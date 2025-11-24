https://sputniknews.uz/20251124/uzbekistan-benzin-dizel-infografika-53708427.html
Ўзбекистонда 2025 йил январь-октябрда бензин ва дизель ишлаб чиқарилиши — инфографика
Sputnik Ўзбекистон
2025 йил 10 ойида Ўзбекистонда бензин ишлаб чиқарилиши 10,9% га камайди, дизель ёқилғиси эса 11,4% га ошди. Миллий статистика қўмитаси янги маълумотларни эълон қилди.
Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йил январь-октябрь ойларида Ўзбекистонда 974,7 минг тонна автомобиль бензини ва 978,1 минг тонна дизель ёқилғиси ишлаб чиқарилган.2024 йилнинг шу даврида эса 1 093,4 минг тонна бензин ва 877,9 минг тонна дизель ёқилғиси ишлаб чиқилгани қайд этилган.Ҳисоб-китобларга кўра, 2025 йилнинг 10 ойида бензин ишлаб чиқариши 2024 йилга нисбатан 10,9 фоизга камайган, дизель ёқилғиси ишлаб чиқарилиши эса 11,4 фоизга ошган.Батафсил — Sputnik Ўзбекистон инфографикасида.
Ўзбекистонда шу давр мобайнида бензин ишлаб чиқариш камайди, дизель ҳажми эса ўсди.
Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йил январь-октябрь ойларида Ўзбекистонда 974,7 минг тонна автомобиль бензини ва 978,1 минг тонна дизель ёқилғиси ишлаб чиқарилган.
2024 йилнинг шу даврида эса 1 093,4 минг тонна бензин ва 877,9 минг тонна дизель ёқилғиси ишлаб чиқилгани қайд этилган.
Ҳисоб-китобларга кўра, 2025 йилнинг 10 ойида бензин ишлаб чиқариши 2024 йилга нисбатан 10,9 фоизга камайган, дизель ёқилғиси ишлаб чиқарилиши эса 11,4 фоизга ошган.
