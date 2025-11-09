https://sputniknews.uz/20251109/russia-cia-transport-sanoat-raqam-hamkorlik-53336906.html
Россия ва Марказий Осиё: транспорт, саноат ва рақамли ҳамкорлик истиқболлари
Россия ва Марказий Осиё: транспорт, саноат ва рақамли ҳамкорлик истиқболлари
Россия ва Марказий Осиё транспорт, машинасозлик ва рақамли технологиялар соҳаларида ҳамкорликни кенгайтирмоқда. “Агроэкспресс” лойиҳаси Ўзбекистон экспортчиларига янги имкониятлар яратмоқда.
Россия ва Марказий Осиё: транспорт, саноат ва рақамли ҳамкорлик истиқболлари
12:22 09.11.2025 (янгиланди: 13:31 09.11.2025)
Мутахассислар Россия ва МО ўртасидаги ҳамкорлик истиқболларини муҳокама қилдилар, транспорт йўлаклари ва саноат ҳамкорлигига алоҳида эътибор қаратилди
ТОШКЕНТ, 9 ноя — Sputnik. Sputnik Ўзбекистон
мультимедиа матбуот марказида "Россия — Марказий Осиё: иқтисодий ҳамкорлик истиқболлари нималардан иборат?" мавзусида Остона — Москва — Бишкек — Тошкент видеокўприги бўлиб ўтди.
"Ma'no" тадқиқот ташаббуслари маркази директори Бахтиёр Эргашевнинг таъкидлашича, транспорт ва логистика ҳали ҳам минтақа мамлакатлари ва Россия ўртасидаги ҳамкорликнинг асосий йўналишларидан бири ҳисобланади.
Унга кўра, бугун Евроосиё ҳудудида "Шимол–Жануб", Трансафғон ва Ўрта (Транскаспий) транспорт йўлакларининг бирлашган тизими шаклланмоқда.
Эргашев шунингдек, электротехника ва машинасозлик кластерларини ривожлантириш зарурлигига урғу берди. Унинг фикрича, Ўзбекистон юқори қўшилган қийматга эга маҳсулотлар ишлаб чиқариш бўйича тажриба тўплаётгани минтақа учун намуна бўлиши мумкин.
Унинг фикрича, машинасозликни ривожлантириш ва Россия билан қўшма корхоналар ташкил этиш нафақат Марказий Осиё бозорига, балки жанубий йўналишларга - шу жумладан Афғонистонга ҳам йўл очади.
Марказий Осиё халқаро институти етакчи илмий ходими Бахтиёр Саломов эса “Агроэкспресс” лойиҳаси ўзбекистонлик озиқ-овқат маҳсулотлари экспортчилари учун транспорт харажатларини қарийб 50 фоизга камайтираётганини қайд этди.
Унинг таъкидлашича, Россия Ўзбекистон иқтисодиётида етакчи инвесторлардан бири бўлиб қолмоқда ва рақамлаштириш мамлакатлар ўртасидаги технологик ҳамкорликнинг янги босқичига айланмоқда.