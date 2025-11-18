Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20251118/ozbekiston-hududlarida-ortacha-ish-haqi-qancha--infografika-53568701.html
Ўзбекистон ҳудудларида ўртача иш ҳақи қанча — инфографика
Ўзбекистон ҳудудларида ўртача иш ҳақи қанча — инфографика
Sputnik Ўзбекистон
2025 йил январь–сентябрь ойларида Ўзбекистонда ўртача ойлик иш ҳақи 6,1 млн сўмни ташкил этди. Маошлар 19,2%га ошди, энг юқори иш ҳақи Тошкентда, энг пасти эса Қашқадарёда қайд этилди.
2025-11-18T18:04+0500
2025-11-18T18:04+0500
инфографика
ўзбекистон
миллий статистика қўмитаси
тошкент
навоий вилояти
қашқадарё вилояти
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0b/12/53563061_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_1b36e2d41cd9d576c25f5a2cfe9e8b40.png
Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, Ўзбекистонда 2025 йил январь–сентябрь ойларида ўртача ойлик номинал ҳисобланган иш ҳақи 6 166 900 сўмни ташкил этди.Бу кўрсаткич ўтган йилнинг мос даврига нисбатан **19,2%**га ошган.Ойлик иш ҳақи бўйича биринчи ўринда Тошкент шаҳри — 10 380 000 сўм.Иккинчи ўринда Навоий вилояти — 7 612 000 сўм,учинчи ўринда Тошкент вилояти — 5 804 000 сўм.Энг паст ўртача ойлик иш ҳақи Қашқадарё вилоятида — 4 271 000 сўм.Батафсил - Sputnik Ўзбекистон инфографикасида.
ўзбекистон
навоий вилояти
қашқадарё вилояти
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0b/12/53563061_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_e5f300a6dd6f2882ae5af62dac484da2.png
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ўзбекистон иш ҳақи, ўртача маош, номинал иш ҳақи, 2025 статистика, миллий статистика қўмитаси, тошкент шаҳри маош, навоий вилояти иш ҳақи, қашқадарё маош, ойлик 2025, иқтисодий кўрсаткичлар, маошлар ўсиши, иш ҳақи рейтинги, sputnik ўзбекистон инфографика
ўзбекистон иш ҳақи, ўртача маош, номинал иш ҳақи, 2025 статистика, миллий статистика қўмитаси, тошкент шаҳри маош, навоий вилояти иш ҳақи, қашқадарё маош, ойлик 2025, иқтисодий кўрсаткичлар, маошлар ўсиши, иш ҳақи рейтинги, sputnik ўзбекистон инфографика

Ўзбекистон ҳудудларида ўртача иш ҳақи қанча — инфографика

18:04 18.11.2025
Oбуна бўлиш
Ўзбекистонда 2025 йил январь–сентябрьда ўртача ойлик иш ҳақи 6,1 млн сўмга етди, ўтган йилга нисбатан 19,2% ўсиш қайд этилди
Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, Ўзбекистонда 2025 йил январь–сентябрь ойларида ўртача ойлик номинал ҳисобланган иш ҳақи 6 166 900 сўмни ташкил этди.
Бу кўрсаткич ўтган йилнинг мос даврига нисбатан **19,2%**га ошган.
Ойлик иш ҳақи бўйича биринчи ўринда Тошкент шаҳри — 10 380 000 сўм.
Иккинчи ўринда Навоий вилояти — 7 612 000 сўм,
учинчи ўринда Тошкент вилояти — 5 804 000 сўм.
Энг паст ўртача ойлик иш ҳақи Қашқадарё вилоятида — 4 271 000 сўм.
Батафсил - Sputnik Ўзбекистон инфографикасида.
Ўзбекистонда ўртача қанча ишлаб топишади - Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистонда ўртача қанча ишлаб топишади - Sputnik Ўзбекистон
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2025 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0