Ислом цивилизацияси маркази: асрлар бўйлаб саёҳат
Ислом цивилизацияси маркази: асрлар бўйлаб саёҳат
Тошкентда барпо этилаётган Ислом цивилизацияси маркази — Ўзбекистон тарихида илгари мисли кўрилмаган илмий-маърифий мажмуа. Бу ерда минг йиллик маърифат мероси, замонавий технологиялар ва Ренессанс руҳи уйғунлашиб, мамлакатнинг янги интеллектуал қиёфасини намоён этмоқда
Тошкент шаҳрида барпо этилаётган Ислом цивилизацияси маркази Ўзбекистоннинг маънавий тарихида янги босқични бошлаб берувчи, илгари бўлмаган улкан ва инновацион лойиҳа сифатида эътироф этилмоқда. Лойиҳа 2017 йилда Президент Шавкат Мирзиёев ташаббуси билан йўлга қўйилиб, 2018 йил Рамазон ҳайитида унинг пойдеворига тамал тоши қўйилган.Марказ лойиҳасига юзлаб маҳаллий ва хорижий олимлар, экспертлар, жамоат арбоблари жалб этилган. Қорасарой кўчасида замонавий технологиялар ва ўрта аср Самарқанд–Ҳирот меъморчилиги уйғунлигида барпо этилаётган бино 10 гектар майдонни эгаллайди. 65 метрли маҳобатли гумбаз, 34 метрли пештоқлар ва ўта нозик нақшлар Марказга ўзига хос салобат бағишлайди.Марказ таркибида илмий-тадқиқот бўлимлари, нодир қўлёзмалар фонди, миллиондан зиёд адабиётни ўз ичига олувчи кутубхона, рақамлаштириш лабораториялари, реставрация устахоналари, халқаро марказлар ва зиёрат туризми бўлимлари жой олади. Биринчи қаватдаги 15 ming квадрат метрли кўргазма галереяси замонавий мультимедиа воситалари орқали аждодлар меросини янги форматда намойиш этади.Экспозициялар "Исломдан аввалги цивилизациялар", "Биринчи ва Иккинчи Ренессанс", "Янги Ўзбекистон — Учинчи Ренессанс пойдевори", "Қуръони карим" каби мавзуларни қамраб олади. Хоразмий, Фарғоний, Беруний, Ибн Сино, Мирзо Улуғбек, Навоий, Бобур каби алломалар, шунингдек Бибихоним, Нодирабегим, Увайсийдек маърифат хомийларининг бебаҳо ҳиссаси махсус экспозициялар орқали ёритилади.Қуръони карим залида эса мусулмон оламининг энг қимматли меросларидан бири — Усмон Мусҳафи намойиш этилади. Шу билан бирга турли сулолалар даврида яратилган қўлёзма Қуръонлар ва уларнинг таржималари ҳам тақдим этилади."Вақт капсуласи" ва "Вақт девори" каби интерактив лойиҳалар ташриф буюрувчиларни асрлар оша саёҳатга етаклайди. Марказ ЮНЕСКО ва АЙСЕСКО каби нуфузли ташкилотлар билан ҳамкорлик қилаётгани унинг халқаро илмий майдондаги ўрнини янада мустаҳкамламоқда.800 дан ортиқ илмий лойиҳалар устида 50 дан зиёд мамлакатдан келган 600дан ортиқ мутахассис иш олиб борayotgan Марказ Янгиланган Ўзбекистоннинг маърифат стратегиида муҳим устунга айланмоқда.
Тошкентда барпо этилаётган Ислом цивилизацияси маркази — Ўзбекистон тарихида илгари мисли кўрилмаган илмий-маърифий мажмуа. Бу ерда минг йиллик маърифат мероси, замонавий технологиялар ва Ренессанс руҳи уйғунлашиб, мамлакатнинг янги интеллектуал қиёфасини намоён этмоқда
Тошкент шаҳрида барпо этилаётган Ислом цивилизацияси маркази Ўзбекистоннинг маънавий тарихида янги босқични бошлаб берувчи, илгари бўлмаган улкан ва инновацион лойиҳа сифатида эътироф этилмоқда. Лойиҳа 2017 йилда Президент Шавкат Мирзиёев ташаббуси билан йўлга қўйилиб, 2018 йил Рамазон ҳайитида унинг пойдеворига тамал тоши қўйилган.
Марказ лойиҳасига юзлаб маҳаллий ва хорижий олимлар, экспертлар, жамоат арбоблари жалб этилган. Қорасарой кўчасида замонавий технологиялар ва ўрта аср Самарқанд–Ҳирот меъморчилиги уйғунлигида барпо этилаётган бино 10 гектар майдонни эгаллайди. 65 метрли маҳобатли гумбаз, 34 метрли пештоқлар ва ўта нозик нақшлар Марказга ўзига хос салобат бағишлайди.
Марказ таркибида илмий-тадқиқот бўлимлари, нодир қўлёзмалар фонди, миллиондан зиёд адабиётни ўз ичига олувчи кутубхона, рақамлаштириш лабораториялари, реставрация устахоналари, халқаро марказлар ва зиёрат туризми бўлимлари жой олади. Биринчи қаватдаги 15 ming квадрат метрли кўргазма галереяси замонавий мультимедиа воситалари орқали аждодлар меросини янги форматда намойиш этади.
Экспозициялар "Исломдан аввалги цивилизациялар", "Биринчи ва Иккинчи Ренессанс", "Янги Ўзбекистон — Учинчи Ренессанс пойдевори", "Қуръони карим" каби мавзуларни қамраб олади. Хоразмий, Фарғоний, Беруний, Ибн Сино, Мирзо Улуғбек, Навоий, Бобур каби алломалар, шунингдек Бибихоним, Нодирабегим, Увайсийдек маърифат хомийларининг бебаҳо ҳиссаси махсус экспозициялар орқали ёритилади.

