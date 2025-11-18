https://sputniknews.uz/20251118/sco-53558046.html
Москвада ШҲТ мамлакатлари ҳукумат раҳбарлари кенгаши йиғилиши бўлиб ўтмоқда
Москвада ШҲТ мамлакатлари ҳукумат раҳбарлари кенгаши йиғилиши бўлиб ўтмоқда
Sputnik Ўзбекистон
Москвада ШҲТ ҳукумат раҳбарлари кенгаши йиғилиши бўлиб ўтмоқда. Томонлар стратегия-2035, иқтисодий алоқаларни кенгайтириш ва рақамли йўналишлар бўйича масалаларни муҳокама қилмоқда.
2025-11-18T14:02+0500
2025-11-18T14:02+0500
2025-11-18T14:02+0500
ўзбекистон
россия
еоии
михаил мишустин
ҳамкорлик
сиёсат
шанхай ҳамкорлик ташкилоти (шҳт)
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/08/1f/51641246_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_2880917f05a17df88f3fce5ee42604a7.jpg
ТОШКЕНТ, 18 ноя – Sputnik. Москвада Шанхай ҳамкорлик ташкилоти (ШҲТ) мамлакатлари ҳукумат раҳбарлари кенгаши йиғилиши бўлиб ўтмоқда. Бу ҳақда РИА Новости хабар берди.Кун тартибида ШҲТ доирасида турли соҳалардаги ҳамкорликни мустаҳкамлашга оид устувор масалалар муҳокама қилинмоқда.Россия Вазирлар Маҳкамаси маълумотларига кўра, ҳукумат раҳбарлари ШҲТни 2035 йилгача ривожлантириш стратегиясини амалга ошириш, савдо-иқтисодий ва маданий-гуманитар алоқаларни кенгайтириш чора-тадбирларини кўриб чиқади.ШҲТ ўнта аъзо давлатни бирлаштиради: Беларусь, Ҳиндистон, Эрон, Қозоғистон, Хитой, Қирғизистон, Покистон, Россия, Тожикистон ва Ўзбекистон.Москвадаги учрашувга мулоқот бўйича ҳамкор ва кузатувчи давлатлар, шунингдек, манфаатдор давлатлар, қатор халқаро ташкилотлар ва бирлашмалар ижроия органларининг юқори даражадаги вакиллари ҳам таклиф этилган. Улар орасида МДҲ, ЕОИИ, Осиёда ҳамкорлик ва ишонч чоралари бўйича кенгаш, Осиёда ҳамкорлик бўйича мулоқот каби тузилмалар ҳам бор
https://sputniknews.uz/20251022/russia-eaeu-cis-brics-sco-eksport-52887162.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/08/1f/51641246_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_b346e819645edf7c770bfe62bb313149.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
шҳт, шанхай ҳамкорлик ташкилоти, москва йиғилиши, ҳукумат раҳбарлари кенгаши, стратегия-2035, россия раислиги, михаил мишустин, савдо-иқтисодий ҳамкорлик, маданий-гуманитар алоқалар, рақамли иқтисодиёт, “яшил” саноат, сунъий интеллект, инновациялар, таълим, маданият, ёшлар алмашинуви, туризм, соғлиқни сақлаш, энергетика, халқаро ҳамкорлик, мдҳ, еоии, cica, осиё мулоқоти, шхт, мдх
шҳт, шанхай ҳамкорлик ташкилоти, москва йиғилиши, ҳукумат раҳбарлари кенгаши, стратегия-2035, россия раислиги, михаил мишустин, савдо-иқтисодий ҳамкорлик, маданий-гуманитар алоқалар, рақамли иқтисодиёт, “яшил” саноат, сунъий интеллект, инновациялар, таълим, маданият, ёшлар алмашинуви, туризм, соғлиқни сақлаш, энергетика, халқаро ҳамкорлик, мдҳ, еоии, cica, осиё мулоқоти, шхт, мдх
Москвада ШҲТ мамлакатлари ҳукумат раҳбарлари кенгаши йиғилиши бўлиб ўтмоқда
Бу галги йиғилиш Россиянинг 2024–2025 йилларда ШҲТга раислиги доирасидаги якуний тадбир ҳисобланади. Йиғилишни Россия бош вазири Михаил Мишустин очиб берди
ТОШКЕНТ, 18 ноя – Sputnik.
Москвада Шанхай ҳамкорлик ташкилоти (ШҲТ) мамлакатлари ҳукумат раҳбарлари кенгаши йиғилиши бўлиб ўтмоқда. Бу ҳақда РИА Новости хабар берди
.
Кун тартибида ШҲТ доирасида турли соҳалардаги ҳамкорликни мустаҳкамлашга оид устувор масалалар муҳокама қилинмоқда.
Россия Вазирлар Маҳкамаси маълумотларига кўра, ҳукумат раҳбарлари ШҲТни 2035 йилгача ривожлантириш стратегиясини амалга ошириш, савдо-иқтисодий ва маданий-гуманитар алоқаларни кенгайтириш чора-тадбирларини кўриб чиқади.
Асосий эътибор рақамли иқтисодиёт, энергетика, “яшил” саноат, сунъий интеллект, фан ва инновациялар, таълим, маданият, туризм, соғлиқни сақлаш, спорт ва ёшлар алмашинуви соҳаларидаги ҳамкорликка қаратилган.
ШҲТ ўнта аъзо давлатни бирлаштиради: Беларусь, Ҳиндистон, Эрон, Қозоғистон, Хитой, Қирғизистон, Покистон, Россия, Тожикистон ва Ўзбекистон.
Москвадаги учрашувга мулоқот бўйича ҳамкор ва кузатувчи давлатлар, шунингдек, манфаатдор давлатлар, қатор халқаро ташкилотлар ва бирлашмалар ижроия органларининг юқори даражадаги вакиллари ҳам таклиф этилган. Улар орасида МДҲ, ЕОИИ, Осиёда ҳамкорлик ва ишонч чоралари бўйича кенгаш, Осиёда ҳамкорлик бўйича мулоқот каби тузилмалар ҳам бор