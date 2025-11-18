Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20251118/sco-53558046.html
Москвада ШҲТ мамлакатлари ҳукумат раҳбарлари кенгаши йиғилиши бўлиб ўтмоқда
Москвада ШҲТ мамлакатлари ҳукумат раҳбарлари кенгаши йиғилиши бўлиб ўтмоқда
Sputnik Ўзбекистон
Москвада ШҲТ ҳукумат раҳбарлари кенгаши йиғилиши бўлиб ўтмоқда. Томонлар стратегия-2035, иқтисодий алоқаларни кенгайтириш ва рақамли йўналишлар бўйича масалаларни муҳокама қилмоқда.
2025-11-18T14:02+0500
2025-11-18T14:02+0500
ўзбекистон
россия
еоии
михаил мишустин
ҳамкорлик
сиёсат
шанхай ҳамкорлик ташкилоти (шҳт)
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/08/1f/51641246_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_2880917f05a17df88f3fce5ee42604a7.jpg
ТОШКЕНТ, 18 ноя – Sputnik. Москвада Шанхай ҳамкорлик ташкилоти (ШҲТ) мамлакатлари ҳукумат раҳбарлари кенгаши йиғилиши бўлиб ўтмоқда. Бу ҳақда РИА Новости хабар берди.Кун тартибида ШҲТ доирасида турли соҳалардаги ҳамкорликни мустаҳкамлашга оид устувор масалалар муҳокама қилинмоқда.Россия Вазирлар Маҳкамаси маълумотларига кўра, ҳукумат раҳбарлари ШҲТни 2035 йилгача ривожлантириш стратегиясини амалга ошириш, савдо-иқтисодий ва маданий-гуманитар алоқаларни кенгайтириш чора-тадбирларини кўриб чиқади.ШҲТ ўнта аъзо давлатни бирлаштиради: Беларусь, Ҳиндистон, Эрон, Қозоғистон, Хитой, Қирғизистон, Покистон, Россия, Тожикистон ва Ўзбекистон.Москвадаги учрашувга мулоқот бўйича ҳамкор ва кузатувчи давлатлар, шунингдек, манфаатдор давлатлар, қатор халқаро ташкилотлар ва бирлашмалар ижроия органларининг юқори даражадаги вакиллари ҳам таклиф этилган. Улар орасида МДҲ, ЕОИИ, Осиёда ҳамкорлик ва ишонч чоралари бўйича кенгаш, Осиёда ҳамкорлик бўйича мулоқот каби тузилмалар ҳам бор
https://sputniknews.uz/20251022/russia-eaeu-cis-brics-sco-eksport-52887162.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/08/1f/51641246_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_b346e819645edf7c770bfe62bb313149.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
шҳт, шанхай ҳамкорлик ташкилоти, москва йиғилиши, ҳукумат раҳбарлари кенгаши, стратегия-2035, россия раислиги, михаил мишустин, савдо-иқтисодий ҳамкорлик, маданий-гуманитар алоқалар, рақамли иқтисодиёт, “яшил” саноат, сунъий интеллект, инновациялар, таълим, маданият, ёшлар алмашинуви, туризм, соғлиқни сақлаш, энергетика, халқаро ҳамкорлик, мдҳ, еоии, cica, осиё мулоқоти, шхт, мдх
шҳт, шанхай ҳамкорлик ташкилоти, москва йиғилиши, ҳукумат раҳбарлари кенгаши, стратегия-2035, россия раислиги, михаил мишустин, савдо-иқтисодий ҳамкорлик, маданий-гуманитар алоқалар, рақамли иқтисодиёт, “яшил” саноат, сунъий интеллект, инновациялар, таълим, маданият, ёшлар алмашинуви, туризм, соғлиқни сақлаш, энергетика, халқаро ҳамкорлик, мдҳ, еоии, cica, осиё мулоқоти, шхт, мдх

Москвада ШҲТ мамлакатлари ҳукумат раҳбарлари кенгаши йиғилиши бўлиб ўтмоқда

14:02 18.11.2025
© Пресс-служба президента УзбекистанаФлаги ШОС
Флаги ШОС - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 18.11.2025
© Пресс-служба президента Узбекистана
Oбуна бўлиш
Бу галги йиғилиш Россиянинг 2024–2025 йилларда ШҲТга раислиги доирасидаги якуний тадбир ҳисобланади. Йиғилишни Россия бош вазири Михаил Мишустин очиб берди
ТОШКЕНТ, 18 ноя – Sputnik. Москвада Шанхай ҳамкорлик ташкилоти (ШҲТ) мамлакатлари ҳукумат раҳбарлари кенгаши йиғилиши бўлиб ўтмоқда. Бу ҳақда РИА Новости хабар берди.
Кун тартибида ШҲТ доирасида турли соҳалардаги ҳамкорликни мустаҳкамлашга оид устувор масалалар муҳокама қилинмоқда.
Россия Вазирлар Маҳкамаси маълумотларига кўра, ҳукумат раҳбарлари ШҲТни 2035 йилгача ривожлантириш стратегиясини амалга ошириш, савдо-иқтисодий ва маданий-гуманитар алоқаларни кенгайтириш чора-тадбирларини кўриб чиқади.
Асосий эътибор рақамли иқтисодиёт, энергетика, “яшил” саноат, сунъий интеллект, фан ва инновациялар, таълим, маданият, туризм, соғлиқни сақлаш, спорт ва ёшлар алмашинуви соҳаларидаги ҳамкорликка қаратилган.
ШҲТ ўнта аъзо давлатни бирлаштиради: Беларусь, Ҳиндистон, Эрон, Қозоғистон, Хитой, Қирғизистон, Покистон, Россия, Тожикистон ва Ўзбекистон.
Москвадаги учрашувга мулоқот бўйича ҳамкор ва кузатувчи давлатлар, шунингдек, манфаатдор давлатлар, қатор халқаро ташкилотлар ва бирлашмалар ижроия органларининг юқори даражадаги вакиллари ҳам таклиф этилган. Улар орасида МДҲ, ЕОИИ, Осиёда ҳамкорлик ва ишонч чоралари бўйича кенгаш, Осиёда ҳамкорлик бўйича мулоқот каби тузилмалар ҳам бор
Премьер-министр РФ М. Мишустин провел заседание правительства РФ - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 22.10.2025
Ўзбекистон ва ЕОИИ
Мишустин: Россия ЕОИИ, МДҲ, БРИКС ва ШҲТ бозорларига экспортни кенгайтирмоқда
22 Октябр, 11:57
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2025 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0