https://sputniknews.uz/20251111/transport-boshqaruv-yhxx-tavsiyalar-53378959.html
Транспорт бошқарув тизимидаги ўзгаришлар: ЙҲХХ ҳайдовчиларга муҳим тавсиялар берди — видео
Транспорт бошқарув тизимидаги ўзгаришлар: ЙҲХХ ҳайдовчиларга муҳим тавсиялар берди — видео
Sputnik Ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистонда ўтказилган матбуот анжуманида ЙҲХХ ва ИИВ вакиллари 676-сонли қарор ҳақида маълумот берди. Энди 12 баллик жарима тизими автомобиль эгасига эмас, уни бошқарган шахсга нисбатан қўлланади.
2025-11-11T12:10+0500
2025-11-11T12:10+0500
2025-11-11T12:10+0500
йўл ҳаракати хавфсизлиги бош бошқармаси (йҳхбб)
ўзбекистон
йўл
иив
транспорт
йтҳ
жарима
матбуот маркази
мултимедиа
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0b/0b/53381146_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_132ee07bb5fde80e7555cc39b645a55c.jpg
ТОШКЕНТ, 11 ноя — Sputnik. Sputnik Ўзбекистон мультимедиа матбуот марказида транспорт воситалари бошқаруви тизимини такомиллаштириш масалаларига бағишланган матбуот анжумани бўлиб ўтди.Тадбирда ИИВ Жамоат хавфсизлиги департаменти Йўл ҳаракати хавфсизлиги хизмати матбуот котиби Зоир Йўлдошев ҳамда ЙҲХХ ахборот хизмати бош мутахассиси Рамил Валатов иштирок этди.Спикерлар 2025 йил 25 октябрда қабул қилинган Вазирлар Маҳкамасининг 676-сонли қарорининг асосий жиҳатлари ҳақида маълумот берди. Ушбу ҳужжат йўл ҳаракатини бошқариш самарадорлигини ошириш, ҳаракат иштирокчилари хавфсизлигини таъминлаш ҳамда транспорт соҳасида замонавий рақамли ечимларни жорий этишга қаратилган.Зоир Йўлдошевнинг сўзларига кўра, 12 баллик жарима автомобиль эгасига эмас, балки уни бошқарган шахсга нисбатан ҳисобланади.Шунингдек, ЙҲХХ вакили ҳайдовчилар учун муҳим тавсиялар билан бўлишди:Ҳайдовчилар учун тавсиялар:Тадбирнинг тўлиқ ёзуви қуйидаги ҳаволада.
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0b/0b/53381146_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_c341c1a3ce4434c652288f4de6288166.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
sputnik ўзбекистон, йҳхх, йўл ҳаракати хавфсизлиги, зоир йўлдошев, рамил валатов, иив, жарима тизими, 12 баллик тизим, 676-сонли қарор, вазирлар маҳкамаси, ҳайдовчилар учун тавсиялар, совуқ ҳавода ҳайдаш, транспорт, рақамли ечимлар, автомобиль, ишончнома, мобил илова, йтҳ, йўл хавфсизлиги, йххх, йтх, гаи, гай, 12 бал, 12 балл
sputnik ўзбекистон, йҳхх, йўл ҳаракати хавфсизлиги, зоир йўлдошев, рамил валатов, иив, жарима тизими, 12 баллик тизим, 676-сонли қарор, вазирлар маҳкамаси, ҳайдовчилар учун тавсиялар, совуқ ҳавода ҳайдаш, транспорт, рақамли ечимлар, автомобиль, ишончнома, мобил илова, йтҳ, йўл хавфсизлиги, йххх, йтх, гаи, гай, 12 бал, 12 балл
Транспорт бошқарув тизимидаги ўзгаришлар: ЙҲХХ ҳайдовчиларга муҳим тавсиялар берди — видео
Эксклюзив
Матбуот анжуманида ЙҲХХ вакиллари ҳайдовчилар учун муҳим тавсиялар берди ҳамда 676-сонли қарор, 12 баллик жарима тизими ва унинг қўлланилиши ҳақида тушунчалар баён этишди.
ТОШКЕНТ, 11 ноя — Sputnik. Sputnik Ўзбекистон мультимедиа матбуот марказида транспорт воситалари бошқаруви тизимини такомиллаштириш масалаларига бағишланган матбуот анжумани бўлиб ўтди.
Тадбирда ИИВ Жамоат хавфсизлиги департаменти Йўл ҳаракати хавфсизлиги хизмати матбуот котиби Зоир Йўлдошев ҳамда ЙҲХХ ахборот хизмати бош мутахассиси Рамил Валатов иштирок этди.
Спикерлар 2025 йил 25 октябрда қабул қилинган Вазирлар Маҳкамасининг 676-сонли қарорининг асосий жиҳатлари ҳақида маълумот берди. Ушбу ҳужжат йўл ҳаракатини бошқариш самарадорлигини ошириш, ҳаракат иштирокчилари хавфсизлигини таъминлаш ҳамда транспорт соҳасида замонавий рақамли ечимларни жорий этишга қаратилган.
Зоир Йўлдошевнинг сўзларига кўра, 12 баллик жарима автомобиль эгасига эмас, балки уни бошқарган шахсга нисбатан ҳисобланади.
“Агар ҳайдовчи Йўл ҳаракати хавфсизлиги хизматининг мобил иловаси орқали “мен мана шу одамга машинани бердим” деб ёзса ва у фуқаро ҳам илова орқали машинани қабул қилганини тасдиқласа, шундан кейин жарима баллари айнан ишончнома асосида машинани бошқарган шахсга ёзилади”, — деди Йўлдошев.
Шунингдек, ЙҲХХ вакили ҳайдовчилар учун муҳим тавсиялар билан бўлишди:
“Совуқ ҳавода машинанинг ичидаги иссиқ ҳарорат ҳайдовчини тез чарчатади ва уйқуга тортади. Бу эса йўл-транспорт ҳодисасига сабаб бўлиши мумкин. Ўзингизни ва бошқалар ҳаётини хавф остига қўйманг — чарчаган ҳолда автомобилни бошқарманг”, — таъкидлади у.
Ҳайдовчилар учун тавсиялар:
Йўлга чиқишдан олдин яхши дам олинг ва тўйиб ухланг;
Агар йўлда уйқу торта бошласа, машинани тўхтатиб, ҳавога чиқинг, енгил ҳаракатлар қилинг;
Кофе ёки кофеинли ичимликлар қабул қилиш уйқуни қочиришга ёрдам беради.
Тадбирнинг тўлиқ ёзуви қуйидаги ҳаволада
.