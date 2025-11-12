https://sputniknews.uz/20251112/shavkat-mirziyoevga-inflyatsiya-53429314.html
Шавкат Мирзиёевга инфляцияни тушириш чоралари ҳақида ҳисобот берилди
Шавкат Мирзиёевга инфляцияни тушириш чоралари ҳақида ҳисобот берилди
Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистонда 2026 йилда инфляцияни 7 фоизга, 2027 йилда эса 5 фоизга тушириш мақсад қилинган. 12.11.2025, Sputnik Ўзбекистон
2025-11-12T18:43+0500
2025-11-12T18:43+0500
2025-11-12T18:43+0500
шавкат мирзиёев
президент
банк
марказий банк
молия вазирлиги
молия вазири
иқтисодиёт ва молия вазирлиги
инфляция
инфляцион кутилмалар
иқтисод
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0b/0c/53428611_0:42:800:492_1920x0_80_0_0_191ee891f03822879bf537aae307d9c6.jpg
ТОШКЕНТ, 12 ноя — Sputnik. Шавкат Мирзиёевга 2026 йилда инфляцияни жиловлаш ва макроиқтисодий барқарорликни таъминлаш борасида режалаштирилган ишлар тўғрисида ахборот берилди.Шу мақсадда 2026 йилда ички бозорда товар ва хизматлар таклифини рағбатлантириш, банклар томонидан аграр тармоқ, озиқ-овқат саноати ва хизмат кўрсатиш соҳаларидаги лойиҳаларни молиялаштиришни кенгайтиш режалаштирилган.Шунингдек, асосий озиқ-овқат маҳсулотлари нархларининг барқарорлиги ва аҳоли бандлигини таъминлашга алоҳида эътибор қаратилади. Ушбу мақсадларда тижорат банклари томонидан ажратиладиган кредитлар ҳажми 450 триллион сўмга етказилади.Йиғилишда шунингдек, президент топшириғига кўра, йил бошидан буён микро, кичик ва ўрта бизнесни қўллаб-қувватлаш мақсадида тадбиркорлик субъектларига 116 триллион сўмлик кредитлар ажратилгани айтиб ўтилди. Бу ўтган йилга нисбатан 1,4 баробар кўп экани қайд этилди.Ундан ташқари маҳаллабай ишлаш доирасида 89 минг фуқаронинг бизнес ташаббуслари қўллаб-қувватланиб, уларга 1,1 триллион сўмлик кредитлар ажратилди. 2026 йилда ҳам ушбу ишлар давом эттириолиб микро, кичик ва ўрта бизнесни кредитлаш ҳажми 140 триллион сўмга етказиш, яна 100 минг фуқаронинг лойиҳаларини қўллаб-қувватлаш мўлжалланган.Шавкат Мирзиёев аҳоли ва бизнес учун барқарор молиявий муҳит яратиш, банк тизимига ишончни мустаҳкамлаш ҳамда молия бозорида соғлом рақобатни ривожлантириш - банк-молия сиёсатининг бош вазифаси бўлиши лозимлигини таъкидлади.
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0b/0c/53428611_45:0:756:533_1920x0_80_0_0_b35bf020941449836d98012547cd5bb1.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
шавкат мирзиёев, президент, банк, марказий банк, молия вазирлиги, молия вазири, иқтисодиёт ва молия вазирлиги, инфляция, инфляцион кутилмалар, иқтисод
шавкат мирзиёев, президент, банк, марказий банк, молия вазирлиги, молия вазири, иқтисодиёт ва молия вазирлиги, инфляция, инфляцион кутилмалар, иқтисод
Шавкат Мирзиёевга инфляцияни тушириш чоралари ҳақида ҳисобот берилди
Ўзбекистонда 2026 йилда инфляцияни 7 фоизга, 2027 йилда эса 5 фоизга тушириш мақсад қилинган.
ТОШКЕНТ, 12 ноя — Sputnik. Шавкат Мирзиёевга 2026 йилда инфляцияни жиловлаш ва макроиқтисодий барқарорликни таъминлаш борасида режалаштирилган ишлар тўғрисида ахборот берилди.
Йиғилишда қайд этилишига кўра, 2025 йил 1 ноябрь ҳолатига кўра, йиллик инфляция даражаси ўтган йилги 10,2 фоиздан 7,8 фоизгача пасайган. 2026 йилда бу кўрсаткични 7 фоизгача тушириш, 2027 йилда эса 5 фоиз доирасида ушлаб туриш режалаштирилмоқда.
Шу мақсадда 2026 йилда ички бозорда товар ва хизматлар таклифини рағбатлантириш, банклар томонидан аграр тармоқ, озиқ-овқат саноати ва хизмат кўрсатиш соҳаларидаги лойиҳаларни молиялаштиришни кенгайтиш режалаштирилган.
Шунингдек, асосий озиқ-овқат маҳсулотлари нархларининг барқарорлиги ва аҳоли бандлигини таъминлашга алоҳида эътибор қаратилади. Ушбу мақсадларда тижорат банклари томонидан ажратиладиган кредитлар ҳажми 450 триллион сўмга етказилади.
Йиғилишда шунингдек, президент топшириғига кўра, йил бошидан буён микро, кичик ва ўрта бизнесни қўллаб-қувватлаш мақсадида тадбиркорлик субъектларига 116 триллион сўмлик кредитлар ажратилгани айтиб ўтилди. Бу ўтган йилга нисбатан 1,4 баробар кўп экани қайд этилди.
Ундан ташқари маҳаллабай ишлаш доирасида 89 минг фуқаронинг бизнес ташаббуслари қўллаб-қувватланиб, уларга 1,1 триллион сўмлик кредитлар ажратилди.
2026 йилда ҳам ушбу ишлар давом эттириолиб микро, кичик ва ўрта бизнесни кредитлаш ҳажми 140 триллион сўмга етказиш, яна 100 минг фуқаронинг лойиҳаларини қўллаб-қувватлаш мўлжалланган.
Шавкат Мирзиёев аҳоли ва бизнес учун барқарор молиявий муҳит яратиш, банк тизимига ишончни мустаҳкамлаш ҳамда молия бозорида соғлом рақобатни ривожлантириш - банк-молия сиёсатининг бош вазифаси бўлиши лозимлигини таъкидлади.