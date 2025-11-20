Ўзбекистон
Тошкентда хоразмлик рассомларнинг кўргазмаси очилди - фото
Тошкентда хоразмлик рассомларнинг кўргазмаси очилди - фото
19 ноябрь куни Ўзбекистон Бадиий академияси Икуо Хираяма Халқаро маданият карвон саройида Хоразмлик рассомларнинг гуруҳ кўргазмаси очилди. Экспозицияда 10 нафар рассомнинг 50 тага яқин ижодий ишлари намойиш этилди.
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0b/14/53600265_0:46:3478:2002_1920x0_80_0_0_9c8ac19248eb9788c2b8d14c485f38f8.jpg
2025 йил 19 ноябрь куни Икуо Хираяма Халқаро маданият карвон саройининг катта кўргазмалар залида хоразмлик рассомларнинг гуруҳ кўргазмаси очилди. Кўргазмада 10 нафар маҳаллий рассомнинг 50 тага яқин ижодий ишлари тақдим этилди. Экспозицияда Қурбанбой Бекчанов, Қаҳрамон Мадаминов, Мадамин Хадойберганов, Баҳром Анназаров, Азамат Мадаминов, Шарофат Сабирова, Сурайё Рўзметова, Зайниддин Асқаров, Камолбек Собиров ва Даврон Атамуратовнинг энг сара асарлари ўрин олган.Ҳар бир рассомнинг ижоди Хоразм маданий меросини ва замонавий санъатни намоён қилади. Масалан, Қурбанбой Бекчанов 1997 йилдан буён Хоразм вилояти ихтисослаштирилган санъат мактаб-интернати директори сифатида фаолият олиб боради ва 2004 йилда "Ўзбекистонда хизмат кўрсатган ёшлар мураббийси" унвонига сазовор бўлган. Мадамин Хадойберганов эса портрет жанрида маҳаллий юртдошларнинг образларини яратади, уларнинг шахсий фазилатлари ва ҳаётий йўлларини акс эттиради.Даврон Атамуратов ўз ижодида тарихий ва манзара жанрларига алоҳида эътибор қаратган ва 2014 йилда Ўзбекистон Бадиий академиясидан "Олтин медали" билан тақдирланган. Камолбек Собиров ва Зайниддин Асқаровнинг асарлари ҳам хорижий ва миллий кўргазмаларда алоҳида эътироф топган.Кўргазмада тарихи, маданияти ва замонавий рассомлик мактабига оид кўплаб асарлар намойиш этилмоқда. Тадбир орқали маҳаллий санъатчиларнинг ижодий фаолиятини кенг аудиторияга тақдим этиш ва Хоразм санъат мактабининг меросини кенг оммага етказиш мақсад қилинган.Кўргазма 30 ноябргача давом этади.
Янгиликлар
Тошкентда хоразмлик рассомларнинг кўргазмаси очилди - фото

Ҳар бир рассомнинг ижоди Хоразм маданий меросини ва замонавий санъатни намоён қилади.
2025 йил 19 ноябрь куни Икуо Хираяма Халқаро маданият карвон саройининг катта кўргазмалар залида хоразмлик рассомларнинг гуруҳ кўргазмаси очилди. Кўргазмада 10 нафар маҳаллий рассомнинг 50 тага яқин ижодий ишлари тақдим этилди.
Экспозицияда Қурбанбой Бекчанов, Қаҳрамон Мадаминов, Мадамин Хадойберганов, Баҳром Анназаров, Азамат Мадаминов, Шарофат Сабирова, Сурайё Рўзметова, Зайниддин Асқаров, Камолбек Собиров ва Даврон Атамуратовнинг энг сара асарлари ўрин олган.

Кўргазма Хоразм рассомлик мактабининг серқирра табиатини очиб беради: лирик портрет ва динамик композициялардан тортиб, она заминнинг ёрқин манзараларигача. “Ҳар бир асар тарих, анъана ва маънавият мавзуларига бағишланган мусаввирларнинг маданий меросни асраб-авайлаш истагини акс эттиради”, деди Хоразмнинг таниқли рассоми Қурбанбой Бекчанов Sputnik Ўзбекистон мухбири билан суҳбатда.

© Sputnik / Бахром Хатамов

Хоразм рассомларнинг кўргазмасининг тантанали очилиши

Хоразм рассомларнинг кўргазмасининг тантанали очилиши - Sputnik Ўзбекистон
1/19
© Sputnik / Бахром Хатамов

Хоразм рассомларнинг кўргазмасининг тантанали очилиши

© Sputnik / Бахром Хатамов

Қаҳрамон Мадаминов "Кураш"

Қаҳрамон Мадаминов &quot;Кураш&quot; - Sputnik Ўзбекистон
2/19
© Sputnik / Бахром Хатамов

Қаҳрамон Мадаминов "Кураш"

© Sputnik / Бахром Хатамов

"Рассомга сўз"

&quot;Рассомга сўз&quot; - Sputnik Ўзбекистон
3/19
© Sputnik / Бахром Хатамов

"Рассомга сўз"

© Sputnik / Бахром Хатамов

Курбанбой Бекчанов "Хива"

Курбанбой Бекчанов &quot;Хива&quot; - Sputnik Ўзбекистон
4/19
© Sputnik / Бахром Хатамов

Курбанбой Бекчанов "Хива"

© Sputnik / Бахром Хатамов

"Лаҳзани суратга олиш"

&quot;Лаҳзани суратга олиш&quot; - Sputnik Ўзбекистон
5/19
© Sputnik / Бахром Хатамов

