзбекистон фуқароси жорий йил ноябрь ойида хорижда ушланиб, Ўзбекистонга олиб келинди. Бу ҳақда Давлат хавфсизлик хизмати (ДХХ) матбуот хизмати хабар берди.Шу вақтга қадар ўзига тегишли бўлмаган, сохта ҳужжатлар асосида яшириниб юрган ушбу шахс МДҲга аъзо давлатлардан бирида қўлга олинган.Айни пайтда унга нисбатан Жиноят кодексининг 154- (ёлланиш), 155- (терроризм), 159- (конституциявий тузумга тажовуз қилиш) ва бошқа моддалари бўйича қўзғатилган жиноят иши доирасида тергов ҳаракатлари олиб борилмоқда.
https://sputniknews.uz/20251023/mdh-razvedka-idoralari-teraktning-oldini-oldi-dxx-52931509.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/0b/08/21261788_0:0:2000:1500_1920x0_80_0_0_e9f8bdb74ba48273d02eb6ea1a89ebe5.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ўзбекистон, дхх, халқаро террористик ташкилотлар, терроризм, экстремизм, афғонистон, покистон, сурия, мдҳ, қидирувдаги шахс, тергов
ўзбекистон, дхх, халқаро террористик ташкилотлар, терроризм, экстремизм, афғонистон, покистон, сурия, мдҳ, қидирувдаги шахс, тергов
ДХХ: 25 йил халқаро қидирувда бўлган террористик ташкилот аъзоси қўлга олинди
09:17 27.11.2025 (янгиланди: 10:14 27.11.2025)
ДХХ маълумотига кўра, 25 йил қидирувда бўлган ва Афғонистон, Покистон, Сурияда жанговар ҳаракатларда иштирок этган ўзбекистонлик хорижда ушланган.
ТОШКЕНТ, 27 ноя – Sputnik.
Халқаро террористик ташкилотларга алоқадорлиги учун 25 йилдан ортиқ вақт давомида қидирувда бўлган Ўзбекистон фуқароси жорий йил ноябрь ойида хорижда ушланиб, Ўзбекистонга олиб келинди. Бу ҳақда Давлат хавфсизлик хизмати (ДХХ) матбуот хизмати хабар берди
.
Хабарда айтилишича, у диний-экстремистик оқим ғояларини қўллаб-қувватлаган, “ҳижрат” ва “жиҳод” қилишни мақсад қилган ҳолда 1999 йилда Ўзбекистондан чиқиб кетган. У Афғонистон, Покистон ва Сурия ҳудудларидаги халқаро террористик тузилмалар сафида жанговар ҳаракатларда иштирок этган.
Шу вақтга қадар ўзига тегишли бўлмаган, сохта ҳужжатлар асосида яшириниб юрган ушбу шахс МДҲга аъзо давлатлардан бирида қўлга олинган.
Айни пайтда унга нисбатан Жиноят кодексининг 154- (ёлланиш), 155- (терроризм), 159- (конституциявий тузумга тажовуз қилиш) ва бошқа моддалари бўйича қўзғатилган жиноят иши доирасида тергов ҳаракатлари олиб борилмоқда.