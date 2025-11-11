Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Sputnik Узбекистан в Ташкенте. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 29.04.2024
Матбуот маркази
Sputnik Ўзбекистон матбуот маркази “Россия сегодня” халқаро медиа гуруҳи таркибига киради. Матбуот-маркази рақами: +99897 190 71 78
https://sputniknews.uz/20251111/elmira-ahmedova-matbuot-anjuman-53384448.html
Анонс: Элмира Аҳмедова иштирокида матбуот анжумани бўлиб ўтади
Анонс: Элмира Аҳмедова иштирокида матбуот анжумани бўлиб ўтади
Sputnik Ўзбекистон
Владимир Путин фармони билан Пушкин медали билан тақдирланган Аҳмедова анжуманда рус тили ва маданиятини ривожлантириш, санъат ва таълим соҳасидаги ҳамкорлик ҳамда яқин келажакдаги янги ташаббуслар ҳақида сўз юритади.
2025-11-11T13:30+0500
2025-11-11T13:30+0500
матбуот маркази
матбуот-анжуман
пушкин
мукофот
маданият
жамият
ҳамкорлик
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/0a/09/46050488_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e44456232a85c226eb4ee2bcfa8763fd.jpg
ТОШКЕНТ, 11 ноя – Sputnik. Sputnik матбуот марказида Ўзбекистон Бадиий академияси Бадиий ижодкорлар уюшмаси санъатшунослар секцияси раиси Элмира Аҳмедова иштирокида матбуот анжумани бўлиб ўтади.Тадбир 13 ноябрь маҳаллий вақт билан соат 13.00 да бошланади.Россия президенти Владимир Путин фармони билан 4 ноябрь — Халқ бирлиги куни муносабати билан Элмира Аҳмедовани Пушкин медали билан тақдирланган. Ушбу давлат мукофоти мамлакатлар ўртасидаги дўстлик ва ҳамкорликни мустаҳкамлаш, хорижда рус тили ва маданиятини ривожлантиришга қўшган ҳиссаси учун берилди.Матбуот анжуманида хорижда рус тили ва маданиятини оммалаштириш бўйича энг самарали лойиҳалар, санъат ва таълимнинг Ўзбекистон ҳамда Россия халқлари ўртасидаги дўстликни ривожлантиришдаги роли, шунингдек, яқин келажакда амалга ошириладиган янги ташаббуслар муҳокама қилинади.Иштирок этиш учун журналистлар таклиф этилади. Батафсил маълумот ва рўйхатдан ўтиш учун:Телефон: +998 97 190 71 78Telegram: @alisherakimbaevЭлектрон почта: a.akimbaev@sputniknews.comМатбуот маркази продюсери: Алишер Акимбаев
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/0a/09/46050488_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a2a0d2c910c6e33297c143d14b30b9b1.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
элмира аҳмедова, пушкин медали, sputnik ўзбекистон, матбуот анжумани, бадиий академия, бадиий ижодкорлар уюшмаси, санъатшунос, россия–ўзбекистон ҳамкорлиги, рус тили ва маданияти, халқ бирлиги куни, владимир путин, алишер акимбаев, маданий алмашинув, санъат ва таълим, матбуот маркази, эльмира ахмедова
элмира аҳмедова, пушкин медали, sputnik ўзбекистон, матбуот анжумани, бадиий академия, бадиий ижодкорлар уюшмаси, санъатшунос, россия–ўзбекистон ҳамкорлиги, рус тили ва маданияти, халқ бирлиги куни, владимир путин, алишер акимбаев, маданий алмашинув, санъат ва таълим, матбуот маркази, эльмира ахмедова

Анонс: Элмира Аҳмедова иштирокида матбуот анжумани бўлиб ўтади

13:30 11.11.2025
© Sputnik / Бахром ХатамовПресс-центр Sputnik Узбекистан
Пресс-центр Sputnik Узбекистан - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 11.11.2025
© Sputnik / Бахром Хатамов
Oбуна бўлиш
Матбуот анжуманида хорижда рус тили ва маданиятини ривожлантириш, санъат ва таълим соҳаларидаги ҳамкорлик ҳамда яқин келажакда режалаштирилаётган янги лойиҳалар ҳақида сўз юритилади.
ТОШКЕНТ, 11 ноя – Sputnik. Sputnik матбуот марказида Ўзбекистон Бадиий академияси Бадиий ижодкорлар уюшмаси санъатшунослар секцияси раиси Элмира Аҳмедова иштирокида матбуот анжумани бўлиб ўтади.
Тадбир 13 ноябрь маҳаллий вақт билан соат 13.00 да бошланади.
Россия президенти Владимир Путин фармони билан 4 ноябрь — Халқ бирлиги куни муносабати билан Элмира Аҳмедовани Пушкин медали билан тақдирланган. Ушбу давлат мукофоти мамлакатлар ўртасидаги дўстлик ва ҳамкорликни мустаҳкамлаш, хорижда рус тили ва маданиятини ривожлантиришга қўшган ҳиссаси учун берилди.
Матбуот анжуманида хорижда рус тили ва маданиятини оммалаштириш бўйича энг самарали лойиҳалар, санъат ва таълимнинг Ўзбекистон ҳамда Россия халқлари ўртасидаги дўстликни ривожлантиришдаги роли, шунингдек, яқин келажакда амалга ошириладиган янги ташаббуслар муҳокама қилинади.
Иштирок этиш учун журналистлар таклиф этилади. Батафсил маълумот ва рўйхатдан ўтиш учун:
Телефон: +998 97 190 71 78
Telegram: @alisherakimbaev
Электрон почта: a.akimbaev@sputniknews.com
Матбуот маркази продюсери: Алишер Акимбаев
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2025 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0