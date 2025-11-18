https://sputniknews.uz/20251118/ozbekiston-hududlarida-ortacha-ish-haqi-qancha--infografika-53568701.html
Ўзбекистон ҳудудларида ўртача иш ҳақи қанча — инфографика
2025 йил январь–сентябрь ойларида Ўзбекистонда ўртача ойлик иш ҳақи 6,1 млн сўмни ташкил этди. Маошлар 19,2%га ошди, энг юқори иш ҳақи Тошкентда, энг пасти эса Қашқадарёда қайд этилди.
Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, Ўзбекистонда 2025 йил январь–сентябрь ойларида ўртача ойлик номинал ҳисобланган иш ҳақи 6 166 900 сўмни ташкил этди.Бу кўрсаткич ўтган йилнинг мос даврига нисбатан **19,2%**га ошган.Ойлик иш ҳақи бўйича биринчи ўринда Тошкент шаҳри — 10 380 000 сўм.Иккинчи ўринда Навоий вилояти — 7 612 000 сўм,учинчи ўринда Тошкент вилояти — 5 804 000 сўм.Энг паст ўртача ойлик иш ҳақи Қашқадарё вилоятида — 4 271 000 сўм.Батафсил - Sputnik Ўзбекистон инфографикасида.
Янгиликлар
ўзбекистон иш ҳақи, ўртача маош, номинал иш ҳақи, 2025 статистика, миллий статистика қўмитаси, тошкент шаҳри маош, навоий вилояти иш ҳақи, қашқадарё маош, ойлик 2025, иқтисодий кўрсаткичлар, маошлар ўсиши, иш ҳақи рейтинги, sputnik ўзбекистон инфографика
Ўзбекистонда 2025 йил январь–сентябрьда ўртача ойлик иш ҳақи 6,1 млн сўмга етди, ўтган йилга нисбатан 19,2% ўсиш қайд этилди
Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, Ўзбекистонда 2025 йил январь–сентябрь ойларида ўртача ойлик номинал ҳисобланган иш ҳақи 6 166 900 сўмни ташкил этди.
Бу кўрсаткич ўтган йилнинг мос даврига нисбатан **19,2%**га ошган.
Ойлик иш ҳақи бўйича биринчи ўринда Тошкент шаҳри — 10 380 000 сўм.
Иккинчи ўринда Навоий вилояти — 7 612 000 сўм,
учинчи ўринда Тошкент вилояти — 5 804 000 сўм.
Энг паст ўртача ойлик иш ҳақи Қашқадарё вилоятида — 4 271 000 сўм.
