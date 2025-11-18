Ўзбекистон
Электрдан фойдаланишда қайси қоидабузарликлар жавобгарликка сабаб бўлади — инфографика
Электрдан фойдаланишда қайси қоидабузарликлар жавобгарликка сабаб бўлади — инфографика
Ўзбекистонда электр энергиясидан фойдаланишдаги айрим қоидабузарликлар жазога сабаб бўлади. Жавобгарлик белгиланган асосий ҳолатлар Sputnik инфографикасида жойлаштирилган.
2025-11-18T20:03+0500
2025-11-18T20:03+0500
инфографика
электр энергияси
қоидабузарлик
жавобгарлик
қонун
Ўзбекистонда энергия ресурсларидан ноқонуний фойдаланиш оғир ҳуқуқбузарлик сифатида — ўғирлик деб квалификацияланади ва 5 йилгача озодликдан маҳрум қилиш жазосига сабаб бўлиши мумкин.“Ўзмиллийэлектртармоқ” акциядорлик жамияти аҳолини электр энергиясидан қонуний тарзда фойдаланишга чақиради.Республикада электр энергиясидан ноқонуний фойдаланиш деб қайси ҳоллар эътироф этилиши ҳақидаги батафсил рўйхат Sputnik Ўзбекистон инфографикасида келтирилган.
электр энергияси, электрдан фойдаланиш, қоидабузарликлар, жавобгарлик, ноқонуний уланиш, энергия ресурслари, мулкий жавобгарлик, ўзбекистон қонунчилиги, электр назорати, энергетика, жазо чоралари, sputnik инфографика
Электрдан фойдаланишда қайси қоидабузарликлар жавобгарликка сабаб бўлади — инфографика

20:03 18.11.2025
Ўзбекистонда электрдан ноқонуний фойдаланиш турлари учун жавобгарлик белгиланган. Қоидабузарликлар рўйхати Sputnik инфографикасида келтирилган.
Ўзбекистонда энергия ресурсларидан ноқонуний фойдаланиш оғир ҳуқуқбузарлик сифатида — ўғирлик деб квалификацияланади ва 5 йилгача озодликдан маҳрум қилиш жазосига сабаб бўлиши мумкин.
“Ўзмиллийэлектртармоқ” акциядорлик жамияти аҳолини электр энергиясидан қонуний тарзда фойдаланишга чақиради.
Республикада электр энергиясидан ноқонуний фойдаланиш деб қайси ҳоллар эътироф этилиши ҳақидаги батафсил рўйхат Sputnik Ўзбекистон инфографикасида келтирилган.