"Ислом цивилизацияси маркази — бу ўтмишдан нафаќат ғурур, балки келажакка йўл очаётган миллий маърифат мажмуасидир."

Қуръони карим залида эса мусулмон оламининг энг қимматли меросларидан бири — Усмон Мусҳафи намойиш этилади. Шу билан бирга турли сулолалар даврида яратилган қўлёзма Қуръонлар ва уларнинг таржималари ҳам тақдим этилади.
"Вақт капсуласи" ва "Вақт девори" каби интерактив лойиҳалар ташриф буюрувчиларни асрлар оша саёҳатга етаклайди. Марказ ЮНЕСКО ва АЙСЕСКО каби нуфузли ташкилотлар билан ҳамкорлик қилаётгани унинг халқаро илмий майдондаги ўрнини янада мустаҳкамламоқда.
800 дан ортиқ илмий лойиҳалар устида 50 дан зиёд мамлакатдан келган 600дан ортиқ мутахассис иш олиб борayotgan Марказ Янгиланган Ўзбекистоннинг маърифат стратегиида муҳим устунга айланмоқда.

Ислом цивилизацияси маркази (Тошкент)

Ислом цивилизацияси маркази (Тошкент)

Ислом цивилизацияси маркази (Тошкент) - Sputnik Ўзбекистон
1/24
© Sputnik / Бахром Хатамов

Ислом цивилизацияси маркази (Тошкент)

© Sputnik / Бахром Хатамов

Тарихий асарлар билан ўралган ва анъанавий шарқона кошинлар билан безатилган бой безатилган маросим ёки тўй либоси билан жиҳозланган кўргазма хонаси

Тарихий асарлар билан ўралган ва анъанавий шарқона кошинлар билан безатилган бой безатилган маросим ёки тўй либоси билан жиҳозланган кўргазма хонаси - Sputnik Ўзбекистон
2/24
© Sputnik / Бахром Хатамов

Тарихий асарлар билан ўралган ва анъанавий шарқона кошинлар билан безатилган бой безатилган маросим ёки тўй либоси билан жиҳозланган кўргазма хонаси

© Sputnik / Бахром Хатамов

Тарих мозаикаси: Марказий Осиёнинг буюк арбобларига бағишланган зал

Тарих мозаикаси: Марказий Осиёнинг буюк арбобларига бағишланган зал - Sputnik Ўзбекистон
3/24
© Sputnik / Бахром Хатамов

Тарих мозаикаси: Марказий Осиёнинг буюк арбобларига бағишланган зал

© Sputnik / Бахром Хатамов

Қуръон оятлари ёзилган хирқа
Ҳиндистон ,Бобурийлар даври, XVI аср боши
Пахта, сиёҳ
65×94cм

Қуръон оятлари ёзилган хирқаҲиндистон ,Бобурийлар даври, XVI аср бошиПахта, сиёҳ65×94cм - Sputnik Ўзбекистон
4/24
© Sputnik / Бахром Хатамов

Қуръон оятлари ёзилган хирқа
Ҳиндистон ,Бобурийлар даври, XVI аср боши
Пахта, сиёҳ
65×94cм

