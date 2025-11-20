https://sputniknews.uz/20251120/sindarov-yakubboev-fide-jahon-kubok-final-53599129.html
Синдаров ва Якуббоев FIDE Жаҳон кубоги финали йўлланмаси учун ўзаро беллашади
Жавоҳир Синдаров FIDE Жаҳон кубоги 2025 тай-брейк беллашувида Хосе Мартинесни мағлуб этиб, ярим финалга чиқди. Энди у яна бир ўзбек гроссмейстери — Нодирбек Якуббоевга қарши финалга йўл учун ўйнайди.
ТОШКЕНТ, 20 ноя – Sputnik. Ҳиндистонда ўтказилаётган “FIDE Жаҳон кубоги 2025” мусобақасида ўзбекистонлик шахматчи Жавоҳир Синдаров тай-брейкда Хосе Мартинесни мағлуб этиб, ярим финалга йўл олди. Бу ҳақда FIDE матбуот хизмати хабар берди.Ярим финалда у яна бир ўзбекистонлик гроссмейстер — Нодирбек Якуббоевга қарши ўйнайди ва ғолиб финалга йўл олади.Жаҳон кубогида 89 та мамлакатдан 206 нафар кучли шахматчи иштирок этмоқда. Мусобақанинг умумий мукофот жамғармаси 2 млн долларни ташкил этади.
12:11 20.11.2025 (янгиланди: 12:14 20.11.2025)
Икки ўзбекистонлик шахматчи сенсацион тарзда Жаҳон кубоги ярим финалига чиқди.
ТОШКЕНТ, 20 ноя – Sputnik.
Ҳиндистонда ўтказилаётган “FIDE Жаҳон кубоги 2025” мусобақасида ўзбекистонлик шахматчи Жавоҳир Синдаров тай-брейкда Хосе Мартинесни мағлуб этиб, ярим финалга йўл олди. Бу ҳақда FIDE матбуот хизмати хабар берди
Ярим финалда у яна бир ўзбекистонлик гроссмейстер — Нодирбек Якуббоевга қарши ўйнайди ва ғолиб финалга йўл олади.
“Синдаров оғир беллашувдан сўнг интервью бериб, орадан 20 йил ўтиб, Ўзбекистон яна ФИДЕнинг даъвогарлар турнирида иштирок этаётганини фахр билан таъкидлади. У ярим финалда жамоадоши Нодирбек Якуббоев билан тўқнаш келиши боис ғолиб шахматчи финалга йўл олади ва кучли иккиликка кириш имконига эга бўлади. Бу ўзбек шахмати учун муҳим воқеа”, — дейилади хабарда.
Жаҳон кубогида 89 та мамлакатдан 206 нафар кучли шахматчи иштирок этмоқда. Мусобақанинг умумий мукофот жамғармаси 2 млн долларни ташкил этади.