https://sputniknews.uz/20251118/elektrdan-foydalanishda-qaysi-qoidabuzarliklar-javobgarlikka-sabab-boladi--infografika-53568919.html
Электрдан фойдаланишда қайси қоидабузарликлар жавобгарликка сабаб бўлади — инфографика
Электрдан фойдаланишда қайси қоидабузарликлар жавобгарликка сабаб бўлади — инфографика
Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистонда электр энергиясидан фойдаланишдаги айрим қоидабузарликлар жазога сабаб бўлади. Жавобгарлик белгиланган асосий ҳолатлар Sputnik инфографикасида жойлаштирилган.
2025-11-18T20:03+0500
2025-11-18T20:03+0500
2025-11-18T20:03+0500
инфографика
электр энергияси
қоидабузарлик
жавобгарлик
қонун
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0b/11/53542186_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_bd9a0072bbdd4eaaf7847f1d50a229c9.png
Ўзбекистонда энергия ресурсларидан ноқонуний фойдаланиш оғир ҳуқуқбузарлик сифатида — ўғирлик деб квалификацияланади ва 5 йилгача озодликдан маҳрум қилиш жазосига сабаб бўлиши мумкин.“Ўзмиллийэлектртармоқ” акциядорлик жамияти аҳолини электр энергиясидан қонуний тарзда фойдаланишга чақиради.Республикада электр энергиясидан ноқонуний фойдаланиш деб қайси ҳоллар эътироф этилиши ҳақидаги батафсил рўйхат Sputnik Ўзбекистон инфографикасида келтирилган.
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0b/11/53542186_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_aaf86051c1e04d4da5bb6b014fa445a3.png
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
электр энергияси, электрдан фойдаланиш, қоидабузарликлар, жавобгарлик, ноқонуний уланиш, энергия ресурслари, мулкий жавобгарлик, ўзбекистон қонунчилиги, электр назорати, энергетика, жазо чоралари, sputnik инфографика
электр энергияси, электрдан фойдаланиш, қоидабузарликлар, жавобгарлик, ноқонуний уланиш, энергия ресурслари, мулкий жавобгарлик, ўзбекистон қонунчилиги, электр назорати, энергетика, жазо чоралари, sputnik инфографика
Электрдан фойдаланишда қайси қоидабузарликлар жавобгарликка сабаб бўлади — инфографика
Ўзбекистонда электрдан ноқонуний фойдаланиш турлари учун жавобгарлик белгиланган. Қоидабузарликлар рўйхати Sputnik инфографикасида келтирилган.
Ўзбекистонда энергия ресурсларидан ноқонуний фойдаланиш оғир ҳуқуқбузарлик сифатида — ўғирлик деб квалификацияланади ва 5 йилгача озодликдан маҳрум қилиш жазосига сабаб бўлиши мумкин.
“Ўзмиллийэлектртармоқ” акциядорлик жамияти аҳолини электр энергиясидан қонуний тарзда фойдаланишга чақиради.
Республикада электр энергиясидан ноқонуний фойдаланиш деб қайси ҳоллар эътироф этилиши ҳақидаги батафсил рўйхат Sputnik Ўзбекистон
инфографикасида келтирилган.