© Sputnik / Бахром Хатамов

Мармар фаввора. Марказий Осиё, XIV-XV асрлар

Мармар фаввора. Марказий Осиё, XIV-XV асрлар - Sputnik Ўзбекистон
5/24
© Sputnik / Бахром Хатамов

Мармар фаввора. Марказий Осиё, XIV-XV асрлар

Амир Темур Улуғ тоғ битиги XIV аср

Амир Темур Улуғ тоғ битиги XIV аср

Амир Темур Улуғ тоғ битиги XIV аср - Sputnik Ўзбекистон
6/24
© Sputnik / Бахром Хатамов

Амир Темур Улуғ тоғ битиги XIV аср

© Sputnik / Бахром Хатамов

Шарқ шахмати: Ўзбекистон цивилизацияси музейидан ажойиб кўргазма

Шарқ шахмати: Ўзбекистон цивилизацияси музейидан ажойиб кўргазма - Sputnik Ўзбекистон
7/24
© Sputnik / Бахром Хатамов

Шарқ шахмати: Ўзбекистон цивилизацияси музейидан ажойиб кўргазма

© Sputnik / Бахром Хатамов

Катта ҳажмдаги шарқона миниатюраларга эга стенд

Катта ҳажмдаги шарқона миниатюраларга эга стенд - Sputnik Ўзбекистон
8/24
© Sputnik / Бахром Хатамов

Катта ҳажмдаги шарқона миниатюраларга эга стенд

© Sputnik / Бахром Хатамов

Марказий Осиёнинг XVI-XIX-асрлардаги маданий мероси ва декоратив-амалий санъатини намойиш этувчи кутубхона/яшаш хонаси тарзидаги ички зал.

Марказий Осиёнинг XVI-XIX-асрлардаги маданий мероси ва декоратив-амалий санъатини намойиш этувчи кутубхона/яшаш хонаси тарзидаги ички зал. - Sputnik Ўзбекистон
9/24
© Sputnik / Бахром Хатамов

Марказий Осиёнинг XVI-XIX-асрлардаги маданий мероси ва декоратив-амалий санъатини намойиш этувчи кутубхона/яшаш хонаси тарзидаги ички зал.

© Sputnik / Бахром Хатамов

Қадимги усталар санъати: музей коллекциясидан бронза ва сопол кўзалар

Қадимги усталар санъати: музей коллекциясидан бронза ва сопол кўзалар - Sputnik Ўзбекистон
10/24
© Sputnik / Бахром Хатамов

Қадимги усталар санъати: музей коллекциясидан бронза ва сопол кўзалар

© Sputnik / Бахром Хатамов

Aрхитектура улуғворлиги: Фасад ўзбек мовий маёликаси ва хаттотлиги билан безатилган

Aрхитектура улуғворлиги: Фасад ўзбек мовий маёликаси ва хаттотлиги билан безатилган - Sputnik Ўзбекистон
11/24
© Sputnik / Бахром Хатамов

Aрхитектура улуғворлиги: Фасад ўзбек мовий маёликаси ва хаттотлиги билан безатилган

© Sputnik / Бахром Хатамов

Уч оёқли қозон Ғазнавийлар даври, XI-XII асрлар 50 х 56.5 см

Уч оёқли қозон Ғазнавийлар даври, XI-XII асрлар 50 х 56.5 см - Sputnik Ўзбекистон
12/24
© Sputnik / Бахром Хатамов

Уч оёқли қозон Ғазнавийлар даври, XI-XII асрлар 50 х 56.5 см

© Sputnik / Бахром Хатамов

Салжуқийларнинг ҳукмдорлик рамзи
Марказий Осиё, ХII аср
Икки бошли бургут тасвири тушрилган Металл
32.8х17.4см

Салжуқийларнинг ҳукмдорлик рамзиМарказий Осиё, ХII асрИкки бошли бургут тасвири тушрилган Металл32.8х17.4см - Sputnik Ўзбекистон
13/24
© Sputnik / Бахром Хатамов

Салжуқийларнинг ҳукмдорлик рамзи
Марказий Осиё, ХII аср
Икки бошли бургут тасвири тушрилган Металл
32.8х17.4см

© Sputnik / Бахром Хатамов

Ипак йўли артефактлари: қадимий шиша идишлар

Ипак йўли артефактлари: қадимий шиша идишлар - Sputnik Ўзбекистон
14/24
© Sputnik / Бахром Хатамов

