Хитойнинг Вэнчжоу шаҳридан Тошкентга янги юк ҳаво йўналиши очилди
Sputnik Ўзбекистон
Centrum Air Вэнчжоу шаҳридан Тошкентга биринчи юк авиарейсини амалга оширди. ТЕТ доирасида 50 тонна юк ташилди. Йўналиш Хитой–Марказий Осиё логистикаси учун муҳим аҳамиятга эга.
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e4/08/01/14682239_0:0:3250:1828_1920x0_80_0_0_2dbf64e26698860de3519f7e3cc24b95.jpg
ТОШКЕНТ, 24 ноя – Sputnik. Ўзбекистоннинг "Centrum Air" авиакомпанияси Вэнчжоу шаҳридаги “Лунван” халқаро аэропортидан Boing 767 юк самолёти билан Тошкентга биринчи юк авиарейсини амалга оширди. Бу Вэнчжоу шаҳридан Марказий Осиё йўналиши бўйича расман очилган биринчи юк ҳаво йўналиши ҳисобланади. Самолёт трансчегаравий электрон савдо (ТЕТ) доирасида 50 тонна юк олиб ўтган. Вэнчжоу–Тошкент йўналишининг очилиши билан Вэнчжоу аэропорти Жануби-Шарқий, Шимоли-Шарқий ва Марказий Осиё бозорларини қамраб олган 11 та халқаро юк йўналишига эга бўлди.Вэнчжоу Хитойда электрон тижорат марказларидан бири бўлиб, маҳаллий ҳукумат 2027 йилгача ТЕТ экспортини икки баробар оширишни режалаштирган.
Хитойнинг Вэнчжоу шаҳридан Тошкентга янги юк ҳаво йўналиши очилди

18:51 24.11.2025
Самолет Boeing 767-200 авиакомпании "ЮТэйр", архивное фото
Самолет Boeing 767-200 авиакомпании ЮТэйр, архивное фото - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 24.11.2025
© Sputnik / Виталий Аньков
/
Медиабанкка ўтиш
Oбуна бўлиш
"Centrum Air" Вэнчжоу–Тошкент орасида биринчи юк авиарейсини ишга туширди. Рейс ТЕТ доирасида 50 тонна юкни Тошкентга етказди.
ТОШКЕНТ, 24 ноя – Sputnik. Ўзбекистоннинг "Centrum Air" авиакомпанияси Вэнчжоу шаҳридаги “Лунван” халқаро аэропортидан Boing 767 юк самолёти билан Тошкентга биринчи юк авиарейсини амалга оширди.
Бу Вэнчжоу шаҳридан Марказий Осиё йўналиши бўйича расман очилган биринчи юк ҳаво йўналиши ҳисобланади. Самолёт трансчегаравий электрон савдо (ТЕТ) доирасида 50 тонна юк олиб ўтган.
Вэнчжоу–Тошкент йўналишининг очилиши билан Вэнчжоу аэропорти Жануби-Шарқий, Шимоли-Шарқий ва Марказий Осиё бозорларини қамраб олган 11 та халқаро юк йўналишига эга бўлди.
Таҳлилчиларга кўра, янги йўналиш Хитой товарларини ТЕТ доирасида Марказий Осиё ва Европа бозорларига етказиш учун муҳим транзит йўлагини яратади.
Вэнчжоу Хитойда электрон тижорат марказларидан бири бўлиб, маҳаллий ҳукумат 2027 йилгача ТЕТ экспортини икки баробар оширишни режалаштирган.
