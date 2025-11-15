Ўзбекистон
Чет эл корхоналари асосан қайси соҳада ишламоқда?
Чет эл корхоналари асосан қайси соҳада ишламоқда?
Энг кўп чет эл компаниялари саноат, қурилиш ва IT соҳаларида ташкил қилинган. 15.11.2025, Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистонда чет эл инвестицияси иштирокидаги 17,5 мингдан ортиқ корхона ишламоқда. Статистика агентлигига кўра, уларнинг энг кўп улуши савдо, саноат, қурилиш, ахборот технологиялари, транспорт ва хизмат кўрсатиш соҳаларига тўғри келади.
Чет эл корхоналари асосан қайси соҳада ишламоқда?

19:13 15.11.2025 (янгиланди: 19:15 15.11.2025)
Энг кўп чет эл компаниялари саноат, қурилиш ва IT соҳаларида ташкил қилинган.
Ўзбекистонда чет эл инвестицияси иштирокидаги 17,5 мингдан ортиқ корхона ишламоқда.

Статистика агентлигига кўра, уларнинг энг кўп улуши савдо, саноат, қурилиш, ахборот технологиялари, транспорт ва хизмат кўрсатиш соҳаларига тўғри келади.
