https://sputniknews.uz/20251124/china-tashkent-yuk-havo-yonalish-53710472.html
Хитойнинг Вэнчжоу шаҳридан Тошкентга янги юк ҳаво йўналиши очилди
Sputnik Ўзбекистон
Centrum Air Вэнчжоу шаҳридан Тошкентга биринчи юк авиарейсини амалга оширди. ТЕТ доирасида 50 тонна юк ташилди. Йўналиш Хитой–Марказий Осиё логистикаси учун муҳим аҳамиятга эга.
2025-11-24T18:51+0500
2025-11-24T18:51+0500
2025-11-24T18:51+0500
ўзбекистон
транзит ташиш
савдо
самолёт
юк
марказий осиё
жамият
хитой
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e4/08/01/14682239_0:0:3250:1828_1920x0_80_0_0_2dbf64e26698860de3519f7e3cc24b95.jpg
ТОШКЕНТ, 24 ноя – Sputnik. Ўзбекистоннинг "Centrum Air" авиакомпанияси Вэнчжоу шаҳридаги “Лунван” халқаро аэропортидан Boing 767 юк самолёти билан Тошкентга биринчи юк авиарейсини амалга оширди. Бу Вэнчжоу шаҳридан Марказий Осиё йўналиши бўйича расман очилган биринчи юк ҳаво йўналиши ҳисобланади. Самолёт трансчегаравий электрон савдо (ТЕТ) доирасида 50 тонна юк олиб ўтган. Вэнчжоу–Тошкент йўналишининг очилиши билан Вэнчжоу аэропорти Жануби-Шарқий, Шимоли-Шарқий ва Марказий Осиё бозорларини қамраб олган 11 та халқаро юк йўналишига эга бўлди.Вэнчжоу Хитойда электрон тижорат марказларидан бири бўлиб, маҳаллий ҳукумат 2027 йилгача ТЕТ экспортини икки баробар оширишни режалаштирган.
ўзбекистон
хитой
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e4/08/01/14682239_519:0:3250:2048_1920x0_80_0_0_c0eb42c9a6f30c37091b3336bc975185.jpg
centrum air, вэнчжоу, тошкент, юк авиарейси, юк ташиш, трансчегаравий электрон савдо, тет, хитой, ўзбекистон, авиация, логистика, boing 767, марказий осиё.
Хитойнинг Вэнчжоу шаҳридан Тошкентга янги юк ҳаво йўналиши очилди
ТОШКЕНТ, 24 ноя – Sputnik.
Ўзбекистоннинг "Centrum Air" авиакомпанияси Вэнчжоу шаҳридаги “Лунван” халқаро аэропортидан Boing 767 юк самолёти билан Тошкентга биринчи юк авиарейсини амалга оширди
.
Бу Вэнчжоу шаҳридан Марказий Осиё йўналиши бўйича расман очилган биринчи юк ҳаво йўналиши ҳисобланади. Самолёт трансчегаравий электрон савдо (ТЕТ) доирасида 50 тонна юк олиб ўтган.
Вэнчжоу–Тошкент йўналишининг очилиши билан Вэнчжоу аэропорти Жануби-Шарқий, Шимоли-Шарқий ва Марказий Осиё бозорларини қамраб олган 11 та халқаро юк йўналишига эга бўлди.
Таҳлилчиларга кўра, янги йўналиш Хитой товарларини ТЕТ доирасида Марказий Осиё ва Европа бозорларига етказиш учун муҳим транзит йўлагини яратади.
Вэнчжоу Хитойда электрон тижорат марказларидан бири бўлиб, маҳаллий ҳукумат 2027 йилгача ТЕТ экспортини икки баробар оширишни режалаштирган.