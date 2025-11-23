Ислом цивилизацияси маркази: асрлар бўйлаб саёҳат

Тошкент шаҳрида барпо этилаётган Ислом цивилизацияси маркази Ўзбекистоннинг маънавий тарихида янги босқични бошлаб берувчи, илгари бўлмаган улкан ва инновацион лойиҳа сифатида эътироф этилмоқда. Лойиҳа 2017 йилда Президент Шавкат Мирзиёев ташаббуси билан йўлга қўйилиб, 2018 йил Рамазон ҳайитида унинг пойдеворига тамал тоши қўйилган.Марказ лойиҳасига юзлаб маҳаллий ва хорижий олимлар, экспертлар, жамоат арбоблари жалб этилган. Қорасарой кўчасида замонавий технологиялар ва ўрта аср Самарқанд–Ҳирот меъморчилиги уйғунлигида барпо этилаётган бино 10 гектар майдонни эгаллайди. 65 метрли маҳобатли гумбаз, 34 метрли пештоқлар ва ўта нозик нақшлар Марказга ўзига хос салобат бағишлайди.Марказ таркибида илмий-тадқиқот бўлимлари, нодир қўлёзмалар фонди, миллиондан зиёд адабиётни ўз ичига олувчи кутубхона, рақамлаштириш лабораториялари, реставрация устахоналари, халқаро марказлар ва зиёрат туризми бўлимлари жой олади. Биринчи қаватдаги 15 ming квадрат метрли кўргазма галереяси замонавий мультимедиа воситалари орқали аждодлар меросини янги форматда намойиш этади.Экспозициялар "Исломдан аввалги цивилизациялар", "Биринчи ва Иккинчи Ренессанс", "Янги Ўзбекистон — Учинчи Ренессанс пойдевори", "Қуръони карим" каби мавзуларни қамраб олади. Хоразмий, Фарғоний, Беруний, Ибн Сино, Мирзо Улуғбек, Навоий, Бобур каби алломалар, шунингдек Бибихоним, Нодирабегим, Увайсийдек маърифат хомийларининг бебаҳо ҳиссаси махсус экспозициялар орқали ёритилади.Қуръони карим залида эса мусулмон оламининг энг қимматли меросларидан бири — Усмон Мусҳафи намойиш этилади. Шу билан бирга турли сулолалар даврида яратилган қўлёзма Қуръонлар ва уларнинг таржималари ҳам тақдим этилади."Вақт капсуласи" ва "Вақт девори" каби интерактив лойиҳалар ташриф буюрувчиларни асрлар оша саёҳатга етаклайди. Марказ ЮНЕСКО ва АЙСЕСКО каби нуфузли ташкилотлар билан ҳамкорлик қилаётгани унинг халқаро илмий майдондаги ўрнини янада мустаҳкамламоқда.800 дан ортиқ илмий лойиҳалар устида 50 дан зиёд мамлакатдан келган 600дан ортиқ мутахассис иш олиб борayotgan Марказ Янгиланган Ўзбекистоннинг маърифат стратегиида муҳим устунга айланмоқда.
"Ислом цивилизацияси маркази — бу ўтмишдан нафаќат ғурур, балки келажакка йўл очаётган миллий маърифат мажмуасидир."
