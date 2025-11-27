https://sputniknews.uz/20251127/russia-central-asia-kitob-taqdimot-53776911.html
Анонс: "Россия ва Марказий Осиё: тарих ва маданият" китобининг тақдимоти бўлиб ўтади.
Sputnik Ўзбекистонда “Россия ва Марказий Осиё: тарих ва маданият” китобининг тақдимоти бўлиб ўтади. Тадбирда минтақанинг тарихи ва маданий меросига оид асосий эпизодлар ёритилади, мутахассислар иштирок этади.
2025-11-27T16:40+0500
2025-11-27T16:40+0500
2025-11-27T16:40+0500
28 ноябрь куни Россотрудничество ва “Руниверс” нашриёти ҳамкорлигида чоп этилган “Россия ва Марказий Осиё: тарих ва маданият” китоби тақдимоти ўтади.
ТОШКЕНТ, 27 ноя – Sputnik. Sputnik Ўзбекистон
матбуот марказида "Россия ва Марказий Осиё: тарих ва маданият" китобининг тақдимоти бўлиб ўтади.
Тадбир 28 ноябрь куни соат 15:00 да бўлиб ўтади. Китоб Россотрудничество ва "Руниверс" нашриёти ҳамкорлигида чоп этилган.
Тадбир доирасида Ўзбекистон тарихининг асосий эпизодлари, шунингдек, минтақа маданий меросининг шаклланишига таъсир кўрсатган омиллар ёритиб берилади.
Россотрудничествонинг Ўзбекистондаги ваколатхонаси раҳбари Ирина Староселская;
тарих фанлари номзоди Василий Костецкий;
Ўзбекистон мусиқа жамоатчилиги ва кино санъати соҳаси вакиллари.
Иштирок этиш учун журналистлар таклиф этилади. Батафсил маълумот ва рўйхатдан ўтиш учун:
Телефон: +998 97 190 71 78
Telegram: @alisherakimbaev
Электрон почта: a.akimbaev@sputniknews.com
Матбуот маркази продюсери: Алишер Акимбаев