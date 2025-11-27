Ўзбекистон
Матбуот маркази
Sputnik Ўзбекистон матбуот маркази “Россия сегодня” халқаро медиа гуруҳи таркибига киради. Матбуот-маркази рақами: +99897 190 71 78
Анонс: "Россия ва Марказий Осиё: тарих ва маданият" китобининг тақдимоти бўлиб ўтади.
Анонс: "Россия ва Марказий Осиё: тарих ва маданият" китобининг тақдимоти бўлиб ўтади.
Sputnik Ўзбекистонда “Россия ва Марказий Осиё: тарих ва маданият” китобининг тақдимоти бўлиб ўтади. Тадбирда минтақанинг тарихи ва маданий меросига оид асосий эпизодлар ёритилади, мутахассислар иштирок этади.
ТОШКЕНТ, 27 ноя – Sputnik. Sputnik Ўзбекистон матбуот марказида "Россия ва Марказий Осиё: тарих ва маданият" китобининг тақдимоти бўлиб ўтади.Тадбир 28 ноябрь куни соат 15:00 да бўлиб ўтади. Китоб Россотрудничество ва "Руниверс" нашриёти ҳамкорлигида чоп этилган. Тадбир доирасида Ўзбекистон тарихининг асосий эпизодлари, шунингдек, минтақа маданий меросининг шаклланишига таъсир кўрсатган омиллар ёритиб берилади. Иштирокчилар:Иштирок этиш учун журналистлар таклиф этилади. Батафсил маълумот ва рўйхатдан ўтиш учун:Телефон: +998 97 190 71 78Telegram: @alisherakimbaevЭлектрон почта: a.akimbaev@sputniknews.comМатбуот маркази продюсери: Алишер Акимбаев
Анонс: "Россия ва Марказий Осиё: тарих ва маданият" китобининг тақдимоти бўлиб ўтади.

28 ноябрь куни Россотрудничество ва “Руниверс” нашриёти ҳамкорлигида чоп этилган “Россия ва Марказий Осиё: тарих ва маданият” китоби тақдимоти ўтади.
ТОШКЕНТ, 27 ноя – Sputnik. Sputnik Ўзбекистон матбуот марказида "Россия ва Марказий Осиё: тарих ва маданият" китобининг тақдимоти бўлиб ўтади.
Тадбир 28 ноябрь куни соат 15:00 да бўлиб ўтади. Китоб Россотрудничество ва "Руниверс" нашриёти ҳамкорлигида чоп этилган.
Тадбир доирасида Ўзбекистон тарихининг асосий эпизодлари, шунингдек, минтақа маданий меросининг шаклланишига таъсир кўрсатган омиллар ёритиб берилади.
Иштирокчилар:
Россотрудничествонинг Ўзбекистондаги ваколатхонаси раҳбари Ирина Староселская;
тарих фанлари номзоди Василий Костецкий;
Ўзбекистон мусиқа жамоатчилиги ва кино санъати соҳаси вакиллари.
Иштирок этиш учун журналистлар таклиф этилади. Батафсил маълумот ва рўйхатдан ўтиш учун:
Телефон: +998 97 190 71 78
Telegram: @alisherakimbaev
Электрон почта: a.akimbaev@sputniknews.com
Матбуот маркази продюсери: Алишер Акимбаев
