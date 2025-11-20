Тошкентда хоразмлик рассомларнинг кўргазмаси очилди - фото

2025 йил 19 ноябрь куни Икуо Хираяма Халқаро маданият карвон саройининг катта кўргазмалар залида хоразмлик рассомларнинг гуруҳ кўргазмаси очилди. Кўргазмада 10 нафар маҳаллий рассомнинг 50 тага яқин ижодий ишлари тақдим этилди. Экспозицияда Қурбанбой Бекчанов, Қаҳрамон Мадаминов, Мадамин Хадойберганов, Баҳром Анназаров, Азамат Мадаминов, Шарофат Сабирова, Сурайё Рўзметова, Зайниддин Асқаров, Камолбек Собиров ва Даврон Атамуратовнинг энг сара асарлари ўрин олган.Ҳар бир рассомнинг ижоди Хоразм маданий меросини ва замонавий санъатни намоён қилади. Масалан, Қурбанбой Бекчанов 1997 йилдан буён Хоразм вилояти ихтисослаштирилган санъат мактаб-интернати директори сифатида фаолият олиб боради ва 2004 йилда "Ўзбекистонда хизмат кўрсатган ёшлар мураббийси" унвонига сазовор бўлган. Мадамин Хадойберганов эса портрет жанрида маҳаллий юртдошларнинг образларини яратади, уларнинг шахсий фазилатлари ва ҳаётий йўлларини акс эттиради.Даврон Атамуратов ўз ижодида тарихий ва манзара жанрларига алоҳида эътибор қаратган ва 2014 йилда Ўзбекистон Бадиий академиясидан "Олтин медали" билан тақдирланган. Камолбек Собиров ва Зайниддин Асқаровнинг асарлари ҳам хорижий ва миллий кўргазмаларда алоҳида эътироф топган.Кўргазмада тарихи, маданияти ва замонавий рассомлик мактабига оид кўплаб асарлар намойиш этилмоқда. Тадбир орқали маҳаллий санъатчиларнинг ижодий фаолиятини кенг аудиторияга тақдим этиш ва Хоразм санъат мактабининг меросини кенг оммага етказиш мақсад қилинган.Кўргазма 30 ноябргача давом этади.
”Кўргазма Хоразм рассомлик мактабининг серқирра табиатини очиб беради: лирик портрет ва динамик композициялардан тортиб, она заминнинг ёрқин манзараларигача. “Ҳар бир асар тарих, анъана ва маънавият мавзуларига бағишланган мусаввирларнинг маданий меросни асраб-авайлаш истагини акс эттиради”, — деди Хоразмнинг таниқли рассоми Қурбанбой Бекчанов Sputnik Ўзбекистон мухбири билан суҳбатда.
