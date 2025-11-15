https://sputniknews.uz/20251115/chet-el-korxonalari-asosan-qaysi-sohada-ishlamoqda-53507828.html
Чет эл корхоналари асосан қайси соҳада ишламоқда?
Чет эл корхоналари асосан қайси соҳада ишламоқда?
Sputnik Ўзбекистон
Энг кўп чет эл компаниялари саноат, қурилиш ва IT соҳаларида ташкил қилинган. 15.11.2025, Sputnik Ўзбекистон
2025-11-15T19:13+0500
2025-11-15T19:13+0500
2025-11-15T19:15+0500
инфографика
иқтисод
инвестиция
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0b/0e/53479050_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_e05022106a09b947daa09a99de7e3c78.png
Ўзбекистонда чет эл инвестицияси иштирокидаги 17,5 мингдан ортиқ корхона ишламоқда. Статистика агентлигига кўра, уларнинг энг кўп улуши савдо, саноат, қурилиш, ахборот технологиялари, транспорт ва хизмат кўрсатиш соҳаларига тўғри келади.
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0b/0e/53479050_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_cb52727a167415446327967235c8889f.png
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
инфографика, иқтисод, инвестиция, инфографика
инфографика, иқтисод, инвестиция, инфографика
Чет эл корхоналари асосан қайси соҳада ишламоқда?
19:13 15.11.2025 (янгиланди: 19:15 15.11.2025)
Энг кўп чет эл компаниялари саноат, қурилиш ва IT соҳаларида ташкил қилинган.
Ўзбекистонда чет эл инвестицияси иштирокидаги 17,5 мингдан ортиқ корхона ишламоқда.
Статистика агентлигига кўра, уларнинг энг кўп улуши савдо, саноат, қурилиш, ахборот технологиялари, транспорт ва хизмат кўрсатиш соҳаларига тўғри келади.