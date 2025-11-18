https://sputniknews.uz/20251118/ozatom-novovoronej-aes-tajriba-organish-53553993.html
"Ўзатом" делегацияси Нововоронеж АЭСда эксплуатация ва таъмирлашда амалий тажриба ўрганди
"Ўзатом" делегацияси Нововоронеж АЭСда эксплуатация ва таъмирлашда амалий тажриба ўрганди
Ўзбекистон делегацияси Нововоронеж АЭСда энергия блокларига хизмат кўрсатиш ва таъмирлаш тажрибасини ўрганди. ККҚАЭС қурилиши давом этмоқда, станция 60 йил хизмат қилиши мўлжалланган.
2025-11-18T11:15+0500
2025-11-18T11:15+0500
2025-11-18T11:46+0500
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0b/12/53553801_0:320:2049:1472_1920x0_80_0_0_fa38020c939f0b9fce689c5ec3dec6d3.jpg
ТОШКЕНТ, 18 ноя – Sputnik. Ўзбекистон Атом энергетикасини ривожлантириш агентлиги ("Ўзатом") вакиллари энергоблокларга хизмат кўрсатиш ҳамда таъмирлаш жараёнлари билан танишиш мақсадида Нововоронеж АЭСга ташриф буюришди.Дастлаб делегатлар "Росатом техника академияси"нинг Нововоронеж филиалида бўлиб, атом станцияси ходимлари тайёрланадиган тренажёрлар ва устахоналарни кўздан кечиришди.Ташрифнинг иккинчи куни делегация аъзолари ВВЕР-1200 реакторига эга "3+" авлод инновацион энергия блокининг турбина цехи ҳамда марказлаштирилган таъмирлаш устахоналарида бўлишди.Айни пайтда Жиззах вилоятида РИТМ-200Н реакторли Ўзбекистондаги биринчи кичик қувватли атом станцияси (КҚАЭС) қурилиши давом этмоқда. 60 йил хизмат қилиши мўлжалланган ушбу станция йилига 1,8 миллион тонна CO₂ чиқиндиларини камайтириш имконини берадиган углеродсиз энергия манбаи бўлади.
https://sputniknews.uz/20251114/ozbekiston-aes-qurilishi-53474062.html
"Ўзатом" делегацияси Нововоронеж АЭСда эксплуатация ва таъмирлашда амалий тажриба ўрганди
11:15 18.11.2025 (янгиланди: 11:46 18.11.2025)
Нововоронеж АЭС атомчилари ўзбекистонлик ҳамкасблари билан энергия блокларига техник хизмат кўрсатиш ва таъмирлашни ташкил этиш бўйича тажриба алмашдилар.
ТОШКЕНТ, 18 ноя – Sputnik.
Ўзбекистон Атом энергетикасини ривожлантириш агентлиги ("Ўзатом") вакиллари энергоблокларга хизмат кўрсатиш ҳамда таъмирлаш жараёнлари билан танишиш мақсадида Нововоронеж АЭСга ташриф буюришди
.
Дастлаб делегатлар "Росатом техника академияси"нинг Нововоронеж филиалида бўлиб, атом станцияси ходимлари тайёрланадиган тренажёрлар ва устахоналарни кўздан кечиришди.
Ташрифнинг иккинчи куни делегация аъзолари ВВЕР-1200 реакторига эга "3+" авлод инновацион энергия блокининг турбина цехи ҳамда марказлаштирилган таъмирлаш устахоналарида бўлишди.
"Биз Нововоронеж атом электр станциясининг эксплуатация ва таъмирлаш бўйича амалий тажрибасини ўрганиш учун келдик. Айниқса, таъмирлаш цехи ишини ташкил этиш ва режали таъмир ишларини режалаштириш биз учун муҳим. Бу ерда олинган билимлар бизнинг келажакдаги эксплуатация қилувчи ташкилотимизни шакллантиришда қўл келади ва бўлажак АЭСнинг ишончли фаолиятини таъминлайди", — деди "АЭС қурилиши дирекцияси" мутахассиси Давлатшоҳ Аҳроров.
Айни пайтда Жиззах вилоятида РИТМ-200Н реакторли Ўзбекистондаги биринчи кичик қувватли атом станцияси (КҚАЭС) қурилиши давом этмоқда. 60 йил хизмат қилиши мўлжалланган ушбу станция йилига 1,8 миллион тонна CO₂ чиқиндиларини камайтириш имконини берадиган углеродсиз энергия манбаи бўлади.