Ўзбекистоннинг ташқи савдо айланмаси 10 ой давомида қандай ўзгарди
Россия 15,9 % билан Ўзбекистон ташқи савдо айланмасида юқори улушга эга. 22.11.2025, Sputnik Ўзбекистон
Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йил январь–октябрь ойларида Ўзбекистоннинг ташқи савдо айланмаси 66,5 млрд долларни ташкил этди.Бу кўрсаткич ўтган йилнинг мос даврига нисбатан 11,8 млрд долларга ёки 21,5 % га ошган.Ўзбекистоннинг ташқи савдо айланмаси ҳажмида:Ўзбекистон ташқи савдо ҳамкор давлатлари сони 210 тага етди.Ўзбекистон ташқи савдо айланмасининг юқори улуши Хитой (19,7 %), Россия (15,9 %) ва Қозоғистон (5,9 %) ҳиссасига тўғри келди.Батафсил - Sputnik Ўзбекистон инфографикасида.
Россия 15,9 % билан Ўзбекистон ташқи савдо айланмасида юқори улушга эга.
Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йил январь–октябрь ойларида Ўзбекистоннинг ташқи савдо айланмаси 66,5 млрд долларни ташкил этди.
Бу кўрсаткич ўтган йилнинг мос даврига нисбатан 11,8 млрд долларга ёки 21,5 % га ошган.
Ўзбекистоннинг ташқи савдо айланмаси ҳажмида:
экспорт – 29 млрд (+27,8 %)
импорт – 37,5 млрд (+16,9 %) долларни ташкил этди.
Ўзбекистон ташқи савдо ҳамкор давлатлари сони 210 тага етди.
Ўзбекистон ташқи савдо айланмасининг юқори улуши Хитой (19,7 %), Россия (15,9 %) ва Қозоғистон (5,9 %) ҳиссасига тўғри келди.
Батафсил - Sputnik Ўзбекистон
инфографикасида.