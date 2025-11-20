https://sputniknews.uz/20251120/uzbekistan-soha-kop-maosh-53611461.html
Ўзбекистонда қайси соҳаларда кўпроқ маош тўланади - инфографика
Ўзбекистонда қайси соҳаларда кўпроқ маош тўланади - инфографика
Sputnik Ўзбекистон
2025 йилнинг 9 ойи якунларига кўра, Ўзбекистонда ўртача ойлик иш ҳақи 6,167 миллион сўмни ташкил этди.. 20.11.2025, Sputnik Ўзбекистон
2025-11-20T15:35+0500
2025-11-20T15:35+0500
2025-11-20T15:35+0500
ойлик
маош
банк
ахборот технологиялари (it)
суғурта
миллий статистика қўмитаси
инфографика
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0b/13/53574097_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_4761475c9036c265cc88afec16040e25.png
Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, Ўзбекистонда банк, суғурта ва лизинг соҳаси ходимлари энг кўп маош олади: ўртача 16,8 млн сўм.Иккинчи ўринда - АТ ва алоқа соҳаси ходимлари (14,9 млн). Етакчи учликда ташиш ва сақлаш билан шуғулланувчилар ҳам бор (9,3 млн сўм). Энг кам иш ҳақи соғлиқни сақлаш ва ижтимоий хизматлар соҳасида: ўртача 3,7 млн. Жорий йилнинг январь-сентябрь ойларида Ўзбекистон бўйича ўртача иш ҳақи 6 млн 167 минг сўмни ташкил этди.Бу ўтган йилнинг мос даври билан солиштирилганда 19,2% га кўп.Батафсил - Sputnik Ўзбекистон инфографикасида.
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0b/13/53574097_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_049d4bf8e4fb6bf011c581c475f3a0f6.png
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ойлик, маош, банк, ахборот технологиялари (it), суғурта, миллий статистика қўмитаси , инфографика, инфографика
ойлик, маош, банк, ахборот технологиялари (it), суғурта, миллий статистика қўмитаси , инфографика, инфографика
Ўзбекистонда қайси соҳаларда кўпроқ маош тўланади - инфографика
2025 йилнинг 9 ойи якунларига кўра, Ўзбекистонда ўртача ойлик иш ҳақи 6,167 миллион сўмни ташкил этди..
Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, Ўзбекистонда банк, суғурта ва лизинг соҳаси ходимлари энг кўп маош олади: ўртача 16,8 млн сўм.
Иккинчи ўринда - АТ ва алоқа соҳаси ходимлари (14,9 млн). Етакчи учликда ташиш ва сақлаш билан шуғулланувчилар ҳам бор (9,3 млн сўм). Энг кам иш ҳақи соғлиқни сақлаш ва ижтимоий хизматлар соҳасида: ўртача 3,7 млн.
Жорий йилнинг январь-сентябрь ойларида Ўзбекистон бўйича ўртача иш ҳақи 6 млн 167 минг сўмни ташкил этди.
Бу ўтган йилнинг мос даври билан солиштирилганда 19,2% га кўп.
Батафсил - Sputnik Ўзбекистон
инфографикасида.