"Лаҳзани суратга олиш"

© Sputnik / Бахром Хатамов

Баҳром Анназаров "Карвон"

Баҳром Анназаров &quot;Карвон&quot; - Sputnik Ўзбекистон
6/19
© Sputnik / Бахром Хатамов

Баҳром Анназаров "Карвон"

© Sputnik / Бахром Хатамов

"Эътиборли нигох"

&quot;Эътиборли нигох&quot; - Sputnik Ўзбекистон
7/19
© Sputnik / Бахром Хатамов

"Эътиборли нигох"

© Sputnik / Бахром Хатамов

Азамат Мадаминов "Шарқона натюрморт"

Азамат Мадаминов &quot;Шарқона натюрморт&quot; - Sputnik Ўзбекистон
8/19
© Sputnik / Бахром Хатамов

Азамат Мадаминов "Шарқона натюрморт"

© Sputnik / Бахром Хатамов

"Камералар нигоҳи остида"

&quot;Камералар нигоҳи остида&quot; - Sputnik Ўзбекистон
9/19
© Sputnik / Бахром Хатамов

"Камералар нигоҳи остида"

© Sputnik / Бахром Хатамов

Қаҳрамон Мадаминов "Бозор"

Қаҳрамон Мадаминов &quot;Бозор&quot; - Sputnik Ўзбекистон
10/19
© Sputnik / Бахром Хатамов

Қаҳрамон Мадаминов "Бозор"

© Sputnik / Бахром Хатамов

"Уч меҳмон ва портрет"

&quot;Уч меҳмон ва портрет&quot; - Sputnik Ўзбекистон
11/19
© Sputnik / Бахром Хатамов

"Уч меҳмон ва портрет"

© Sputnik / Бахром Хатамов

Хоразмлик рассомларнинг кўргазмаси

Хоразмлик рассомларнинг кўргазмаси - Sputnik Ўзбекистон
12/19
© Sputnik / Бахром Хатамов

Хоразмлик рассомларнинг кўргазмаси

© Sputnik / Бахром Хатамов

"Санъат ҳақида суҳбат"

&quot;Санъат ҳақида суҳбат&quot; - Sputnik Ўзбекистон
13/19
© Sputnik / Бахром Хатамов

"Санъат ҳақида суҳбат"

© Sputnik / Бахром Хатамов

Азамат Мадаминов "Буқа ва кўзали аёл"

Азамат Мадаминов &quot;Буқа ва кўзали аёл&quot; - Sputnik Ўзбекистон
14/19
© Sputnik / Бахром Хатамов

Азамат Мадаминов "Буқа ва кўзали аёл"

© Sputnik / Бахром Хатамов

Рассомлар сухбати

Рассомлар сухбати - Sputnik Ўзбекистон
15/19
© Sputnik / Бахром Хатамов

Рассомлар сухбати

© Sputnik / Бахром Хатамов

Курбанбой Бекчанов "Суҳбат. Баҳс"

Курбанбой Бекчанов &quot;Суҳбат. Баҳс&quot; - Sputnik Ўзбекистон
16/19
© Sputnik / Бахром Хатамов

Курбанбой Бекчанов "Суҳбат. Баҳс"

© Sputnik / Бахром Хатамов

"Таассуротлар алмашинуви"

&quot;Таассуротлар алмашинуви&quot; - Sputnik Ўзбекистон
17/19
© Sputnik / Бахром Хатамов

"Таассуротлар алмашинуви"

© Sputnik / Бахром Хатамов

Хадича Ерматова "Замонлар оша Хива"

Хадича Ерматова &quot;Замонлар оша Хива&quot; - Sputnik Ўзбекистон
18/19
© Sputnik / Бахром Хатамов

Хадича Ерматова "Замонлар оша Хива"

© Sputnik / Бахром Хатамов

"Санъатга тўрт хил ёндашув"

&quot;Санъатга тўрт хил ёндашув&quot; - Sputnik Ўзбекистон
19/19
© Sputnik / Бахром Хатамов

"Санъатга тўрт хил ёндашув"

Ҳар бир рассомнинг ижоди Хоразм маданий меросини ва замонавий санъатни намоён қилади. Масалан, Қурбанбой Бекчанов 1997 йилдан буён Хоразм вилояти ихтисослаштирилган санъат мактаб-интернати директори сифатида фаолият олиб боради ва 2004 йилда "Ўзбекистонда хизмат кўрсатган ёшлар мураббийси" унвонига сазовор бўлган. Мадамин Хадойберганов эса портрет жанрида маҳаллий юртдошларнинг образларини яратади, уларнинг шахсий фазилатлари ва ҳаётий йўлларини акс эттиради.
Даврон Атамуратов ўз ижодида тарихий ва манзара жанрларига алоҳида эътибор қаратган ва 2014 йилда Ўзбекистон Бадиий академиясидан "Олтин медали" билан тақдирланган. Камолбек Собиров ва Зайниддин Асқаровнинг асарлари ҳам хорижий ва миллий кўргазмаларда алоҳида эътироф топган.
Кўргазмада тарихи, маданияти ва замонавий рассомлик мактабига оид кўплаб асарлар намойиш этилмоқда. Тадбир орқали маҳаллий санъатчиларнинг ижодий фаолиятини кенг аудиторияга тақдим этиш ва Хоразм санъат мактабининг меросини кенг оммага етказиш мақсад қилинган.
Кўргазма 30 ноябргача давом этади.