Ипак йўли артефактлари: қадимий шиша идишлар

© Sputnik / Бахром Хатамов

Тарихий артефактлар: Махмал, орқасида Мақоми Иброҳим

Тарихий артефактлар: Махмал, орқасида Мақоми Иброҳим - Sputnik Ўзбекистон
15/24
© Sputnik / Бахром Хатамов

Тарихий артефактлар: Махмал, орқасида Мақоми Иброҳим

© Sputnik / Бахром Хатамов

Қўлёзмалар ва артефактлар: Тошкентдаги Ислом цивилизацияси марказидаги кўргазма

Қўлёзмалар ва артефактлар: Тошкентдаги Ислом цивилизацияси марказидаги кўргазма - Sputnik Ўзбекистон
16/24
© Sputnik / Бахром Хатамов

Қўлёзмалар ва артефактлар: Тошкентдаги Ислом цивилизацияси марказидаги кўргазма

© Sputnik / Бахром Хатамов

Салжуқийларга оид заргарлик буюмлари тўплами
IX-XIII асрлар
Энг узун занжир: 28.1см

Салжуқийларга оид заргарлик буюмлари тўпламиIX-XIII асрларЭнг узун занжир: 28.1см - Sputnik Ўзбекистон
17/24
© Sputnik / Бахром Хатамов

Салжуқийларга оид заргарлик буюмлари тўплами
IX-XIII асрлар
Энг узун занжир: 28.1см

© Sputnik / Бахром Хатамов

Муқарнас санъати: Тошкентдаги Ислом цивилизацияси маркази портали

Муқарнас санъати: Тошкентдаги Ислом цивилизацияси маркази портали - Sputnik Ўзбекистон
18/24
© Sputnik / Бахром Хатамов

Муқарнас санъати: Тошкентдаги Ислом цивилизацияси маркази портали

© Sputnik / Бахром Хатамов

Шарқ санъати: Ислом цивилизацияси марказида миниатюралар, декоратив кулолчилик ва металл буюмлар

Шарқ санъати: Ислом цивилизацияси марказида миниатюралар, декоратив кулолчилик ва металл буюмлар - Sputnik Ўзбекистон
19/24
© Sputnik / Бахром Хатамов

Шарқ санъати: Ислом цивилизацияси марказида миниатюралар, декоратив кулолчилик ва металл буюмлар

© Sputnik / Бахром Хатамов

Магоки Аттори масжидини макети Бухара, ІХ-Х вв. 119.5 x 87 CM

Магоки Аттори масжидини макети Бухара, ІХ-Х вв. 119.5 x 87 CM - Sputnik Ўзбекистон
20/24
© Sputnik / Бахром Хатамов

Магоки Аттори масжидини макети Бухара, ІХ-Х вв. 119.5 x 87 CM

© Sputnik / Бахром Хатамов

Aрхеология ва интерактив: Илк ўрта асрлар кўргазмаси (VIII-аср)

Aрхеология ва интерактив: Илк ўрта асрлар кўргазмаси (VIII-аср) - Sputnik Ўзбекистон
21/24
© Sputnik / Бахром Хатамов

Aрхеология ва интерактив: Илк ўрта асрлар кўргазмаси (VIII-аср)

© Sputnik / Бахром Хатамов

Ҳалқа-кўкрак туморй
Тахминан 1870 йил, Қорақалпоғистон, Ўзбекистон
Кумуш, зарҳал, маржон, ақиқ, қолиб, филигран
23х18,5см

Ҳалқа-кўкрак туморйТахминан 1870 йил, Қорақалпоғистон, ЎзбекистонКумуш, зарҳал, маржон, ақиқ, қолиб, филигран23х18,5см - Sputnik Ўзбекистон
22/24
© Sputnik / Бахром Хатамов

Ҳалқа-кўкрак туморй
Тахминан 1870 йил, Қорақалпоғистон, Ўзбекистон
Кумуш, зарҳал, маржон, ақиқ, қолиб, филигран
23х18,5см

© Sputnik / Бахром Хатамов

Чойдиш. Бухоро, XIX аср. Мис, кандакорлик

Чойдиш. Бухоро, XIX аср. Мис, кандакорлик - Sputnik Ўзбекистон
23/24
© Sputnik / Бахром Хатамов

Чойдиш. Бухоро, XIX аср. Мис, кандакорлик

© Sputnik / Бахром Хатамов

Ислом цивилизацияси марказининг Бухоро портали

Ислом цивилизацияси марказининг Бухоро портали - Sputnik Ўзбекистон
24/24
© Sputnik / Бахром Хатамов

Ислом цивилизацияси марказининг Бухоро портали

