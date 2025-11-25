Архив иши рақамлаштирилади, шажарани аниқлаш тизими жорий этилади
10:56 25.11.2025 (янгиланди: 11:15 25.11.2025)
Фармонга кўра, 2030 йилгача архив фонди ҳужжатларини рақамлаштириш 60 фоизга етказилади, электрон хизматлар улуши 100 фоизни ташкил этади. Фуқаролар шажарасини онлайн аниқлаши мумкин бўлади.
ТОШКЕНТ, 25 ноя – Sputnik. Ўзбекистонда архив иши соҳасини рақамлаштириш ва соҳада бошқарув самарадорлигини янада ошириш чора-тадбирлари белгиланди. Президент тегишли фармонни имзолади.
Фармонга кўра, 2026 йил 1 июндан амалдаги архив ахборот тизимлари негизида Ягона миллий архив ахборот тизими ишга туширилади. Давлат архивларидаги айрим функциялар тўлиқ рақамлаштирилади, жумладан:
ҳужжатларни давлат рўйхатидан ўтказиш;
йиғмажилдлар рўйхати ва маълумотнома аппаратларини шакллантириш;
архив ҳужжатларини қабул қилиш ва фойдаланишга бериш;
архивга ҳужжат топшириши шарт ташкилотлар рўйхатини юритиш.
Шунингдек, давлат архивларида RFID — радиочастотали идентификация технологиялари жорий қилиниб, ноёб ҳужжатлар ҳаракати автоматлаштирилади.
2026 йил 1 сентябрдан фуқаролар ўз оилавий шажараларини онлайн шакллантириш имконини берувчи “Шажара” ахборот тизимидан фойдалана олади.
Тизим орқали:
ФҲДЁнинг электрон архиви, давлат ва идоравий архив ҳужжатлари асосида оила шажараси бўйича маълумотларни шакллантириш;
ДНК маълумотлари орқали этник келиб чиқишни аниқлаш каби хизматлар кўрсатилади.
Оила шажараси бўйича хизматлар ЯИДХП ва давлат хизматлари марказлари орқали қуйидаги даврлар қамровида тақдим этилади:
IX аср — 1917 йил
1918 — 1945 йиллар
1946 йил — ҳозирги кун
2026 йил 1 майдан архив хизматларида қатор ортиқча ҳужжатлар талаб қилиниши бекор қилинади. Жумладан:
архив ҳужжатларини тартибга келтириш учун раҳбар тавсия хати;
мавзули сўров учун ҳужжат нусхасини талаб қилиш.
2026 йил 1 мартдан бир қатор хизматлар муддати қисқартилади:
архив ҳужжатларини вақтинча хорижга олиб чиқиш рухсатномаси — 15 кундан 5 кунгача;
меҳнат дафтарчаси ёзувларини тасдиқлаш — 20 кундан 10 кунгача;
таълим муассасасида ўқиганлик ҳақида маълумотнома — 5 кундан 2 кунгача;
ҳужжатларни рақамлаштириш — 3 кундан 1 кунгача.