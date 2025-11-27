Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20251127/terrorchilik-qidiruv-uzbekistan-olib-kelinish-53763806.html
ДХХ: 25 йил халқаро қидирувда бўлган террористик ташкилот аъзоси қўлга олинди
ДХХ: 25 йил халқаро қидирувда бўлган террористик ташкилот аъзоси қўлга олинди
Sputnik Ўзбекистон
25 йилдан бери халқаро террористик ташкилотлар сафида фаолият юритган Ўзбекистон фуқароси ноябрда хорижда ушланиб, мамлакатга олиб келинди.
2025-11-27T09:17+0500
2025-11-27T10:14+0500
ўзбекистон
жамият
жиноят кодекси
жиноятчи
экстремизм
давлат хавфсизлик хизмати (дхх)
мдҳ
террорчилик уюшмаси
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/0b/08/21261788_0:188:2000:1313_1920x0_80_0_0_ad4fc8f793c96e0bef2e168891a73344.jpg
ТОШКЕНТ, 27 ноя – Sputnik. Халқаро террористик ташкилотларга алоқадорлиги учун 25 йилдан ортиқ вақт давомида қидирувда бўлган Ўзбекистон фуқароси жорий йил ноябрь ойида хорижда ушланиб, Ўзбекистонга олиб келинди. Бу ҳақда Давлат хавфсизлик хизмати (ДХХ) матбуот хизмати хабар берди.Шу вақтга қадар ўзига тегишли бўлмаган, сохта ҳужжатлар асосида яшириниб юрган ушбу шахс МДҲга аъзо давлатлардан бирида қўлга олинган.Айни пайтда унга нисбатан Жиноят кодексининг 154- (ёлланиш), 155- (терроризм), 159- (конституциявий тузумга тажовуз қилиш) ва бошқа моддалари бўйича қўзғатилган жиноят иши доирасида тергов ҳаракатлари олиб борилмоқда.
https://sputniknews.uz/20251023/mdh-razvedka-idoralari-teraktning-oldini-oldi-dxx-52931509.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/0b/08/21261788_0:0:2000:1500_1920x0_80_0_0_e9f8bdb74ba48273d02eb6ea1a89ebe5.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ўзбекистон, дхх, халқаро террористик ташкилотлар, терроризм, экстремизм, афғонистон, покистон, сурия, мдҳ, қидирувдаги шахс, тергов
ўзбекистон, дхх, халқаро террористик ташкилотлар, терроризм, экстремизм, афғонистон, покистон, сурия, мдҳ, қидирувдаги шахс, тергов

ДХХ: 25 йил халқаро қидирувда бўлган террористик ташкилот аъзоси қўлга олинди

09:17 27.11.2025 (янгиланди: 10:14 27.11.2025)
© Pexels / Kindel MediaНаручники
Наручники - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 27.11.2025
© Pexels / Kindel Media
Oбуна бўлиш
ДХХ маълумотига кўра, 25 йил қидирувда бўлган ва Афғонистон, Покистон, Сурияда жанговар ҳаракатларда иштирок этган ўзбекистонлик хорижда ушланган.
ТОШКЕНТ, 27 ноя – Sputnik. Халқаро террористик ташкилотларга алоқадорлиги учун 25 йилдан ортиқ вақт давомида қидирувда бўлган Ўзбекистон фуқароси жорий йил ноябрь ойида хорижда ушланиб, Ўзбекистонга олиб келинди. Бу ҳақда Давлат хавфсизлик хизмати (ДХХ) матбуот хизмати хабар берди.
© Пресс-служба СГБВ Узбекистан доставили члена международной террористической организации
В Узбекистан доставили члена международной террористической организации - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 27.11.2025
В Узбекистан доставили члена международной террористической организации
© Пресс-служба СГБ
Хабарда айтилишича, у диний-экстремистик оқим ғояларини қўллаб-қувватлаган, “ҳижрат” ва “жиҳод” қилишни мақсад қилган ҳолда 1999 йилда Ўзбекистондан чиқиб кетган. У Афғонистон, Покистон ва Сурия ҳудудларидаги халқаро террористик тузилмалар сафида жанговар ҳаракатларда иштирок этган.
Шу вақтга қадар ўзига тегишли бўлмаган, сохта ҳужжатлар асосида яшириниб юрган ушбу шахс МДҲга аъзо давлатлардан бирида қўлга олинган.
Айни пайтда унга нисбатан Жиноят кодексининг 154- (ёлланиш), 155- (терроризм), 159- (конституциявий тузумга тажовуз қилиш) ва бошқа моддалари бўйича қўзғатилган жиноят иши доирасида тергов ҳаракатлари олиб борилмоқда.
Арестованный в наручниках - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 23.10.2025
МДҲ разведка идоралари ҳамкорликда бешта терактнинг олдини олди – ДХХ
23 Октябр, 17:15
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2025 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0