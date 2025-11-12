https://sputniknews.uz/20251112/erda-juda-kuchli-magnit-boroni-boshlandi-53408231.html
Ерда жуда кучли магнит бўрони бошланди
Қуёшда содир бўлган кучли чақнашдан сўнг Ерда максимал интенсивликка яқинлашган магнит бўрони кутилмоқда.
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/0a/0e/39969468_1:0:600:337_1920x0_80_0_0_071c6b34206add593fa68615f7f5518c.jpg
ТОШКЕНТ, 12 ноя — Sputnik. Россия Фанлар академияси Коинот тадқиқотлари институти Қуёш астрономияси лабораторияси Ер юзида жуда кучли магнит бўрони бошланганини маълум қилди.Олимларнинг фикрича, геомагнит вазият прогноздан кескин даражада фарқ қилади. Содир бўлган учта қуёш чақнашларидан учтасининг плазмаси Ерга томон келмоқда. Улардан фақат биринчи, энг заифи кеча тунда етиб келиб G1-G2 даражали бўронларини қўзғатди.Лабораториянинг қўшимча қилишича, энг кучли магнит бўрони плазманинг учинчи тўлқини билан келиши кутилган. У бугун кундузи етиб келиши кутилмоқда. Тадқиқотчиларнинг тушунтиришича, бунинг ягона мумкин бўлган изоҳи шундаки, кечаги оловдан (йилнинг энг кучлиси) сўнгги ҳаракатланувчи плазма булути ўзининг рекорд даражадаги тезлиги туфайли олдинда секинроқ ҳаракатланувчи плазма булутларидан ўзиб кетди ва ҳозир уларни итариб, сиқиб чиқармоқда, уларнинг ҳарорати, зичлиги ва магнит хусусиятларини кескин оширмоқда.Қуёш чақнашлари Ерда магнит бўронларини келтириб чиқариши мумкин, бу эса энергия ва навигация тизимларида узилишларга, саноат тармоқларидаги носозликларга олиб келади, шунингдек қушлар ва ҳайвонларнинг миграция йўлларига таъсир қилади. Қуёш фаоллигининг ошиши аурорал кузатувларнинг географик диапазонини кенгайтириши мумкин. Ушбу космик ҳодиса инсон саломатлигига таъсир қиладими, деган саволга ҳали аниқ жавоб йўқ.
