Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20251110/ozbekiston-xalqaro-zaxiralar-oltin-53364614.html
Ўзбекистон халқаро захираларида қанча олтин бор - инфографика
Ўзбекистон халқаро захираларида қанча олтин бор - инфографика
Sputnik Ўзбекистон
Олтиннинг жаҳон бозорида қимматлаши натижасида Ўзбекистоннинг олтин-валюта захиралари 59,3 миллиард долларга етди. Бу бир ойда 4,3 миллиардга ўсиш демакдир.
2025-11-10T19:20+0500
2025-11-10T19:20+0500
олтин-валюта захиралари
олтин
инфографика
марказий банк
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0b/0a/53361597_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_83eaf49631749e72725bae0b224fdc53.png
Ўзбекистоннинг олтин-валюта захиралари 1 ноябрь ҳолатига кўра 59,3 миллиард долларга етди. Бу кўрсаткич сентябрга нисбатан 4,3 миллиард долларга кўп, деб хабар берди республика Марказий банки.Ўсишга асосий омил сифатида олтин нархининг жаҳонда ошиши қайд этилган. Марказий банк омборларидаги олтин захираларининг қиймати 3,6 миллиард долларга ўсиб, 47,8 миллиард долларни ташкил этди. Шу билан бирга, олтиннинг жисмоний ҳажми ҳам 11,6 миллион троя унциядан 11,9 миллион трой унцияга етди.Жами захираларнинг 80 фоизидан ортиғи олтинга тўғри келади. Октябрь ойи давомида захираларнинг валюта қисми 731,3 миллион долларга ошиб, 10,91 миллиард долларни ташкил қилди.Батафсил - Sputnik Ўзбекистон инфографикасида.
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0b/0a/53361597_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_bedd41c71abcc09018b788d29f7589d4.png
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ўзбекистон, марказий банк, олтин-валюта захиралари, олтин нархи, жаҳон бозори, захиралар, валюталар, инфографика, иқтисодиёт, доллар, троя унция, олтин қиймати
ўзбекистон, марказий банк, олтин-валюта захиралари, олтин нархи, жаҳон бозори, захиралар, валюталар, инфографика, иқтисодиёт, доллар, троя унция, олтин қиймати

Ўзбекистон халқаро захираларида қанча олтин бор - инфографика

19:20 10.11.2025
Oбуна бўлиш
Олтиннинг жаҳон бозорида қимматлаши фонида Ўзбекистоннинг олтин-валюта захиралари йил бошидан буён барқарор ўсмоқда.
Ўзбекистоннинг олтин-валюта захиралари 1 ноябрь ҳолатига кўра 59,3 миллиард долларга етди. Бу кўрсаткич сентябрга нисбатан 4,3 миллиард долларга кўп, деб хабар берди республика Марказий банки.
Ўсишга асосий омил сифатида олтин нархининг жаҳонда ошиши қайд этилган. Марказий банк омборларидаги олтин захираларининг қиймати 3,6 миллиард долларга ўсиб, 47,8 миллиард долларни ташкил этди. Шу билан бирга, олтиннинг жисмоний ҳажми ҳам 11,6 миллион троя унциядан 11,9 миллион трой унцияга етди.
Жами захираларнинг 80 фоизидан ортиғи олтинга тўғри келади. Октябрь ойи давомида захираларнинг валюта қисми 731,3 миллион долларга ошиб, 10,91 миллиард долларни ташкил қилди.
Батафсил - Sputnik Ўзбекистон инфографикасида.
Золото в международных резервах Узбекистана - Sputnik Ўзбекистон
Золото в международных резервах Узбекистана - Sputnik Ўзбекистон
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2025 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0